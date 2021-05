Công an Nghệ An phá đường dây đánh bạc ở Hoàng Mai với số tiền hơn 60 tỉ đồng

Ngày 31/5/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng với số tiền lên đến hơn 60 tỉ đồng, bắt giữ 9 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên tuyến và địa bàn trọng điểm, đầu tháng 2/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nổi lên một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số lượng tiền thắng thua rất lớn do đối tượng Lê Văn Đàn (SN 1972), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cầm đầu.

Tang vật vụ án. Ảnh: Bình Minh

Quá trình điều tra, xác định đối tượng Lê Văn Đàn có sự cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng trên địa bàn, hoạt động kín kẽ, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại và trở thành một đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, phức tạp, với nhiều con bạc nổi cộm. Sau một thời gian khẩn trương áp dụng đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ hoạt động của các đối tượng. Ngày 28/5/2021, Ban chuyên án đã quyết định thành lập 09 tổ công tác, đồng loạt khám xét chỗ ở, bắt giữ 09 đối tượng tại các địa điểm khác nhau. Công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Bình Minh

Trong số đó có 2 đối tượng trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai là: Lê Văn Đàn (SN 1972), Lê Khắc Triều (SN 1969); 7 đối tượng còn lại trú tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai là: Hồ Văn Hoàng (SN 1980), Đậu Văn Vị (SN 1981), Nguyễn Thị Dân (SN 1974), Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1971), Hồ Văn Hai (SN 1979), Nguyễn Văn Quế (SN 1983), Trần Thị Soa (SN 1984). Tang vật thu giữ gồm : 9 chiếc điện thoại di động các loại, 1 máy tính, 165 triệu đồng, 1 chiếc ô tô BKS 37A - 01007 và 2 thẻ ATM cùng nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan đến hoạt động đánh bạc lô đề. Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 02/2021 đến 27/5/2021 các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 60 tỉ đồng để đánh bạc. Chỉ tính riêng trong ngày 27/5/2021, đã chứng minh các đối tượng trên sử dụng số tiền khoảng hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc. Các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Bình Minh

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng trên và kêu gọi các đối tượng liên quan trong đường dây nhanh chóng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.