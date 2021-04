Công an thành phố Vinh triệu tập nam thanh niên đăng thông tin xuyên tạc trên facebook

Ngày 27/4, Công an thành phố Vinh đã tiến hành xác minh, triệu tập chủ tài khoản facebook "Võ Thạch" có bài viết với nội dung "Công an thành phố Vinh làm ăn bát nháo. Cái gì cũng bắt dân chờ. Chỉ khổ dân thôi", lên trụ sở để làm việc.

Đối tượng bị triệu tập. Ảnh: An Bình

Trước đó, khoảng 12h trưa 26/4, trên nhóm Hội chợ mẹ và bé Nghệ An - Hà Tĩnh xuất hiện một số bài viết của tài khoản facebook "Võ Thạch" với nội dung: "Công an thành phố Vinh làm ăn bát nháo. Cái gì cũng bắt dân chờ. Chỉ khổ dân thôi". Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, Công an thành phố Vinh đã tiến hành xác minh, triệu tập chủ facebook "Võ Thạch" đến trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, chủ tài khoản facebook "Võ Thạch" là V.H.T là bệnh nhân đang điều trị ngoại trú tâm thần (có sổ theo dõi điều trị).

Thông tin sai sự thật đối tượng đăng facebook. Ảnh faceboook

Công an thành phố đã làm việc với người giám hộ (bố đẻ của V.H.T), bàn giao trách nhiệm cho gia đình, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trước đó.



Qua sự việc này, Công an thành phố Vinh đề nghị tất cả các cá nhân khi tham gia, đăng tải thông tin trên mạng xã hội cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không đăng tải những nội dung sai sự thật cũng như không sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.