Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Giáng sinh tại Giáo họ Vạn Thủy

Tối ngày 21/12, Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đến chúc mừng linh mục Phan Văn Thắng và bà con giáo dân thuộc Giáo họ Vạn Thủy xứ Thuận Giang, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu nhân Lễ Giáng sinh năm 2019.