Pháp luật Sang tên sổ đỏ có phải là thủ tục bắt buộc, nếu không sang tên có bị xử phạt vi phạm hành chính? Sang tên sổ đỏ có phải là thủ tục bắt buộc, nếu không sang tên sổ đỏ có bị xử phạt vi phạm hành chính?. Vấn đề quan tâm của bà Phan Thị Minh (phường Tây Hiếu, Nghệ An).

Trả lời:

* Sang tên là thủ tục bắt buộc để nhà nước quản lý. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai 2024 như sau:

Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động (nghĩa là trong 30 ngày kể từ khi công chứng, chứng thực) thì người dân bắt buộc phải thực hiện đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền.

* Không sang tên sổ đỏ sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng

Việc bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động còn thể hiện sự bắt buộc bằng quy định xử phạt vi phạm hành chính nếu không thực hiện

Theo Khoản 4 Điều 5 Nghị định 91/2019 của Chính phủ, trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì người bị xử phạt là bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (người mua, người được tặng cho).

Mức phạt tiền căn cứ theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019 của Chính phủ. Cụ thể, tại khu vực nông thôn, phạt tiền 1-3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động. Nếu quá thời hạn 24 tháng, bên nhận chuyển nhượng sẽ bị phạt 2-5 triệu đồng.

Tại khu vực đô thị, mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng tại khu vực nông thôn (cao nhất là 10 triệu đồng/lần vi phạm). Mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tối đa 20 triệu đồng.