Thứ Sáu, 26/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Công an Nghệ An ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng tại khu dân cư do mâu thuẫn gia đình

Chu Minh 26/09/2025 10:13

Chiều 25/9, Công an phường Tây Hiếu và lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã kịp thời phối hợp xử lý, ngăn chặn thành công một vụ việc có nguy cơ gây cháy nổ nghiêm trọng tại khu dân cư.

Vào khoảng 16h45 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc một người đàn ông (SN 1982, trú tại phường Tây Hiếu), do mâu thuẫn gia đình, đã mang 3 bình gas loại 12kg vào phòng ngủ, mở van với ý định tự tử.

1.ảnh pv
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Chu Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hiếu và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, cứu người và đảm bảo an toàn khu vực. Một tổ công tác khác cùng xe chữa cháy, phương tiện cứu nạn và cán bộ chiến sĩ được huy động khẩn trương đến hiện trường.

Tại hiện trường, người đàn ông có dấu hiệu không tỉnh táo, trong phòng kín và nồng nặc khí gas – tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng chức năng đã cắt toàn bộ nguồn điện khu vực, đồng thời tổ chức vận động, trấn an tâm lý đương sự.

Sau khi đánh giá tình hình và xác định không có hành vi manh động, lực lượng tham gia cứu hộ đã phá cửa, đưa người này ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời vô hiệu hóa 3 bình gas đang mở, mở thông khí toàn bộ ngôi nhà nhằm loại trừ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ.

Hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nhằm ngăn ngừa những tình huống tương tự có thể xảy ra, đồng thời lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Đọc tiếp

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Công an Nghệ An ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng tại khu dân cư do mâu thuẫn gia đình

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO