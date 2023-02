Chuyến xe '0 đồng' của phó trạm trưởng y tế xã

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2023; Trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn làm đơn xin thôi giữ chức vụ... là một số nội dung chính trong ngày 26/2.

(Baonghean.vn) - Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương về việc có một số đối tượng giả danh Fanpage Facebook của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

(Baonghean.vn) - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa trao thưởng 80 triệu đồng cho Ban chuyên án NA 1222 và NA 223 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

(Baonghean.vn) - Ông Phan Văn Thiết có đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn để xuống làm hiệu phó "vì lý do sức khỏe".

(Baonghean.vn) - Vụ đông 2022, trên địa bàn Nghệ An có hơn 250ha khoai tây được liên kết với doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với mức giá ổn định 7.700 đồng/kg.

Doãn Hải My ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin sau gần 3 năm làm người yêu cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Tối 25/2, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết mở rộng điều tra vụ án do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện, xác định Đặng Anh Quân (SN 1978; chỗ ở hiện nay xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng.