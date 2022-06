Công an TP. Vinh đồng loạt ra quân, mạnh tay xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

Đặng Cường

(Baonghean.vn) - Ngay trong đêm đầu ra quân triển khai Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (Công an TP. Vinh) đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.