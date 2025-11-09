Thứ Năm, 11/9/2025
Tôn giáo - Tín ngưỡng

Con số may mắn hôm nay 12/9/2025 theo 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay 12/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 12/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Tý

Con số may mắn hôm nay 12/9/2025 theo 12 con giáp
Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1984
Giáp Tý
Kim
Nam
7
213898
Nữ
8
325788
1996
Bính Tý
Thủy
Nam
4
05673
Nữ
2
155274
1948

2008
Mậu Tý
Hỏa
Nam
7
1
326681
Nữ
8
5
85196
1960
Canh Tý
Thổ
Nam
4
255682
Nữ
2
13499
1972
Nhâm Tý
Mộc
Nam
1
03667
Nữ
5
84576

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Ý nguyện của họ như thế nào thì mình thực hiện như thế đó. Có quý nhân, có tin tức. Hao tài cho mọi việc quan hệ, giao thiệp.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp. Chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng. Việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Gặp quý nhân, bè bạn, có tin vui đến, có lộc nhỏ, quà tặng ăn uống. Nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc, bỏ về nửa chừng, hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường lối cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Có quý nhân giúp đỡ. Giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ.

2. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1985
Ất Sửu
Kim
Nam
6
06272
Nữ
9
105898
1997
Đinh Sửu
Thủy
Nam
3
196668
Nữ
3
66595
1949

2009
Kỷ Sửu
Hỏa
Nam
6
9
193777
Nữ
9
6
295081
1961
Tân Sửu
Thổ
Nam
3
174490
Nữ
3
54786
1973
Quý Sửu
Mộc
Nam
9
233886
Nữ
6
126399

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận, bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng sẽ có kết quả.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Ngày xung của bổn mạng. Có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Chỉ nên chờ đợi sự việc sẽ tự nhiên đến. Nói nhiều chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản, hoặc trước cần cù mà sau biếng nhác, muốn bỏ ngang không tốt. Nên chụp lấy cơ hội dù có hao sức hoặc có sự hao tốn về tiền bạc, nhưng sẽ có kết quả.

3. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Dần

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1974
Giáp Dần
Thủy
Nam
8
145069
Nữ
7
196174
1986
Bính Dần
Hỏa
Nam
5
93473
Nữ
1
265585
1998
Mậu Dần
Thổ
Nam
2
23596
Nữ
4
125071
1950
2020
Canh Dần
Mộc
Nam
5
8
284097
Nữ
1
7
254798
1962
Nhâm Dần
Kim
Nam
2
95199
Nữ
4
194167

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có sự gặp gỡ bè bạn, hội họp, hẹn ước, hoặc có tin tốt. Có sự chi tiêu, hoặc đảm nhận công việc ngoài dự tính. Trong sự giao hảo nên có sự nhu thuận tránh mọi tranh cãi.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Nếu công việc, hoàn cảnh, tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa, dời chỗ, ngày có sự tụ hội đông đảo, hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Mọi kế hoạch dự tính đã được định trước cần phải xem xét lại kỹ lưỡng trước khi tiến hành, hoặc sẽ có những vấn đề mới phát sinh khiến phải suy nghĩ lại.

4. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Mão

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1975
Ất Mão
Thủy
Nam
7
255992
Nữ
8
15383
1987
Đinh Mão
Hỏa
Nam
4
204180
Nữ
2
334167
1939
1999
Kỷ Mão
Thổ
Nam
7
1
154880
Nữ
8
5
315070
1951
Tân Mão
Mộc
Nam
4
23986
Nữ
2
245379
1963
Quý Mão
Kim
Nam
1
186279
Nữ
5
243694

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có tin xa về chuyện tình cảm. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Dù có gặp sự trắc trở hoặc không vừa ý trong kết quả cũng nên chấp nhận, đừng quá chú trọng những chuyện nhỏ nhặt. Nếu là con trưởng thì nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh tranh cãi, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Cứ hết lòng với công việc. Tiền bạc sẽ đến ở một ngày khác. Chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi, sẽ có người hiểu mình. Tình cảm tốt. Ngày có sự ước hẹn, đính ước, hội họp, tiệc tùng.

5. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1964
Giáp Thìn
Hỏa
Nam
9
193978
Nữ
6
125277
1976
Bính Thìn
Thổ
Nam
6
285783
Nữ
9
213885
1988
Mậu Thìn
Mộc
Nam
3
156497
Nữ
3
85575
1940
2000
Canh Thìn
Kim
Nam
6
9
254483
Nữ
9
6
233884
1952
Nhâm Thìn
Thủy
Nam
3
296372
Nữ
3
256099

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Công việc dù có đang gặp chuyện trắc trở, cũng có cơ hội hoặc được quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Có tin xa. Có người khác phái nhờ vả mình.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nếu cầu về tình cảm, hôn nhân, hẹn ước thì nên tiến hành. Không nên nghe người ngoài, có nhiều sự cản trở, bị dòm ngó. Tài lộc vào ra thất thường. Có sự gặp gỡ, bè bạn, người xưa.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc cũng như về tình cảm. Tài lộc còn ở xa. Có tin vui buồn lẫn lộn.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều sự bận rộn, đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến, hoặc chậm chạp. Tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn.

6. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1965
Ất Tỵ
Hỏa
Nam
8
14989
Nữ
7
234891
1977
Đinh Tỵ
Thổ
Nam
5
13980
Nữ
1
163774
1989
Kỷ Tỵ
Mộc
Nam
2
123495
Nữ
4
196697
1941
2001
Tân Tỵ
Kim
Nam
5
8
244893
Nữ
1
7
284968
1953
Quý Tỵ
Thủy
Nam
2
126496
Nữ
4
146472

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Không nên đặt mình vào thế đứng giữa ngã ba đường. Nên xem vấn đề nào quan trọng hơn thì giải quyết trước tiên. Có người đi xa, có tin buồn, sức khỏe không tốt.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng. Ngày có nhiều tin tức xấu, hoặc bặt tin. Nên dự tính cho mình đường hướng khác.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc nên cẩn trọng, từ từ giải quyết, và thu xếp vén khéo công việc. Không nên giao du quá thân mật hoặc tin vào lời hẹn ước, có sự lỗi hẹn hoặc bị thay đổi.

7. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1954
Giáp Ngọ
Kim
Nam
1
326673
Nữ
5
195699
1966
Bính Ngọ
Thủy
Nam
7
105994
Nữ
8
144888
1978
Mậu Ngọ
Hỏa
Nam
4
204276
Nữ
2
86578
1990
Canh Ngọ
Thổ
Nam
1
75192
Nữ
5
44672
1942
2002
Nhâm Ngọ
Mộc
Nam
4
7
226676
Nữ
2
8
103477

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động, dễ bị hàm oan, thị phi, ràng buộc vì lời hứa. Không nên đi vào đám đông, nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc oán.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Sự chờ đợi tin tức hoặc công việc đã lâu nay sẽ đến. Làm việc gì cũng nên tiến hành nhanh chóng vì sẽ có sự tạm dừng hoặc dở dang vì có sự việc khác hoặc người khác đến.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Dù có gặp chuyện vui cũng không nên quá đáng, sẽ có kết quả ngược lại, hoặc chỉ đem lại sự mích lòng. Dù có tài lộc cũng phải tiêu hao cho những công việc đến hạn kỳ, hẹn ước.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Ngày tốt trung bình. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ. Có tin xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân, hoặc công việc dễ dãi, thuận lợi.

8. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1955
Ất Mùi
Kim
Nam
9
176371
Nữ
6
25968
1967
Đinh Mùi
Thủy
Nam
6
126470
Nữ
9
14881
1979
Kỷ Mùi
Hỏa
Nam
3
116071
Nữ
3
204475
1991
Tân Mùi
Thổ
Nam
9
66183
Nữ
6
104471
1943
2003
Quý Mùi
Mộc
Nam
3
6
115881
Nữ
3
9
193572

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Việc cầu tài thì khó khăn, phải có sự tiêu hao, hoàn trả chi dụng những việc cần thiết, đáo hạn. Nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên từ chối, hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Việc làm gặp nhiều trở lực, sức ép. Nên đi xa, dời chỗ.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình.

9. Con số may mắn hôm nay 12/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1956
Bính Thân
Hỏa
Nam
8
115081
Nữ
7
204395
1968
Mậu Thân
Thổ
Nam
5
95184
Nữ
1
276479
1980
Canh Thân
Mộc
Nam
2
34891
Nữ
4
113675
1992
Nhâm Thân
Kim
Nam
8
243784
Nữ
7
04498
1944
2004
Giáp Thân
Thủy
Nam
2
5
244786
Nữ
4
1
105796

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Có sự vắng mặt của người mình mong đợi, hoặc đến chậm. Tình cảm tốt. Không nên tin cậy nơi người khác, chỉ siêng năng lúc đầu mà biếng nhác về sau, hoặc chỉ là lời hứa suông.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Không nên có sự đối đầu ngang ngữa khi việc xấu đến. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có sự thay đổi về công việc, phương hướng làm ăn, công việc. Đề phòng công việc đang tiến hành bị ngăn trở, dở dang vì có khách hoặc có tin tức mới cần phải giải quyết.

10. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1957
Đinh Dậu
Hỏa
Nam
7
104590
Nữ
8
246088
1969
Kỷ Dậu
Thổ
Nam
4
214084
Nữ
2
253678
1981
Tân Dậu
Mộc
Nam
1
303975
Nữ
5
144283
1993
Quý Dậu
Kim
Nam
7
204467
Nữ
8
54876
1945
2005
Ất Dậu
Thủy
Nam
1
4
206383
Nữ
5
2
165776

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Cẩn trọng nếu gặp sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Ngày bị nhiều áp lực, nên bình tĩnh. Không nên giao du, kết bạn, đi chung sẽ gặp họa, gặp điều bất mãn.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng. Nên sòng phẳng, chớ nên để tình cảm xen lẫn, có sự thiệt thòi. Có lợi nhỏ.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Nên cẩn thận trong việc di chuyển, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều biến động, thay đổi bất ngờ, khiến mình phải lo toan, chống đỡ.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên hấp tấp vội vàng. Không nên nghe sự hứa hẹn nhiều, và chính mình cũng không nên đính ước, hứa hẹn, chỉ đưa đến sự đa nghi, hoặc chỉ tạo cho mình nhiều áp lực.

11. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1946
2006
Bính Tuất
Thổ
Nam
9
315469
Nữ
6
24272
1958
Mậu Tuất
Mộc
Nam
6
133991
Nữ
9
54896
1970
Canh Tuất
Kim
Nam
3
134467
Nữ
3
34478
1982
Nhâm Tuất
Thủy
Nam
9
264880
Nữ
6
215178
1994
Giáp Tuất
Hỏa
Nam
9
3
253975
Nữ
6
3
325094

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Không nên để cho mình ở trong thế kẹt hoặc bị ràng buộc. Hãy thẳng thắn nói lên ý kiến của mình dù biết rằng sẽ có nhiều bất hòa, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi đứng, di chuyển, có rủi ro.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên tranh cãi sẽ gặp chuyện phiền lòng. Cầu hôn sự không tốt. Có tài lộc nhưng dễ hao tài cho đồ đạc, xe cộ, máy móc, nhà cửa.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên dính líu vào chuyện của người khác, dù là công việc hay tình cảm sẽ bị nhiều vướng mắc. Chuyện trong nhà, nội bộ nên bàn thảo không nên dấu diếm, chỉ đưa đến sự bất hòa, đa nghi.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên âm thầm tiến hành công việc theo ý định của mình. Có sự gặp gỡ lại người xưa, chốn cũ, việc cũ. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu, bất lợi. Có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng.

12. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 12/9/2025
1995
Ất Hợi
Hỏa
Nam
5
144195
Nữ
1
35270
1959
Kỷ Hợi
Mộc
Nam
5
233483
Nữ
1
174399
1971
Tân Hợi
Kim
Nam
2
16588
Nữ
4
285093
1983
Quý Hợi
Thủy
Nam
8
44896
Nữ
7
164578
1947
2007
Đinh Hợi
Thổ
Nam
8
2
135598
Nữ
7
4
164599

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Tiến thêm thì bất lợi. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Mối giao hảo này nên giữ lâu dài dù giữa mình và họ có hai lối sống khác biệt nhau. Trong công việc nên bỏ ngoài tai mọi dư luận, trách oán, thị phi. Hãy giữ lấy ý kiến của mình.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày không tốt. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối, và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Trong việc trò chuyện, giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý bất ngờ, xung đột. Người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu. Dễ bị trách oán, hàm oan. Tài lộc không tốt.

