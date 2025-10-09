Thứ Tư, 10/9/2025
Con số may mắn hôm nay 11/9/2025 theo năm sinh 12 con giáp

05/02/2025 17:00

Con số may mắn hôm nay 11/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 11/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Tý

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1984
Giáp Tý
Kim
Nam
7
266488
Nữ
8
144498
1996
Bính Tý
Thủy
Nam
4
114878
Nữ
2
95598
1948

2008
Mậu Tý
Hỏa
Nam
7
1
64988
Nữ
8
5
314986
1960
Canh Tý
Thổ
Nam
4
125297
Nữ
2
235297
1972
Nhâm Tý
Mộc
Nam
1
133784
Nữ
5
325168

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính. Không nên tranh cãi, nóng vội, bực mình. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có tin tức của thân nhân hoặc bè bạn ở xa. Có cuộc ra đi ngắn của mình hoặc người thân trong nhà. Có tài lộc hoặc được mời dự tiệc ăn uống. Ngày có sự thu xếp vị trí đồ đạc trong nhà.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ nguời thân, bè bạn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm mà đối đãi nhau.

2. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1985
Ất Sửu
Kim
Nam
6
284779
Nữ
9
204372
1997
Đinh Sửu
Thủy
Nam
3
04590
Nữ
3
85382
1949

2009
Kỷ Sửu
Hỏa
Nam
6
9
45082
Nữ
9
6
286196
1961
Tân Sửu
Thổ
Nam
3
114696
Nữ
3
154286
1973
Quý Sửu
Mộc
Nam
9
94480
Nữ
6
105472

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có tin tức ở xa hoặc có người ra đi hoặc thay đổi công việc cũng như tình cảm. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ không có kết quả, hoặc lợi và hại đi đôi.

3. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Dần

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1974
Giáp Dần
Thủy
Nam
8
44296
Nữ
7
55192
1986
Bính Dần
Hỏa
Nam
5
213681
Nữ
1
204099
1998
Mậu Dần
Thổ
Nam
2
274668
Nữ
4
66067
1950
2020
Canh Dần
Mộc
Nam
5
8
34095
Nữ
1
7
214784
1962
Nhâm Dần
Kim
Nam
2
94782
Nữ
4
216679
Con số may mắn

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm, ý hợp. Nếu có sự hội họp, bàn thảo, công nhân, bè bạn thì không nên ở lâu, không tốt. Có tin buồn.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Làm việc gì cũng không nên để mình bị dính mắc, thiệt thòi. Có sự sửa sang, tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng. Ngày có sự di chuyển, thay đổi về công việc, hoặc có những lời đề nghị mới.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Dù đang ở trong hoàn cảnh có sự thuận lợi, mọi việc đều cũng phải có sự dè dặt, gặp trở lực, sai hẹn, dời hẹn. Đề phòng mất của, hao tài mà không được việc.

4. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Mão

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1975
Ất Mão
Thủy
Nam
7
174489
Nữ
8
325277
1987
Đinh Mão
Hỏa
Nam
4
153875
Nữ
2
75186
1939
1999
Kỷ Mão
Thổ
Nam
7
1
76581
Nữ
8
5
254590
1951
Tân Mão
Mộc
Nam
4
146183
Nữ
2
74794
1963
Quý Mão
Kim
Nam
1
14582
Nữ
5
84987

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên chấp nhận. Đây là cơ hội để thay đổi hoàn cảnh hiện tại.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc. Nên cẩn trọng về lời nói. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Không nên thay đổi dự tính công việc mới, chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả. Không nên quá chú trọng vào ý kiến, lời hẹn của người khác. Có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, mua sắm.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.

5. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1964
Giáp Thìn
Hỏa
Nam
9
96691
Nữ
6
194278
1976
Bính Thìn
Thổ
Nam
6
84274
Nữ
9
114685
1988
Mậu Thìn
Mộc
Nam
3
145567
Nữ
3
135482
1940
2000
Canh Thìn
Kim
Nam
6
9
224186
Nữ
9
6
334570
1952
Nhâm Thìn
Thủy
Nam
3
166480
Nữ
3
114092

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền, có tin buồn, có người đến hoặc có tin đến làm cản trở công việc của mình. Hao tài về chữa bệnh, mua sắm, sửa chữa, tu bổ.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có việc ra đi, hoặc phải tiến hành công việc cần thiết khi có tin. Có tin buồn. Không nên bàn tán hoặc nhúng tay vào chuyện của người khác chỉ đem đến sự bất lợi, tranh cãi.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn, hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nếu cần di chuyển, đi xa, cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác. Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành.

6. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1965
Ất Tị
Hỏa
Nam
8
334178
Nữ
7
03780
1977
Đinh Tị
Thổ
Nam
5
03690
Nữ
1
44072
1989
Kỷ Tị
Mộc
Nam
2
45873
Nữ
4
16573
1941
2001
Tân Tị
Kim
Nam
5
8
144790
Nữ
1
7
126295
1953
Quý Tị
Thủy
Nam
2
65668
Nữ
4
273594

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, nếu cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Có tin tức tốt lành về công danh, tài lộc, tình cảm. Công việc nên tiến hành bình thường không nên thay đổi. Ngày tốt. Không nên dính dáng chuyện người dễ bị hiểu lầm.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có cuộc đi ngắn hoặc có khách đến, có tin tức. Làm gì cũng nên cẩn thận dễ bị mất uy tín và cũng không nên đảm đương công việc ngoài khả năng của mình.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc đều nên ẩn nhẫn hoặc tìm người khác thay thế mình trong công việc cần giải quyết. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lộc nhỏ hoặc có quà tặng, vui chơi.

7. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1954
Giáp Ngọ
Kim
Nam
1
05781
Nữ
5
73675
1966
Bính Ngọ
Thủy
Nam
7
25276
Nữ
8
155088
1978
Mậu Ngọ
Hỏa
Nam
4
34786
Nữ
2
166084
1990
Canh Ngọ
Thổ
Nam
1
56189
Nữ
5
15073
1942
2002
Nhâm Ngọ
Mộc
Nam
4
7
276370
Nữ
2
8
104787

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện không tốt. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu cần phải giải quyết. Nên nhẫn nại trong sự giao thiệp, gặp gỡ, sức khỏe không tốt.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Nên ra đi, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Ngày có sự hư hại về đồ đạc, xe cộ, máy móc, phải mua sắm, tu bổ, sửa chữa.

8. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1955
Ất Mùi
Kim
Nam
9
326682
Nữ
6
225591
1967
Đinh Mùi
Thủy
Nam
6
274390
Nữ
9
256394
1979
Kỷ Mùi
Hỏa
Nam
3
106068
Nữ
3
184591
1991
Tân Mùi
Thổ
Nam
9
05489
Nữ
6
304487
1943
2003
Quý Mùi
Mộc
Nam
3
6
205572
Nữ
3
9
135370

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Có tin tức về đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có sự đi xa hoặc có tin tức ở nơi xa. Gặp lại người xưa cũ. Công việc nếu đã có sự dở dang từ trước thì nay lại tiếp tục. Có lộc ăn hoặc quà cáp. Chuyện tình cảm chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có cuộc đi ngắn hoặc có người đi xa. Ngày có sự thay đổi hoặc cần phải tiến hành như đã định trước. Không nên để lời bàn ra tán vào mà hãy tự mình quyết định cho nhanh. Tài lộc trung bình.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Tuy nhiên có sự chậm chạp hoặc trắc trở. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc.

9. Con số may mắn hôm nay 11/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1956
Bính Thân
Hỏa
Nam
8
315284
Nữ
7
214685
1968
Mậu Thân
Thổ
Nam
5
295790
Nữ
1
135887
1980
Canh Thân
Mộc
Nam
2
316288
Nữ
4
84978
1992
Nhâm Thân
Kim
Nam
8
303588
Nữ
7
214084
1944
2004
Giáp Thân
Thủy
Nam
2
5
264769
Nữ
4
1
54868

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên. Trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro nhưng cũng không đáng lo ngại. Có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Gặp lại người cũ, có người đi xa trở về. Có tin tức không tốt ở xa về sức khỏe, bổn mạng của người thân. Không nên thay đổi dự tính công việc mới, chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt.

10. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1957
Đinh Dậu
Hỏa
Nam
7
104590
Nữ
8
246088
1969
Kỷ Dậu
Thổ
Nam
4
214084
Nữ
2
253678
1981
Tân Dậu
Mộc
Nam
1
303975
Nữ
5
144283
1993
Quý Dậu
Kim
Nam
7
204467
Nữ
8
54876
1945
2005
Ất Dậu
Thủy
Nam
1
4
206383
Nữ
5
2
165776

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Có sự vắng mặt của người mình mong đợi, hoặc đến chậm. Tình cảm tốt. Không nên tin cậy nơi người khác, chỉ siêng năng lúc đầu mà biếng nhác về sau, hoặc chỉ là lời hứa suông.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Làm công việc gì cũng phải gặp sự lên xuống gập ghềnh sau mới có kết quả. Chuyện tình cảm, quan hệ qua lại cũng không nên hứa hẹn nhiều chưa phải là lúc quyết định.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có khách đến. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc.

11. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1946
2006
Bính Tuất
Thổ
Nam
9
315469
Nữ
6
24272
1958
Mậu Tuất
Mộc
Nam
6
133991
Nữ
9
54896
1970
Canh Tuất
Kim
Nam
3
134467
Nữ
3
34478
1982
Nhâm Tuất
Thủy
Nam
9
264880
Nữ
6
215178
1994
Giáp Tuất
Hỏa
Nam
9
3
253975
Nữ
6
3
325094

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Có tin xa hoặc có cuộc đi ngắn hạn. Có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại khiến mình phải lo âu, giải quyết, tin xấu về hư hại tài sản, tài lộc, sức khỏe, xe cộ, máy móc.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc.

12. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 11/9/2025
1995
Ất Hợi
Hỏa
Nam
5
144195
Nữ
1
35270
1959
Kỷ Hợi
Mộc
Nam
5
233483
Nữ
1
174399
1971
Tân Hợi
Kim
Nam
2
16588
Nữ
4
285093
1983
Quý Hợi
Thủy
Nam
8
44896
Nữ
7
164578
1947
2007
Đinh Hợi
Thổ
Nam
8
2
135598
Nữ
7
4
164599

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp, dễ có sự hao tốn. Không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Trong ngày có nhiều biến chuyển thay đổi, hoặc có sự gặp gỡ không hẹn trước. Nếu hoàn cảnh hiện tại có sự bất lợi và có người đến mời làm ăn hoặc có tin thì không nên trả lời dứt khoát.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa, cho đến chuyện tình cảm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân.

      Tôn giáo - Tín ngưỡng
      Con số may mắn hôm nay 11/9/2025 theo năm sinh 12 con giáp

