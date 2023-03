Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đạt mục tiêu phát triển

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 23/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023. Cùng dự họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương tại 21 điểm cầu.

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG BỐI CẢNH KHÓ KHĂN CHUNG

Tại phiên họp, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II/2023; tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023, nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023; công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ giải pháp quý II/2023.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành nghiên cứu giải pháp xử lý vướng mắc tại dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sửa chữa tạm thời các trạm bơm dọc sông Lam để khắc phục tình trạng hạn hán; sớm cấp xi măng cho các địa phương xây dựng nông thôn mới; rà soát chặt chẽ trong thủ tục cấp mỏ, đánh giá tác động tài nguyên môi trường; khắc phục tình trạng ô nhiễm, khai thác quá trữ lượng, thất thoát thuế...

Phân tích kết quả thu ngân sách quý I/2023, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, về tổng quan không đáng ngại so với kế hoạch được giao và đây cũng là bức tranh chung của cả nước. Tuy nhiên, các ngành cần có giải pháp phù hợp trong việc phát triển các sản phẩm về xi măng, điện, khoáng sản, bia rượu...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, cần đánh giá lại năng lực các đơn vị tư vấn, giải quyết tình trạng lúng túng trong hoàn thiện thủ tục hồ sơ triển khai các dự án đầu tư công. Trong đó, các ngành cần quan tâm đến các vấn đề về mỏ vật liệu, yêu cầu nhà thầu huy động đủ nhân lực, máy móc thi công các dự án đạt tiến độ.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong quý I/2023, Nghệ An cũng như nhiều địa phương trong cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng trong bối cảnh đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Tăng trưởng đạt khá, trong đó khu vực dịch vụ đạt cao hơn kịch bản. Thu ngân sách tiệm cận với kịch bản đề ra. Thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực, ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Nghệ An. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được tổ chức tốt, đặc biệt là công tác an sinh xã hội với chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đón Tết và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn.

Kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt cao. Nghệ An từ vị trí 56 nay đã vươn lên vị trí thứ 4 cả nước, tỷ lệ giải quyết giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 43,5%, gần 1,5 triệu tài khoản đã đăng ký định danh điện tử. "Qua đây khẳng định, việc gì có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, quyết tâm thì sẽ đạt kết quả cao", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ. Đó là mục tiêu tăng trưởng chưa đạt, nhất là trong sản xuất công nghiệp; thu ngân sách không đạt yêu cầu; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn khiêm tốn.

Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng giải quyết thủ tục hành chính tại một số ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian. Tình trạng cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật tiếp tục xảy ra. Việc xử lý cán bộ là điều không muốn nhưng phải làm, mặc dù đã có cảnh tỉnh, răn đe, chấn chỉnh nhưng vẫn diễn ra.

CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CẦN PHỐI HỢP NHUẦN NHUYỄN, NHỊP NHÀNG, HIỆU QUẢ HƠN

Nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung, nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đã được HĐND tỉnh thông qua.

Trong điều kiện hiện nay, các ngành, địa phương càng phải tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đã chỉ ra; đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cho các nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn. Để làm được điều này, các ngành, địa phương cần phối hợp với nhau hiệu quả, nhuần nhuyễn, nhịp nhàng hơn để giải quyết công việc nhanh hơn.

Ngành Công Thương phối hợp với các ngành rà soát lại năng lực sản xuất các sản phẩm công nghiệp của tỉnh; rà soát các dự án có thể đưa vào sản xuất để bù đắp phần thiếu hụt; nắm bắt thông tin thị trường để giúp các doanh nghiệp thúc đẩy năng lực tiêu thụ, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống.

Ngành Nông nghiệp quan tâm xử lý tình trạng thiếu nước, hạn hán, có phương án khắc phục các trạm bơm dọc sông Lam đảm bảo sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới cho tỉnh.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm ngành GTVT; hoàn thiện thủ tục đầu tư KCN Hoàng Mai II; hỗ trợ các nhà đầu tư đã và đang triển khai các dự án tại các KCN về nguồn lao động, điện. Các ngành phải có thái độ tích cực để các nhà đầu tư đến với Nghệ An cảm thấy yên tâm khi triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế và Cục Hải quan rà soát, có giải pháp thực hiện các nguồn thu ở mức cao nhất; điều hành, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo hiệu quả.

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu phải dành sự quan tâm nhiều hơn, có sự tham gia của cấp uỷ, phân công nhiệm vụ cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng về thời gian, kết quả. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ thủ tục, vừa thực hiện đúng quy định, vừa đáp ứng tiến độ; không đề xuất, bổ sung dự án mới khi chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án hiện có.

Các ngành trong lĩnh vực văn hoá - xã hội cần phát huy những kết quả thời gian qua, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, quan tâm triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện văn hoá cần đảm bảo thuần phong mỹ tục, lành mạnh, tránh những thông tin, hình ảnh phản cảm, gây bức xúc trong dư luận. Ngành Du lịch quan tâm công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch Nghệ An đẹp, hấp dẫn; thực hiện có hiệu quả hoạt động du lịch vào các kỳ nghỉ lễ lớn của đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân; tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ.

Đặc biệt, các ngành, địa phương phải quan tâm tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ý thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ; khích lệ, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm làm việc; làm rõ trách nhiệm, lý do trong việc đề xuất ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh không đầy đủ; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ.