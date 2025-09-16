Kinh tế Tây Hiếu khát vọng vươn mình trở thành đô thị động lực Tây Bắc Nghệ An Từ những cánh đồng lúa chín vàng và những con đường nhựa phẳng lì nối liền ba địa bàn cũ, phường Tây Hiếu (mới) ra đời như một điểm sáng hứa hẹn trên bản đồ phát triển của Nghệ An. Thành lập từ sự sáp nhập phường Quang Tiến, xã Nghĩa Tiến và xã Tây Hiếu, phường Tây Hiếu (mới) không chỉ kế thừa truyền thống vững vàng mà còn mang khát vọng lớn lao: trở thành đô thị động lực khu vực Tây Bắc.

Kế thừa truyền thống, vững bước từ thành tựu nền tảng

Phường Tây Hiếu chính thức ra đời theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Quang Tiến, xã Nghĩa Tiến và Tây Hiếu (cũ).

Với diện tích tự nhiên 43,96 km², dân số 24.698 người, trong đó 160 người theo đạo Công giáo (0,65%) và 3.299 người dân tộc thiểu số (13,36%), Tây Hiếu hội tụ đa dạng văn hóa và tiềm năng phát triển.

Đảng bộ phường được thành lập ngày 01/7/2025 theo Quyết định số 3671-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, gồm 48 tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc với 1.718 đảng viên.

Quang cảnh phường Tây Hiếu. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ba đơn vị hành chính cũ đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Dù vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nghị quyết Đảng, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng được đổi mới mạnh mẽ. Đảng bộ tổ chức 36 hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp trên, cùng ba đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung kỷ nguyên phát triển mới của Tổng Bí thư Tô Lâm. Gần 2.000 tin bài tích cực được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, góp phần "phủ xanh" thông tin, định hướng dư luận và ổn định tư tưởng nhân dân.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). 8 mô hình tập thể và 6 mô hình cá nhân “học tập và làm theo Bác” được xây dựng, tạo chuyển biến rõ nét trong đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được triển khai quyết liệt, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc biên soạn lịch sử Đảng bộ và địa phương được chú trọng, giúp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng quê hương.

Một tuyến đường bích họa trên địa bàn phường Tây Hiếu. Ảnh tư liệu: Quang Huy

Tổ chức bộ máy được tinh gọn theo Nghị quyết Trung ương 6, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW (khóa XII), với quy trình đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ. Công tác phát triển đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở đảng được thực hiện hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Hệ thống chính trị sau sáp nhập nhanh chóng ổn định, đảm bảo hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, với các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng cây ăn quả, chăn nuôi quy mô lớn. Công nghiệp và dịch vụ bứt phá, thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo việc làm ổn định cho người dân. Hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Thương hiệu bưởi hồng Quang Tiến, phường Tây Hiếu đạt chứng nhận OCOP. Ảnh tư liệu: Q.A

Văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều bước tiến, với các trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai bài bản. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc lan tỏa mạnh mẽ, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Những thành tựu ấy không chỉ là con số, mà là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của người dân Tây Hiếu - những con người cần cù, sáng tạo, luôn hướng tới tương lai tươi sáng.

Bứt phá để trở thành đô thị động lực

Đại hội Đảng bộ phường Tây Hiếu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, mang phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, đặt ra mục tiêu đầy khát vọng: đưa Tây Hiếu trở thành đô thị động lực của khu vực Tây Bắc Nghệ An. Đây là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, hướng tới một Tây Hiếu hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.

25 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Hiếu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ. Ảnh tư liệu: Quang Huy

Đến năm 2030, xã Tây Hiếu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12-15%/năm, thu nhập bình quân đầu người 120-150 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ với tỷ trọng nông nghiệp dưới 25%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%, lao động qua đào tạo đạt 85%, bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,26%, bảo hiểm xã hội 45%, và tỷ lệ người dân tiếp cận Internet đạt 95%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã Tây Hiếu tập trung ba đột phá chiến lược. Thứ nhất, phát triển kinh tế xanh, bền vững. Đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ logistics và cụm công nghiệp, tạo việc làm mới cho 300-350 lao động mỗi năm. Thứ hai, hoàn thiện hạ tầng đô thị hiện đại. Đầu tư giao thông liên vùng, khu dân cư kiểu mẫu, hệ thống truyền thanh thông minh; ứng dụng công nghệ số, chữ ký số trong quản lý hành chính. Phấn đấu 60% khối đạt chuẩn văn hóa, 98% gia đình văn hóa, 85% gia đình thể thao. Thứ ba, nâng cao chất lượng sống và an sinh xã hội. Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc lên 700 giường, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại; tăng cường đào tạo nghề, hỗ trợ nhóm yếu thế; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, xây dựng nét đặc trưng văn hóa Tây Hiếu.

Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; đảm bảo an ninh mạng, an ninh kinh tế, và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng. Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc được lan tỏa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Tây Hiếu không chỉ dừng lại ở một phường mới thành lập. Đó là hình ảnh một đô thị tương lai, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện cùng bản sắc văn hóa, nơi người dân chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hiếu quyết tâm vượt mọi thử thách, khai thác tối đa tiềm năng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, góp phần đưa Nghệ An vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.