Xây dựng Đảng Địa phương đầu tiên ở Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ngày 15/9, MTTQ phường Tây Hiếu tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

150 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân phường Tây Hiếu dự đại hội. Ảnh: Quang Huy

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hiếu. Đây là địa phương đầu tiên ở Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tây Hiếu trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. MTTQ phường đã huy động được trên 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới 5 căn nhà và sửa chữa 12 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ phường phát động nhiều đợt quyên góp, huy động được trên 320 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực xã hội hóa.

Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây mới 4 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 15 căn nhà xuống cấp, tặng hơn 2.500 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao hơn 1.200 suất học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. MTTQ phường triển khai nhiều phong trào, chương trình hỗ trợ trẻ em miền núi khó khăn với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Thanh Thủy -Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tây Hiếu phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quang Huy

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí phát triển đô thị và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đã có trên 100 mô hình đăng ký thực hiện và tạo hiệu quả rõ nét.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - đổi mới - phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tây Hiếu đề ra 10 chỉ tiêu với 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kết nối và tương tác với nhân dân; Huy động và điều phối nguồn lực xã hội hóa cho an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Quang Huy

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An mong muốn MTTQ Việt Nam phường Tây Hiếu tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong mọi lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ phường cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phân công tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm theo nguyên tắc 3 rõ: “Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực bám sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại đại hội. Ảnh: Quang Huy

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hiếu, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Huy

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu lần thứ nhất MTTQ Việt Nam phường Tây Hiếu đã hoàn thành các nội dung và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 55 vị. Trong đó có 5 vị dự khuyết.