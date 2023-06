Chuyển nhượng V.League 2023: Mỗi nhà mỗi cảnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hà Tĩnh, Thanh Hóa "án binh bất động"

Nhóm các câu lạc bộ không có sự bổ sung, thay thế nào trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa đầu tiên phải kể đến Đông Á Thanh Hoá. Đội hình đội bóng xứ Thanh không phải là quá xuất sắc, nhưng dưới bàn tay của huấn luyện viên Velizar Popov, Đông Á Thanh Hoá đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Công An Hà Nội trong cuộc đua vô địch.

So với chân sút đang có phong độ ghi bàn khá ổn định như Bruno Catanhede (7 bàn), tiền đạo Conrado có vẻ như không đáp ứng được sự kỳ vọng khi mới chỉ có 2 bàn thắng nhưng bù lại Đông Á Thanh Hoá có đồng đều ở các tuyến và nhiều vị trí có thể ghi bàn. Ngay cả trung vệ Gustavo Santana cũng ghi được 3 bàn thắng thì đủ thấy sự đa dạng trong lối chơi của đội bóng này.

Đội bóng tiếp theo không có sự biến động về nhân sự chính là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điểm tương đồng giữa đại diện miền Trung là nội binh không có nhiều ngôi sao, ngoại binh không quá xuất chúng nhưng lối chơi và dấu ấn về chuyên môn của huấn luyện viên trưởng là rất lớn. Vì vậy, chất lượng đội hình không phải là vấn đề với huấn luyện viên Thành Công lẫn Velizar Popov thời điểm này.

Sông Lam Nghệ An đang vào guồng và không thay đổi lực lượng trước trận gặp CLB Hà Nội. Ảnh: Chung Lê

Với Sông Lam Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ sau khi có tân huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật, lối chơi đã trở nên sắc nét và phong độ đã được cải thiện hơn khá nhiều. Với chính sách ưu tiên cho các cầu thủ trẻ thử sức, Sông Lam Nghệ An không bổ sung thêm nhân sự là điều hoàn toàn dễ hiểu. Sông Lam Nghệ An hiện đang sở hữu 3 ngoại binh, 1 trung vệ và 2 tiền đạo. Gương mặt tạo ra cảm giác lo lắng nhất là trung vệ Vytas nhưng vẫn còn đó Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng hay Nam Hải có thể sát cánh bổ trợ trong sơ đồ 3 trung vệ. Đã có những tin đồn về việc Quế Ngọc Hải ra đi nhưng thông tin này hoàn toàn không chính xác.

Trên hàng công, Michael Olaha và Soladio sau 12 trận đấu đã trở nên ăn ý và hiểu nhau hơn. Dù phía sau lưng họ chưa có những tiền vệ tổ chức dày dạn kinh nghiệm và đẳng cấp, cặp đôi tiền đạo Sông Lam Nghệ An vẫn mang về tổng cộng 9 bàn thắng cho đội nhà. So với các mùa giải trước, rõ ràng năm nay thành tích ghi bàn của các tiền đạo ngoại Sông Lam Nghệ An đã được cải thiện đáng kể.

Mặt khác, ở thời điểm này, không hề có nguồn cầu thủ ngoại chất lượng về với V.League, các ngoại binh ở các đội bóng trên đều đã quen cách chơi và việc bổ sung, thay thế các cầu thủ ngoại cần có thời gian để hoà nhập và thực sự là một canh bạc quá mạo hiểm và không mang lại hiệu quả. Cũng giống như Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An thì Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hoà không hoạt động trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa. Bất kỳ sự biến động nào ở thời điểm này có thể khiến các đội đi lệch guồng quay đã có.

Căng thẳng đua vô địch và trụ hạng

Ngược lại, một nửa còn lại của V.League đang tích cực tìm kiếm nguồn cầu thủ với 2 mục đích, một là chạy đua cho suất trụ hạng, hai là tăng thêm sức mạnh để cạnh tranh chức vô địch. Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh chia tay đến 4 cầu thủ Minh Nhất, Trung Vinh, Thanh Khôi và ngoại binh Jonny Campbell để mang về 3 gương mặt Brendon Lucas, Huỳnh Tấn Tài và Bùi Ngọc Long. Trong khi đó, Becamex Bình Dương cũng thanh lý 2 ngoại binh Moses Oloya, Guy Olivier N'Diaye để mang về 2 cái tên Nicolas Olsen và Cassius. Điều đáng nói, Nicolas Olsen lại chính là cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn tại SHB Đà Nẵng. Sự thay thế bổ sung này không thực sự được đánh giá cao và mang tính may rủi quá nhiều.

CLB Công An Hà Nội thể hiện rõ khát khao vô địch bằng việc mang về Quang Hải lẫn Filip Nguyễn. Ảnh: CAHN

Không chỉ thanh lý Olsen, SHB Đà Nẵng còn chia tay tiền đạo Rodrigo Dias để đưa về 3 tân binh Lucao Do Break, Lê Văn Hà, Wilson James từ câu lạc bộ Hà Nội. Đây là 3 gương mặt rất chất lượng và hoàn toàn có thể giúp đội bóng sông Hàn vực dậy. Câu lạc bộ Hải Phòng sau một thời gian có phần chững lại cũng kịp bổ sung cầu thủ Yuri Mamute đến từ Brazil thay cho Carlos Fernandez quá mờ nhạt trên hàng công.

Cuối cùng, nhóm các đội bóng xếp hàng “đại gia” tại V.League như Viettel, câu lạc bộ Hà Nội, Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định, Bình Định cũng đều có sự biến động về nhân sự nhưng đều có những mục đích khác nhau.

Với câu lạc bộ Hà Nội, việc chia tay 3 cầu thủ tốt của mình để họ cập bến SHB Đà Nẵng còn có một mục đích khác là cải thiện đội hình để hướng đến giải châu lục. Hiện tại, câu lạc bộ Hà Nội mới chỉ bổ sung thêm Caion nhưng trong một vài ngày tới, chắc chắn những cái tên khác sẽ lộ diện.

Khá bất ngờ cho TopenLand Bình Định khi đội bóng vốn được đầu tư rất mạnh lại đang có ý định chia tay những chân sút tốt nhất của mình và mang về Nnamani - cầu thủ bị Nam Định thanh lý vì không phù hợp. Đến thời điểm này, mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng vẫn là Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Đội bóng thủ đô thể hiện rõ mục tiêu vô địch khi mang về bom tấn Quang Hải, Filip Nguyễn và Raphael Success. Trong khi Nam Định cũng bổ sung Tô Văn Vũ (từ Công An Hà Nội), 2 ngoại binh mới là Douglas Coutinho, Andre Luiz để cải thiện thành tích so với sự kỳ vọng.

Sắp tới nhiều khả năng sẽ không có thêm bom tấn tại V.League 2023. Nhìn vào sự chuẩn bị cho giai đoạn II của các đội bóng, có vẻ như cuộc đua vô địch thực sự chỉ bao gồm Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hoá và Câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, ở nhóm trụ hạng, Khánh Hoà và B. Bình Dương mang đến cho người hâm mộ nhiều sự lo lắng hơn so với các đối thủ của mình./.