Tôn giáo - Tín ngưỡng Con số may mắn hôm nay 12/9/2025 theo 12 con giáp Con số may mắn hôm nay 12/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 12/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Tý

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1984

Giáp Tý

Kim

Nam

7

21 38 98 Nữ

8

32 57 88 1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

0 56 73 Nữ

2

15 52 74 1948



2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7

1

32 66 81 Nữ

8

5

8 51 96 1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

25 56 82 Nữ

2

1 34 99 1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

0 36 67 Nữ

5

8 45 76

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Ý nguyện của họ như thế nào thì mình thực hiện như thế đó. Có quý nhân, có tin tức. Hao tài cho mọi việc quan hệ, giao thiệp.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp. Chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng. Việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Gặp quý nhân, bè bạn, có tin vui đến, có lộc nhỏ, quà tặng ăn uống. Nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc, bỏ về nửa chừng, hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường lối cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Có quý nhân giúp đỡ. Giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ.

2. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1985

Ất Sửu

Kim

Nam

6

0 62 72 Nữ

9

10 58 98 1997

Đinh Sửu

Thủy

Nam

3

19 66 68 Nữ

3

6 65 95 1949



2009

Kỷ Sửu

Hỏa

Nam

6

9

19 37 77 Nữ

9

6

29 50 81 1961

Tân Sửu

Thổ

Nam

3

17 44 90 Nữ

3

5 47 86 1973

Quý Sửu

Mộc

Nam

9

23 38 86 Nữ

6

12 63 99

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận, bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng sẽ có kết quả.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Ngày xung của bổn mạng. Có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Chỉ nên chờ đợi sự việc sẽ tự nhiên đến. Nói nhiều chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản, hoặc trước cần cù mà sau biếng nhác, muốn bỏ ngang không tốt. Nên chụp lấy cơ hội dù có hao sức hoặc có sự hao tốn về tiền bạc, nhưng sẽ có kết quả.

3. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Dần

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1974

Giáp Dần

Thủy

Nam

8

14 50 69 Nữ

7

19 61 74 1986

Bính Dần

Hỏa

Nam

5

9 34 73 Nữ

1

26 55 85 1998

Mậu Dần

Thổ

Nam

2

2 35 96 Nữ

4

12 50 71 1950

2020

Canh Dần

Mộc

Nam

5

8

28 40 97 Nữ

1

7

25 47 98 1962

Nhâm Dần

Kim

Nam

2

9 51 99 Nữ

4

19 41 67

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có sự gặp gỡ bè bạn, hội họp, hẹn ước, hoặc có tin tốt. Có sự chi tiêu, hoặc đảm nhận công việc ngoài dự tính. Trong sự giao hảo nên có sự nhu thuận tránh mọi tranh cãi.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Nếu công việc, hoàn cảnh, tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa, dời chỗ, ngày có sự tụ hội đông đảo, hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Mọi kế hoạch dự tính đã được định trước cần phải xem xét lại kỹ lưỡng trước khi tiến hành, hoặc sẽ có những vấn đề mới phát sinh khiến phải suy nghĩ lại.

4. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Mão

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1975

Ất Mão

Thủy

Nam

7

25 59 92 Nữ

8

1 53 83 1987

Đinh Mão

Hỏa

Nam

4

20 41 80 Nữ

2

33 41 67 1939

1999

Kỷ Mão

Thổ

Nam

7

1

15 48 80 Nữ

8

5

31 50 70 1951

Tân Mão

Mộc

Nam

4

2 39 86 Nữ

2

24 53 79 1963

Quý Mão

Kim

Nam

1

18 62 79 Nữ

5

24 36 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có tin xa về chuyện tình cảm. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Dù có gặp sự trắc trở hoặc không vừa ý trong kết quả cũng nên chấp nhận, đừng quá chú trọng những chuyện nhỏ nhặt. Nếu là con trưởng thì nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh tranh cãi, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Cứ hết lòng với công việc. Tiền bạc sẽ đến ở một ngày khác. Chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi, sẽ có người hiểu mình. Tình cảm tốt. Ngày có sự ước hẹn, đính ước, hội họp, tiệc tùng.

5. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1964

Giáp Thìn

Hỏa

Nam

9

19 39 78 Nữ

6

12 52 77 1976

Bính Thìn

Thổ

Nam

6

28 57 83 Nữ

9

21 38 85 1988

Mậu Thìn

Mộc

Nam

3

15 64 97 Nữ

3

8 55 75 1940

2000

Canh Thìn

Kim

Nam

6

9

25 44 83 Nữ

9

6

23 38 84 1952

Nhâm Thìn

Thủy

Nam

3

29 63 72 Nữ

3

25 60 99

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Công việc dù có đang gặp chuyện trắc trở, cũng có cơ hội hoặc được quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Có tin xa. Có người khác phái nhờ vả mình.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nếu cầu về tình cảm, hôn nhân, hẹn ước thì nên tiến hành. Không nên nghe người ngoài, có nhiều sự cản trở, bị dòm ngó. Tài lộc vào ra thất thường. Có sự gặp gỡ, bè bạn, người xưa.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc cũng như về tình cảm. Tài lộc còn ở xa. Có tin vui buồn lẫn lộn.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều sự bận rộn, đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến, hoặc chậm chạp. Tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn.

6. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1965

Ất Tỵ

Hỏa

Nam

8

1 49 89 Nữ

7

23 48 91 1977

Đinh Tỵ

Thổ

Nam

5

1 39 80 Nữ

1

16 37 74 1989

Kỷ Tỵ

Mộc

Nam

2

12 34 95 Nữ

4

19 66 97 1941

2001

Tân Tỵ

Kim

Nam

5

8

24 48 93 Nữ

1

7

28 49 68 1953

Quý Tỵ

Thủy

Nam

2

12 64 96 Nữ

4

14 64 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Không nên đặt mình vào thế đứng giữa ngã ba đường. Nên xem vấn đề nào quan trọng hơn thì giải quyết trước tiên. Có người đi xa, có tin buồn, sức khỏe không tốt.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng. Ngày có nhiều tin tức xấu, hoặc bặt tin. Nên dự tính cho mình đường hướng khác.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc nên cẩn trọng, từ từ giải quyết, và thu xếp vén khéo công việc. Không nên giao du quá thân mật hoặc tin vào lời hẹn ước, có sự lỗi hẹn hoặc bị thay đổi.

7. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1954

Giáp Ngọ

Kim

Nam

1

32 66 73 Nữ

5

19 56 99 1966

Bính Ngọ

Thủy

Nam

7

10 59 94 Nữ

8

14 48 88 1978

Mậu Ngọ

Hỏa

Nam

4

20 42 76 Nữ

2

8 65 78 1990

Canh Ngọ

Thổ

Nam

1

7 51 92 Nữ

5

4 46 72 1942

2002

Nhâm Ngọ

Mộc

Nam

4

7

22 66 76 Nữ

2

8

10 34 77

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động, dễ bị hàm oan, thị phi, ràng buộc vì lời hứa. Không nên đi vào đám đông, nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc oán.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Sự chờ đợi tin tức hoặc công việc đã lâu nay sẽ đến. Làm việc gì cũng nên tiến hành nhanh chóng vì sẽ có sự tạm dừng hoặc dở dang vì có sự việc khác hoặc người khác đến.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Dù có gặp chuyện vui cũng không nên quá đáng, sẽ có kết quả ngược lại, hoặc chỉ đem lại sự mích lòng. Dù có tài lộc cũng phải tiêu hao cho những công việc đến hạn kỳ, hẹn ước.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Ngày tốt trung bình. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ. Có tin xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân, hoặc công việc dễ dãi, thuận lợi.

8. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1955

Ất Mùi

Kim

Nam

9

17 63 71 Nữ

6

2 59 68 1967

Đinh Mùi

Thủy

Nam

6

12 64 70 Nữ

9

1 48 81 1979

Kỷ Mùi

Hỏa

Nam

3

11 60 71 Nữ

3

20 44 75 1991

Tân Mùi

Thổ

Nam

9

6 61 83 Nữ

6

10 44 71 1943

2003

Quý Mùi

Mộc

Nam

3

6

11 58 81 Nữ

3

9

19 35 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Việc cầu tài thì khó khăn, phải có sự tiêu hao, hoàn trả chi dụng những việc cần thiết, đáo hạn. Nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên từ chối, hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Việc làm gặp nhiều trở lực, sức ép. Nên đi xa, dời chỗ.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình.

9. Con số may mắn hôm nay 12/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1956

Bính Thân

Hỏa

Nam

8

11 50 81 Nữ

7

20 43 95 1968

Mậu Thân

Thổ

Nam

5

9 51 84 Nữ

1

27 64 79 1980

Canh Thân

Mộc

Nam

2

3 48 91 Nữ

4

11 36 75 1992

Nhâm Thân

Kim

Nam

8

24 37 84 Nữ

7

0 44 98 1944

2004

Giáp Thân

Thủy

Nam

2

5

24 47 86 Nữ

4

1

10 57 96

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Có sự vắng mặt của người mình mong đợi, hoặc đến chậm. Tình cảm tốt. Không nên tin cậy nơi người khác, chỉ siêng năng lúc đầu mà biếng nhác về sau, hoặc chỉ là lời hứa suông.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Không nên có sự đối đầu ngang ngữa khi việc xấu đến. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có sự thay đổi về công việc, phương hướng làm ăn, công việc. Đề phòng công việc đang tiến hành bị ngăn trở, dở dang vì có khách hoặc có tin tức mới cần phải giải quyết.

10. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1957

Đinh Dậu

Hỏa

Nam

7

10 45 90 Nữ

8

24 60 88 1969

Kỷ Dậu

Thổ

Nam

4

21 40 84 Nữ

2

25 36 78 1981

Tân Dậu

Mộc

Nam

1

30 39 75 Nữ

5

14 42 83 1993

Quý Dậu

Kim

Nam

7

20 44 67 Nữ

8

5 48 76 1945

2005

Ất Dậu

Thủy

Nam

1

4

20 63 83 Nữ

5

2

16 57 76

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Cẩn trọng nếu gặp sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Ngày bị nhiều áp lực, nên bình tĩnh. Không nên giao du, kết bạn, đi chung sẽ gặp họa, gặp điều bất mãn.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng. Nên sòng phẳng, chớ nên để tình cảm xen lẫn, có sự thiệt thòi. Có lợi nhỏ.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Nên cẩn thận trong việc di chuyển, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều biến động, thay đổi bất ngờ, khiến mình phải lo toan, chống đỡ.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên hấp tấp vội vàng. Không nên nghe sự hứa hẹn nhiều, và chính mình cũng không nên đính ước, hứa hẹn, chỉ đưa đến sự đa nghi, hoặc chỉ tạo cho mình nhiều áp lực.

11. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1946

2006

Bính Tuất

Thổ

Nam

9

31 54 69 Nữ

6

2 42 72 1958

Mậu Tuất

Mộc

Nam

6

13 39 91 Nữ

9

5 48 96 1970

Canh Tuất

Kim

Nam

3

13 44 67 Nữ

3

3 44 78 1982

Nhâm Tuất

Thủy

Nam

9

26 48 80 Nữ

6

21 51 78 1994

Giáp Tuất

Hỏa

Nam

9

3

25 39 75 Nữ

6

3

32 50 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Không nên để cho mình ở trong thế kẹt hoặc bị ràng buộc. Hãy thẳng thắn nói lên ý kiến của mình dù biết rằng sẽ có nhiều bất hòa, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi đứng, di chuyển, có rủi ro.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên tranh cãi sẽ gặp chuyện phiền lòng. Cầu hôn sự không tốt. Có tài lộc nhưng dễ hao tài cho đồ đạc, xe cộ, máy móc, nhà cửa.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên dính líu vào chuyện của người khác, dù là công việc hay tình cảm sẽ bị nhiều vướng mắc. Chuyện trong nhà, nội bộ nên bàn thảo không nên dấu diếm, chỉ đưa đến sự bất hòa, đa nghi.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên âm thầm tiến hành công việc theo ý định của mình. Có sự gặp gỡ lại người xưa, chốn cũ, việc cũ. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu, bất lợi. Có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng.

12. Con số may mắn hôm nay 12/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 12/9/2025

1995

Ất Hợi

Hỏa

Nam

5

14 41 95 Nữ

1

3 52 70 1959

Kỷ Hợi

Mộc

Nam

5

23 34 83 Nữ

1

17 43 99 1971

Tân Hợi

Kim

Nam

2

1 65 88 Nữ

4

28 50 93 1983

Quý Hợi

Thủy

Nam

8

4 48 96 Nữ

7

16 45 78 1947

2007

Đinh Hợi

Thổ

Nam

8

2

13 55 98 Nữ

7

4

16 45 99

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 12/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Tiến thêm thì bất lợi. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Mối giao hảo này nên giữ lâu dài dù giữa mình và họ có hai lối sống khác biệt nhau. Trong công việc nên bỏ ngoài tai mọi dư luận, trách oán, thị phi. Hãy giữ lấy ý kiến của mình.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày không tốt. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối, và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Trong việc trò chuyện, giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý bất ngờ, xung đột. Người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu. Dễ bị trách oán, hàm oan. Tài lộc không tốt.