Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc mừng Báo Nghệ An và Đài PT-TH tỉnh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Báo Nghệ An và Đài PT-TH tỉnh.

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Báo Nghệ An trong sự nghiệp báo chí và sự phát triển chung của tỉnh.

Đánh giá cao vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cũng như những kết quả nổi bật của Báo Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, thời gian qua, Báo Nghệ An đã hoạt động đúng tôn chỉ, nhiệm vụ của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và chúc mừng Báo Nghệ An nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Trong quá trình tiếp cận thông tin trên Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung hết sức ấn tượng với những thông tin cập nhật nhanh, đầy đủ, hấp dẫn và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Báo Nghệ An đã cập nhật rất kịp thời, nhanh nhạy, xử lý tốt nhiều vấn đề phức tạp, có tính định hướng cao, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của Báo Nghệ An trong sự phát triển chung của tỉnh nhà. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá cao hoạt động của mô hình Tòa soạn Hội tụ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Báo Nghệ An đã bắt kịp rất nhanh với xu thế báo chí hiện đại, nhất là việc kết hợp tốt giữa báo in và báo điện tử, với nhiều hình thức thể hiện sinh động, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả.



Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tính định hướng, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, hấp dẫn của Báo Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển; đồng hành cùng các cấp, các ngành, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm Phòng truyền thống Báo Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Cảm sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dành cho Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh là động lực to lớn để Báo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Đài PT-TH tỉnh. Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh cho biết, tranh thủ tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, sau 5 năm triển khai, Đài được đánh giá là đơn vị triển khai Đề án thành công với việc hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị trong tất cả các khâu từ sản xuất đến phát sóng.



Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm Đài PT-TH tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đài PT-TH tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong phương thức quản lý, vận hành như thực hiện cơ chế cải cách hành chính theo hệ thống chức danh vị trí việc làm và đánh giá cán bộ, viên chức theo từng sản phẩm cụ thể trong ngày, qua đó khơi dậy ý tưởng sáng tạo của từng cá nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Giám đốc, cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài PT-TH tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa Đài PT-TH tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, điều kiện kinh tế - xã hội Nghệ An còn nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, tỉnh mới phát triển bền vững nhưng chưa phát triển nhanh. Một trong những yêu cầu để phát triển nhanh thì báo chí cần định hướng thông tin, định hướng truyền thông, định hướng tầm nhìn, tư tưởng phát triển. Bởi vậy, các cơ quan báo, đài cần nỗ lực để giúp tỉnh làm tốt hơn vấn đề thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, thủ tục hành chính, cùng chung tay xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển./.