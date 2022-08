Chủ tịch UBND tỉnh: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng

Sáng 25/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 của UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành.

NHÌN THẲNG VÀO TỒN TẠI, HẠN CHẾ ĐỂ THÁO GỠ

Phiên họp đã được nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải trình bày báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. Các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã phân tích, đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan tâm.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các sở, ngành quan tâm làm rõ các hạn chế việc thu từ xuất nhập khẩu đạt thấp so với cùng kỳ, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, thủ tục cấp mỏ chậm.

Đối với nhiệm vụ tháng 9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị đẩy nhanh tiến độ phân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai sản xuất vụ Đông đạt kế hoạch giao; tập trung xây dựng Nông thôn mới; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; phòng chống lụt bão; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Quan tâm đến giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị quan tâm năng lực của nhà thầu, quan tâm công tác quyết toán... nhằm thúc đẩy tỷ lệ này trong thời gian tới. Đồng chí cũng cho ý kiến về công tác quản lý quy hoạch, xuất khẩu hàng hoá, chuẩn bị tốt cho năm học mới; rà soát công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 8 là tích cực.

Về kinh tế, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cơ bản tốt; Thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt khá cao, 18/21 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành dự toán tỉnh giao; Lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả. Tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết 26 ở cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế. Đó là, giá cả hàng hoá chưa giảm trong khi giá cả xăng dầu giảm, bên cạnh đó giá sản phẩm không tăng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; dịch Covid-19 có chiều hướng ca nhiễm tăng; dịch sốt xuất huyết phức tạp, tỉnh có số ca nhiễm lớn, đứng thứ 2 của cả nước; kết quả chuyển đổi số của tỉnh xếp hạng thấp so với cả nước.

"Những tồn tại, hạn chế trên có nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhưng chúng ta phải chỉ rõ, nhìn thẳng để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, giải quyết", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

8 NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 9

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và các tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo kịch bản tăng trưởng đã xây dựng. Theo đó, kịch bản tăng trưởng của Quý III là từ 9,4-10%; 9 tháng là từ 8,4-9,1%.

"Mục tiêu tăng trưởng rất cao, trong khi đang có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Đó là tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp đang có dấu hiệu chững lại, một số sản phẩm công nghiệp đang suy giảm. Trong khi, đây là lĩnh vực đóng góp, tác động lớn đến tăng trưởng chung của cả tỉnh", đồng chí Nguyễn Đức Trung phân tích và cho rằng, nếu không tập trung tháo gỡ thì mục tiêu đạt được mức tăng trưởng của Quý III và năm 2022 là rất khó khăn.

Với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết với tinh thần không chủ quan, lơ là. Các ngành chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh thực hiện chương trình phục hồi và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; theo dõi diễn biến giá cả thị trường để đảm bảo ổn định cung - cầu hàng hoá, nhất là nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và đầu tư.

Ngành Nông nghiệp tiếp tục theo dõi và tham mưu trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, ứng phó với tình hình mưa lũ dịp cuối năm, tập trung triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngành Công thương rà soát lại các sản phẩm công nghiệp có thể tăng sản lượng, giá trị sản xuất; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị đi vào sản xuất để triển khai hoạt động sớm, góp phần bù đắp các sản phẩm bị suy giảm.

Ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là giải quyết vướng mắc về giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngành Tài chính đảm bảo thu, chi ngân sách tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nêu 8 nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 9. Đó là hoàn thiện, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để trình thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Bám sát lộ trình hoàn thiện việc tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ; Chuẩn bị tổng kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Tham mưu Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể chung Khu kinh tế Đông Nam, phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Thọ Lộc, KCN Hoàng Mai 2; Triển khai thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, trong đó tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược; Khẩn trương triển khai Đề án mở rộng không gian thành phố Vinh; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam, 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Xô viết Nghệ Tĩnh thành công, hiệu quả.

Đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh rất chậm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trong tháng 9 tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình giải ngân đầu tư công. Hội nghị sẽ làm rõ lý do, nguyên nhân chậm và đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Để chuẩn bị cho hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập các đoàn kiểm tra đối với các đơn vị chưa giải ngân và thấp hơn mức bình quân chung của cả tỉnh.

Mặt khác, 3 ngành gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc quan tâm triển khai 3 chương trình Mục tiêu quốc gia, bố trí vốn cụ thể theo danh mục dự án, trong tháng 9 phải hoàn thành công tác này, địa phương nào không đảm bảo tiến độ thì đôn đốc, phê bình ngay. Các sở, ngành đẩy nhanh tốc độ thẩm định thủ tục đầu tư xây dựng, thẩm định hồ sơ các dự án.

Đối với lĩnh vực văn hoá - xã hội, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu triển khai mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân; chuẩn bị tốt cho năm học 2022-2023; kết nối cung cầu việc làm cho người lao động; Thực hiện tốt chính sách cho người dân, đặc biệt cho người lao động. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ triển khai bố trí biên chế giáo viên mầm non, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm số giáo viên mầm non đã ký hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, theo tinh thần trong xử lý công việc là phải tham mưu tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; giải quyết những nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, người dân. Các sở, ngành phải tránh hiện tượng đùn đẩy việc, giao nhiệm vụ là gắn với trách nhiệm.

Đồng thời, các ngành cũng tăng cường bám sát nhiệm vụ được giao liên quan đến các bộ, ngành Trung ương để tận dụng các lợi thế, hạn chế các khó khăn cho tỉnh. Chủ động tham mưu nội dung chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh theo kế hoạch; triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo tinh thần sát, đúng với thực tế; tăng cường công tác chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Các ngành Công an, quân sự tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Trước mắt thực hiện tốt diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh và Phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.