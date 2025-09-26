Pháp luật Công an Nghệ An ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng tại khu dân cư do mâu thuẫn gia đình Chiều 25/9, Công an phường Tây Hiếu và lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã kịp thời phối hợp xử lý, ngăn chặn thành công một vụ việc có nguy cơ gây cháy nổ nghiêm trọng tại khu dân cư.

Vào khoảng 16h45 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc một người đàn ông (SN 1982, trú tại phường Tây Hiếu), do mâu thuẫn gia đình, đã mang 3 bình gas loại 12kg vào phòng ngủ, mở van với ý định tự tử.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Chu Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hiếu và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, cứu người và đảm bảo an toàn khu vực. Một tổ công tác khác cùng xe chữa cháy, phương tiện cứu nạn và cán bộ chiến sĩ được huy động khẩn trương đến hiện trường.

Tại hiện trường, người đàn ông có dấu hiệu không tỉnh táo, trong phòng kín và nồng nặc khí gas – tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng chức năng đã cắt toàn bộ nguồn điện khu vực, đồng thời tổ chức vận động, trấn an tâm lý đương sự.

Sau khi đánh giá tình hình và xác định không có hành vi manh động, lực lượng tham gia cứu hộ đã phá cửa, đưa người này ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời vô hiệu hóa 3 bình gas đang mở, mở thông khí toàn bộ ngôi nhà nhằm loại trừ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ.

Hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nhằm ngăn ngừa những tình huống tương tự có thể xảy ra, đồng thời lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.