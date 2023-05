Công an Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII năm 2023

(Baonghean.vn) - Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII năm 2023 - khu vực IV diễn ra tại Nghệ An. Đơn vị đăng cai tổ chức là Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho sự kiện này.

Diễn ra từ ngày 08/05/2023 đến 15/05/2023, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân khu vực IV năm nay có 22 đoàn thuộc Công an các đơn vị, địa phương tham gia. Trong đó, buổi công diễn, phục vụ Nhân dân sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (dự kiến tối ngày 12/05/2023).

Đây là một trong các hoạt động văn hóa chính trị trọng tâm, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Hoạt động cũng góp phần tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng qua các giai đoạn cách mạng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, mở rộng giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, giữa các khối thi đua trong Công an toàn quốc và khu vực.

Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII, năm 2023 - khu vực IV, dự kiến tối ngày 10/05/2023 với các đại biểu tham dự gồm lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Thọ (đơn vị đăng cai Liên hoan khu vực I, II, III), đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Ban Giám hiệu Trường Công an Nhân dân và Ban Giám đốc cùng cán bộ, chiến sĩ, diễn viên 22 đoàn nghệ thuật quần chúng.

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Ngay khi được Bộ Công an giao đăng cai tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII năm 2023 - Khu vực IV, Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Liên hoan. Bên cạnh chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng…, Công an Nghệ An đã phân công các đơn vị hỗ trợ cho các đoàn tham gia Liên hoan, khảo sát và lập danh sách địa điểm nghỉ ngơi thuận lợi cho các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đại biểu, cán bộ chiến sĩ các đoàn nghệ thuật. Cùng đó, phối hợp với các đơn vị tổ chức khảo sát, sẵn sàng cho đêm công diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh).

Hiện tại, tất cả công tác chuẩn bị đã được Công an tỉnh Nghệ An tiến hành chu đáo, sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII, cụm IV diễn ra thành công tốt đẹp.