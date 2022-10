Chuyện về một nữ cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp FDI

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, tại Nghệ An đã xảy ra tình trạng sạt lở, đứt gãy nhiều tuyến đường. Hiện nay các đơn vị quản lý giao thông, các địa phương đang tích cực khắc phục nhưng nhiều tuyến giao thông hiện nay vẫn chưa thể lưu thông.

(Baonghean.vn) - Tại hội thảo giới thiệu bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số diễn ra ngày 4/10 do sở thông tin truyền thông Nghệ An phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Bkav cho rằng, chuyển đổi số ở Nghệ An đang mức trung bình, cần một phương pháp đúng để thay đổi.