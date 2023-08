Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Lần đầu tiên Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023 được tổ chức tại Nghệ An, thỏa mãn được niềm mong mỏi của đông đảo runner. Những niềm háo hức đó như tiếp thêm động lực để các chân chạy nỗ lực luyện tập sẵn sàng chinh phục đích đến.

Các runner Nghệ An tích cực tập luyện sẵn sàng cho Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm. Ảnh: Phi Hùng

Lợi ích kỳ diệu từ marathon

Những năm gần đây phong trào marathon đang được phát triển khá mạnh mẽ ở Việt Nam. Tại thành phố Vinh, cứ vào mỗi buổi sáng hay chiều muộn, không khó bắt gặp hình ảnh từ người già, thanh niên, phụ nữ, đến trẻ em đều tham gia chạy bộ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, công viên, vỉa hè... Sự lôi cuốn của bộ môn này cũng dần len lỏi vào đội ngũ cán bộ, viên chức, những người thường xuyên làm việc trên bàn giấy. Hầu hết mọi người tìm đến với marathon đều có chung suy nghĩ, muốn bản thân được giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc, giảm stress, nâng cao thể lực. Khi tập luyện thường xuyên, có kế hoạch, sức khỏe của người chạy sẽ được cải thiện đáng kể, hạn chế được một số bệnh lý về tim mạch, chống béo phì và các bệnh về chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu,…

Chị Thu Phương và chị Minh Thìn – công tác tại Báo Nghệ An cùng tham gia giải Tiền Phong Marathon 2022 được tổ chức tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: NVCC

Chị Thu Phương đang công tác tại Báo Nghệ An bén duyên với marathon cũng vì những lợi ích kỳ diệu đó. “3 năm trước, tôi chỉ đi bộ chừng 300m là đã có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Bản thân lúc nào cũng sợ mình lên cân, sợ bị lão hóa sớm. Tôi đã chọn thử nhiều môn, nhưng rồi khi tập luyện marathon thấy thật đơn giản, không hề khó với những người ít tham gia chơi thể thao và có thể linh hoạt về thời gian. Sau quãng thời gian hơn 1 năm tập luyện, sức khỏe của tôi đã nâng lên rõ rệt, ăn uống thoải mái hơn mà không sợ lên cân. Cảm giác lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Vì thế mà làm việc cũng hưng phấn, hiệu quả hơn”– Chị Thu Phương chia sẻ.

Anh Lê Thanh Bình (đứng giữa) là Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ An Runners - NAR. Ảnh: FBNV

Cùng chung quan điểm đó, anh Lê Thanh Bình - Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ An Runners – NAR cũng xem Marathon là hoạt động không thể thiếu sau mỗi ngày làm việc. “Trước đây, tôi bị mắc chứng béo phì, các chỉ số mỡ máu, gan nhiễm mỡ... luôn vượt ngưỡng, nhưng sau khi tìm đến với marathon cơ thể đã thon gọn, các bệnh đi kèm cũng thế tiêu tan. Giờ đây, tôi xem marathon như là người bạn tri kỷ, là niềm đam mê không thể thiếu trong cuộc sống”.

Với những lợi ích tuyệt vời mà marathon mang lại, thời gian gần đây, môn này đã thu hút hàng ngàn người ở Nghệ An tham gia. Cũng từ đây có nhiều câu lạc bộ như Nghệ An Runners – NAR, Vinh Runner, Nghĩa Đàn Runner... thành lập. Những câu lạc bộ này ra đời với mục đích thúc đẩy và lan tỏa marathon đến với nhiều người. Riêng tại Câu lạc bộ Nghệ An Runners – NAR đã có gần 3.000 thành viên, với nhiều lứa tuổi, nhiều công việc khác nhau, nhưng tất cả cùng chung niềm đam mê với chạy bộ.

Chị Thu Phương chia sẻ: “Lúc đầu tôi chỉ tập luyện một mình, nhưng sau này tôi quyết định tham gia và trở thành thành viên của 2 Câu lạc bộ Nghệ An Runners – NAR và Vinh Runner. Khi tham gia vào các câu lạc bộ đó, giúp mình có thêm động lực để chinh phục những mục tiêu cao hơn. Ngoài ra, khi đến với những tổ chức này tôi đã có thêm kinh nghiệm chạy bộ, vì thế đã thuyết phục được người thân, đồng nghiệp trong cơ quan cùng đến với marathon”.

Thỏa mãn niềm mong mỏi

Hai năm trở lại đây, phong trào tham gia các giải marathon đang trở thành xu hướng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mỗi năm có hàng chục giải marathon chuyên nghiệp được tổ chức ở các tỉnh như Quảng Bình, Vũng Tàu, Đà Lạt... Trong đó, có nhiều runner Nghệ An vì niềm đam mê đã vượt qua nhiều trở ngại để đến với các giải đấu này. Chính vì vậy, khi Giải Marathon- Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An đã thỏa mãn được niềm mong mỏi của đông đảo chân chạy xứ Nghệ. Riêng tại Câu lạc bộ Nghệ An Runners – NAR tính đến thời điểm này đã có gần 500 người đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Anh Lê Thanh Bình chia sẻ: “Tôi thực sự cảm thấy xúc động, tự hào vì trên quê hương có được một giải với quy mô full marathon. Thông qua giải chúng tôi muốn truyền đi thông điệp, runner xứ Nghệ luôn mở rộng vòng tay kết nối với các runner khắp mọi miền Tổ quốc. Mong muốn mọi người hiểu thêm về mảnh đất cũng như con người Nghệ An”.

Phong trào marathon phát triển mạnh mẽ ở Nghệ An. Ảnh: Hoàng Cường

Đến với Giải Marathon- Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, nhiều runner cũng xem đây là cơ hội để chinh phục đích đến cho bản thân.

“Trước đây tôi đã từng tham gia cự ly 21km, nhưng khi Giải Marathon- Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023 được tổ chức tại Nghệ An, tôi quyết định nâng lên cự ly 42 km, đây thực sự là thử thách lớn đối với bản thân. Tuy nhiên, tôi muốn tạo một dấu ấn khi mình chào đón tuổi 50, cũng như giải được tổ chức ngay chính trên quê hương Nghệ An, vì vậy, tôi đặt quyết tâm sẽ chinh phục bằng được cự ly này” – Chị Thu Phương nói.

Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023. được tổ chức đáp ứng lòng mong mỏi của các runner. Ảnh: NVCC

Không chỉ các runner ở Nghệ An háo hức chờ đón Giải Marathon- Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, mà nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng xem đây là cơ hội để được khám phá mảnh đất xứ Nghệ, với cảnh sắc sơn thủy hữu tình.

Vận động viên Nguyễn Trung Cường (quê Hà Tĩnh) – chân chạy vừa mang về Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 bày tỏ niềm háo hức khi lần đầu tiên chạy tại Nghệ An. “Dù là vận động viên thi đấu ở quốc tế cũng như nhiều nơi khác, nhưng đây có lẽ là giải đấu đặc biệt và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chạy bộ của tôi. Ở đây có hình ảnh của quê hương Nghệ Tĩnh, nên lần tham gia này, cảm xúc vừa vui, vừa tự hào”.

Để chuẩn bị tốt cho Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, từ hơn 1 tháng qua các runner Nghệ An đã lên kế hoạch tập luyện, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, với mong muốn sẽ đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Anh Lê Thanh Bình cho hay: “Ngoài tập luyện hằng ngày ở cự ly ngắn, thì mỗi tuần chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian để các runner luyện tập các cự ly mà mình đã đăng ký. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chia sẻ thực đơn các chế độ dinh dưỡng cần thiết cho các runner, nhằm giúp vận động viên sẽ đạt thành tích cao tại giải lần này”.

Có thể nói, Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, được tổ chức tại Nghệ An là niềm mong mỏi của đông đảo những người yêu chạy bộ. Giải không chỉ thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, mà còn là cơ hội để hình ảnh Nghệ An được lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước.