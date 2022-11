Chủ tịch UBND tỉnh: Nỗ lực, quyết liệt nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của năm 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 24/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

27/28 CHỈ TIÊU HOÀN THÀNH VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tại phiên họp, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch năm 2023 và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025...

Lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đồng tình với các báo cáo và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thẳng thắn, trách nhiệm, hiệu quả của UBND tỉnh nói chung và các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói riêng; đồng thời báo cáo, làm rõ các nhiệm vụ của ngành, cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành triển khai hiệu quả sản xuất vụ xuân năm 2023, rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các sở, ngành trực tiếp hướng dẫn các địa phương triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia theo hướng "cầm tay chỉ việc", giải quyết dứt điểm các vướng mắc. Các ngành cũng cần phối hợp tích cực hơn trong công tác cải cách hành chính theo hướng đúng, nhanh, kịp thời.

Đánh giá cao sự chuyển biến tích cực của các ngành, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương đạt khá cao, song Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng nhấn mạnh, giải ngân đầu tư công còn chậm, cần được tháo gỡ kịp thời để nâng tiến độ, đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành.

Mặt khác, các ngành cần nâng cao chất lượng và tiến độ công tác tham mưu cho UBND tỉnh, chủ động phối hợp tích cực hơn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục; triển khai kế hoạch của năm 2023 ngay từ bây giờ; chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bối cảnh chung của năm 2022 rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến thời điểm này hết sức tích cực, thể hiện trên nhiều lĩnh vực, với 27/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Mặt khác, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, quyết liệt , mạnh mẽ hơn theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, hiệu quả của công tác được thể hiện trên nhiều lĩnh vực.

Tăng trưởng đạt mục tiêu, thu ngân sách vượt dự toán HĐND tỉnh giao, kim ngạch xuất khẩu đạt cao. Thu hút đầu tư nổi bật, đặc biệt là vốn FDI nằm trong tốp 10 của cả nước, các dự án đầu tư nước ngoài được tập trung triển khai sớm.

Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu, kinh tế đối ngoại có nhiều điểm sáng. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực, giáo dục hết sức phấn khởi. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm lớn được hoàn thành như lập Quy hoạch tỉnh, tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, kết quả giải ngân đầu tư công và triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia của tỉnh còn chậm, nguyên nhân là các ngành, địa phương chưa thực sự tập trung, triển khai chưa quyết liệt. Kết quả triển khai thủ tục đầu tư của 2 dự án hạ tầng chiến lược là Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh chưa đạt như mong muốn.

Đặc biệt, cải cách hành chính có chuyển biến, nhưng còn nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó, có nguyên nhân một số ngành phối hợp chưa tích cực với nhau, còn tình trạng "trên thoáng dưới chưa thông"; kết quả chuyển đổi số còn khiêm tốn; công tác tham mưu còn tình trạng chưa rõ, thậm chí chưa đúng.

TẬP TRUNG, NỖ LỰC HOÀN THÀNH VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU

Nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2022 không nhiều, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung, nỗ lực, quyết liệt để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2022 được HĐND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, trong tháng 12, các ngành phải tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngành Công Thương và Nông nghiệp quan tâm theo dõi biến động thị trường, đảm bảo cung - cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng xăng dầu, thị trường dịp Tết Nguyên đán; Đẩy mạnh sản xuất vụ xuân, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định địa bàn.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu các ngành, địa phương phải dành thời gian quan tâm chỉ đạo thì mới hoàn thành được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, cần triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giải ngân vốn 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia đạt mức cao nhất; Chủ động chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Ngành Tài chính tham mưu công tác điều hành ngân sách, rà soát lại các khoản thu nhằm đảm bảo cơ cấu thu hợp lý, bền vững; đảm bảo chi cho các nhiệm vụ quan trọng, hạn chế các khoản chi không cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành liên quan quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tổ chức thành công Lễ vinh danh, kỷ niệm 250 năm sinh và 200 năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương; tổ chức các phương án cho người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, bình yên.

Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc -xin cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh; đặc biệt, rà soát các nhiệm vụ để hoàn thành trong năm 2022, tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch số 771 của UBND tỉnh về Đề án 06 của Chính phủ.

Nhấn mạnh năm 2023 được dự báo sẽ rất khó khăn do tác động của tình hình thế giới, ảnh hưởng đến tình hình trong nước, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, các ngành phải đặt quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ để hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà UBND tỉnh đã thống nhất.

Một số nhiệm vụ quan trọng tỉnh phải hoàn thành trong năm 2023 gồm tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An, kiến nghị ban hành nghị quyết mới để có nền tảng, cơ sở cho tỉnh phát triển; thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh; thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các ngành để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhanh và hiệu quả hơn.