Tôn giáo - Tín ngưỡng Con số may mắn hôm nay 10/9/2025 theo 12 con giáp Con số may mắn hôm nay 10/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 10/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Tý

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1984

Giáp Tý

Kim

Nam

7

27 36 92 Nữ

8

27 38 93 1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

16 44 90 Nữ

2

25 64 73 1948



2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7

1

7 64 80 Nữ

8

5

14 47 73 1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

15 59 96 Nữ

2

21 44 77 1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

31 43 80 Nữ

5

19 38 78

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Hãy tận dụng tài ăn nói của mình để gắn kết các thành viên, hoặc giải quyết một vấn đề khúc mắc trong nội bộ. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm. Đặc biệt những người làm công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo sẽ có một ngày làm việc hiệu quả.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Về tài chính, hãy tập trung vào việc bảo toàn và gia tăng tài sản. Tình cảm gia đình hài hòa, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản của cuộc sống.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Cuộc sống của bạn có thể gặp một vài sự thay đổi nhỏ. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Về tài chính, bạn có thể cần quản lý chi tiêu cẩn thận hơn.

2. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1985

Ất Sửu

Kim

Nam

6

25 34 71 Nữ

9

22 41 97 1997

Đinh Sửu

Thủy

Nam

3

29 37 71 Nữ

3

0 46 68 1949



2009

Kỷ Sửu

Hỏa

Nam

6

9

8 35 93 Nữ

9

6

27 39 83 1961

Tân Sửu

Thổ

Nam

3

30 35 95 Nữ

3

1 58 82 1973

Quý Sửu

Mộc

Nam

9

23 39 82 Nữ

6

20 61 67

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Khi phát biểu trong các cuộc họp vào buổi chiều, hãy tránh nói liên tục và chiếm hết sự chú ý. Hãy nhường chỗ cho người khác thể hiện để tạo sự hòa hợp trong tập thể.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Tiến độ công việc của bạn có thể gặp phải những trở ngại vô hình, giống như sa lầy trong cát lún. Càng cố gắng vùng vẫy, bạn càng lún sâu hơn.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Tình cảm cũng đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo trong giao tiếp. Năng lực ngoại giao và sự nhạy bén sẽ là chìa khóa để bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày hôm nay mang đến cho bạn cơ hội để thể hiện bản thân và đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Bạn sẽ cảm thấy áp lực trong một vài công việc, đặc biệt là vào buổi sáng.

3. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Dần

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1974

Giáp Dần

Thủy

Nam

8

16 43 85 Nữ

7

2 37 74 1986

Bính Dần

Hỏa

Nam

5

10 49 98 Nữ

1

6 35 89 1998

Mậu Dần

Thổ

Nam

2

3 64 98 Nữ

4

11 41 83 1950

2020

Canh Dần

Mộc

Nam

5

8

1 59 92 Nữ

1

7

20 61 70 1962

Nhâm Dần

Kim

Nam

2

13 62 98 Nữ

4

6 55 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Hãy luôn chừa lại một khoảng trống, một đường lùi an toàn. Cuộc sống của bạn sẽ bình yên và an lành. Hãy tận hưởng thời gian bên gia đình và bạn bè.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Vận trình sự nghiệp của bạn có thể gặp chút sóng gió. Hãy tập trung vào công việc chuyên môn, tránh xa những cuộc tranh cãi không liên quan.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Các mối quan hệ xã hội sẽ mang lại lợi thế lớn cho bạn trong công việc. Hãy tận dụng các mối quan hệ thân thiết để tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Bạn có thể gặp những người bạn cũ và ôn lại kỷ niệm. Ngày hôm nay mang đến sự thoải mái, nhưng hãy cẩn trọng trong lời nói để tránh hiểu lầm.

4. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Mão

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1975

Ất Mão

Thủy

Nam

7

28 64 87 Nữ

8

27 64 88 1987

Đinh Mão

Hỏa

Nam

4

19 51 88 Nữ

2

7 50 94 1939

1999

Kỷ Mão

Thổ

Nam

7

1

23 61 96 Nữ

8

5

4 63 99 1951

Tân Mão

Mộc

Nam

4

4 48 85 Nữ

2

7 64 71 1963

Quý Mão

Kim

Nam

1

8 52 74 Nữ

5

4 54 93

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Bạn sẽ có một ngày làm việc đầy năng lượng và hiệu quả. Sự hòa đồng và nhiệt tình giúp bạn kết nối tốt với đồng nghiệp và đối tác, tạo ra những cơ hội thăng tiến.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Bạn có thể gặp một số tình huống cần sự linh hoạt để giải quyết mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp. Đây là cơ hội để bạn thể hiện vai trò là người hòa giải, từ đó củng cố vị thế của mình.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Về tài chính, bạn có thể tìm thấy một cơ hội đầu tư nhỏ nhưng tiềm năng. Mối quan hệ với người thân sẽ êm ấm, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Sự bình tĩnh sẽ giúp bạn xử lý mọi tình huống một cách khéo léo. Tình cảm với bạn bè và người thân sẽ có những thay đổi tích cực.

5. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1964

Giáp Thìn

Hỏa

Nam

9

22 41 78 Nữ

6

6 65 87 1976

Bính Thìn

Thổ

Nam

6

33 45 84 Nữ

9

4 51 75 1988

Mậu Thìn

Mộc

Nam

3

33 43 86 Nữ

3

14 36 85 1940

2000

Canh Thìn

Kim

Nam

6

9

3 65 72 Nữ

9

6

28 48 86 1952

Nhâm Thìn

Thủy

Nam

3

19 44 77 Nữ

3

27 50 84

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoàn thành các dự án còn dang dở hoặc bắt đầu những ý tưởng táo bạo. Ngày này cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Mối quan hệ với gia đình, đặc biệt là với con cái, sẽ rất hòa thuận. Bạn có thể dành thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Ngày hôm nay mang đến cho bạn cơ hội để bạn đạt được những thành công lớn. Hãy tự tin vào khả năng của mình và không ngừng học hỏi.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Tinh thần thoải mái, cuộc sống gần như không có căng thẳng nào. Những người đang tìm kiếm việc làm sẽ có cơ hội tốt tìm được công việc mơ ước.

6. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1965

Ất Tỵ

Hỏa

Nam

8

1 52 71 Nữ

7

23 52 73 1977

Đinh Tỵ

Thổ

Nam

5

23 59 81 Nữ

1

26 39 72 1989

Kỷ Tỵ

Mộc

Nam

2

28 58 77 Nữ

4

31 44 96 1941

2001

Tân Tỵ

Kim

Nam

5

8

9 48 97 Nữ

1

7

29 60 76 1953

Quý Tỵ

Thủy

Nam

2

5 54 89 Nữ

4

8 35 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Hôm nay, bạn có thể nhận được tin vui từ con cháu hoặc những người thân yêu. Về tài chính, hãy tránh những quyết định đầu tư lớn, thay vào đó tập trung vào việc bảo toàn tài sản hiện có.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Tiền bạc sẽ đến dồi dào, nhưng hãy nhớ nguyên tắc "biết đủ" để tránh rủi ro. Hãy mặc quần áo màu trắng để tăng cường sự hài hòa và cải thiện mối quan hệ với những người có địa vị.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Bạn sẽ như cá gặp nước trong nhóm, và hiệu quả công việc sẽ được cải thiện đáng kể. Những người làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được kết quả khả quan hôm nay.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày này mang đến sự ổn định trong cuộc sống. Mối quan hệ với mọi người xung quanh hòa thuận hơn nhờ thái độ sống chuẩn mực của bạn.

7. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1954

Giáp Ngọ

Kim

Nam

1

9 60 67 Nữ

5

31 55 93 1966

Bính Ngọ

Thủy

Nam

7

20 62 76 Nữ

8

30 49 93 1978

Mậu Ngọ

Hỏa

Nam

4

18 56 79 Nữ

2

8 51 68 1990

Canh Ngọ

Thổ

Nam

1

24 49 72 Nữ

5

23 51 73 1942

2002

Nhâm Ngọ

Mộc

Nam

4

7

19 42 77 Nữ

2

8

13 61 78

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Về học tập hay công việc, hãy tin vào trực giác và sự sáng tạo của mình. Trong tình cảm, một cuộc trò chuyện chân thành có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Bạn sẽ cảm thấy áp lực trong một vài công việc, đặc biệt là vào buổi sáng. Hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hợp lý.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Sự thông minh và nhạy bén được thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng quá thông minh; hãy xem xét kỹ lưỡng từng điều khoản hợp đồng.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Bạn có thể cảm thấy áp lực vào buổi sáng khi phải xử lý một mớ công việc hỗn độn, nhưng đừng nản lòng. Sự kiên trì và nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng vào cuối ngày.

8. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1955

Ất Mùi

Kim

Nam

9

5 52 97 Nữ

6

16 45 67 1967

Đinh Mùi

Thủy

Nam

6

26 56 78 Nữ

9

12 53 96 1979

Kỷ Mùi

Hỏa

Nam

3

11 52 95 Nữ

3

26 39 68 1991

Tân Mùi

Thổ

Nam

9

15 44 81 Nữ

6

31 54 72 1943

2003

Quý Mùi

Mộc

Nam

3

6

24 37 84 Nữ

3

9

13 46 97

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Bạn có thể gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc hoặc cuộc sống. Hãy giữ sự điềm tĩnh và tránh những quyết định nóng vội. Hãy luôn chừa lại một khoảng trống, một đường lùi an toàn.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Hãy giữ thái độ khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp để công việc thuận lợi hơn. Về tài chính, hãy cẩn trọng trong các khoản chi tiêu lớn.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Cuộc sống của bạn sẽ bình yên và an lành. Hãy dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ những người bạn cũ và chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Hãy tập trung vào công việc chuyên môn, tránh xa những cuộc tranh cãi không liên quan. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc, lắng nghe lời khuyên từ người khác.

9. Con số may mắn hôm nay 10/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1956

Bính Thân

Hỏa

Nam

8

12 59 88 Nữ

7

25 53 92 1968

Mậu Thân

Thổ

Nam

5

22 65 69 Nữ

1

11 62 78 1980

Canh Thân

Mộc

Nam

2

20 64 81 Nữ

4

9 40 91 1992

Nhâm Thân

Kim

Nam

8

5 47 83 Nữ

7

3 53 99 1944

2004

Giáp Thân

Thủy

Nam

2

5

11 50 87 Nữ

4

1

10 62 99

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Sự nghiệp có thể gặp chút khó khăn nhưng bạn sẽ tìm ra hướng đi đột phá. Hãy tự tin vào khả năng của mình, đặc biệt trong việc xây dựng các mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Về công việc, bạn có thể trở thành người cố vấn, giúp đỡ đồng nghiệp trẻ. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách khéo léo để tạo sự gắn kết.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày này đòi hỏi sự bình tĩnh và kiên nhẫn. Bạn có thể gặp một vài bất đồng với đồng nghiệp, nhưng hãy học cách lắng nghe và tránh những lời nói bốc đồng.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Về tài chính, đừng quá lo lắng về những khoản sa sút tạm thời, đây là cơ hội để bạn tái cấu trúc tài sản. Tình cảm cũng có nhiều tín hiệu tích cực cho người độc thân.

10. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1957

Đinh Dậu

Hỏa

Nam

7

26 62 72 Nữ

8

30 46 91 1969

Kỷ Dậu

Thổ

Nam

4

30 56 86 Nữ

2

0 61 67 1981

Tân Dậu

Mộc

Nam

1

5 62 89 Nữ

5

11 55 94 1993

Quý Dậu

Kim

Nam

7

15 55 80 Nữ

8

17 65 91 1945

2005

Ất Dậu

Thủy

Nam

1

4

11 64 87 Nữ

5

2

4 38 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Về tài chính, đây là thời điểm thích hợp để tái cấu trúc tài sản, mở ra những nguồn thu mới. Tình cảm cũng sẽ có những diễn biến ngọt ngào, hứa hẹn một ngày đầy yêu thương và gắn kết.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Sự hợp tác sẽ mang đến cơ hội, và sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa thành công. Về tài chính, hãy giữ thái độ phòng thủ thay vì tấn công. Tình cảm có thể bước sang một bước ngoặt mới.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Nguyên tắc "biết đủ với tài sản nhỏ" sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không đáng có. Vợ chồng nên cẩn trọng trong giao tiếp và thể hiện sự quan tâm một cách chân thành.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Về công việc, tránh xung đột và tập trung lắng nghe. Về tài chính, hãy quản lý chi tiêu một cách khôn ngoan. Tình cảm cũng có thể gặp một vài sóng gió nhỏ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

11. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1946

2006

Bính Tuất

Thổ

Nam

9

9 61 86 Nữ

6

26 65 95 1958

Mậu Tuất

Mộc

Nam

6

22 39 87 Nữ

9

26 45 97 1970

Canh Tuất

Kim

Nam

3

21 45 94 Nữ

3

15 66 77 1982

Nhâm Tuất

Thủy

Nam

9

23 50 81 Nữ

6

30 50 82 1994

Giáp Tuất

Hỏa

Nam

9

3

9 41 92 Nữ

6

3

14 34 81

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Sự nghiệp có thể gặp phải những trở ngại, nhưng bạn sẽ vượt qua bằng sự mềm mỏng và kiên nhẫn. Về tài chính, hãy cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu lớn.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Năng lực ngoại giao và sự nhạy bén sẽ là chìa khóa để bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Hãy tận dụng ngày này để mở rộng các mối quan hệ, đặc biệt là với đối tác hoặc khách hàng tiềm năng.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Vào buổi chiều, hãy tiết chế sự tự tin và sức hút của mình, tránh nói quá nhiều hoặc tỏ ra kiêu ngạo. Điều này có thể gây ra những lời đàm tiếu và mâu thuẫn không đáng có với đồng nghiệp.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng với những gì mình đang có. Về mối quan hệ với hàng xóm, bạn bè, hãy giữ sự hòa đồng và tránh những tranh cãi không cần thiết.

12. Con số may mắn hôm nay 10/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 10/9/2025

1995

Ất Hợi

Hỏa

Nam

5

22 41 93 Nữ

1

14 44 91 1959

Kỷ Hợi

Mộc

Nam

5

23 36 75 Nữ

1

9 38 86 1971

Tân Hợi

Kim

Nam

2

4 48 72 Nữ

4

19 39 68 1983

Quý Hợi

Thủy

Nam

8

32 65 68 Nữ

7

1 39 97 1947

2007

Đinh Hợi

Thổ

Nam

8

2

32 58 88 Nữ

7

4

14 48 89

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 10/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Cuộc sống của bạn sẽ rất thoải mái. Bạn có thể dành thời gian để làm những điều mình yêu thích, như đọc sách, nghe nhạc hay gặp gỡ bạn bè.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Tránh những quyết định đầu tư lớn và các giao dịch có rủi ro cao. Hãy dũng cảm đối mặt với thử thách, vì trời sẽ ban trọng trách cho những ai có năng lực.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, nhưng cũng dễ gây ra sự ghen tị từ người khác. Hãy quản lý chi tiêu một cách khôn ngoan và tránh những quyết định đầu tư mạo hiểm.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của bạn. Hãy chú ý nghỉ ngơi và giữ tinh thần thoải mái. Về mặt tình cảm, bạn sẽ nhận được sự quan tâm và yêu thương từ con cháu.