Kinh tế Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô đạt mục tiêu trên 8% năm 2025.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô đạt mục tiêu trên 8% năm 2025, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời yêu cầu:

1. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước: Trước ngày 25 tháng 10 năm 2025, báo cáo Bộ Tài chính về kết quả tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 03 quý đầu năm 2025, ước thực hiện đến hết năm 2025 (tập trung vào một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, sử dụng lao động, thu nhập bình quân của người lao động, tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp...), những vướng mắc, khó khăn, tồn tại cần giải quyết và các kiến nghị, đề xuất để doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của khu vực doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 trên 8%, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2025.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước quản lý đất đai theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 103-KL/TW ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường, trong đó phân loại đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng chưa đúng mục đích, đất không dùng, đất khoán, cho thuê, đất tranh chấp, lấn chiếm, giải pháp và tình hình thực hiện Kết luận 103-KL/TW nêu trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2024, các kiến nghị, đề xuất; hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25 tháng 10 năm 2025.

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp, trong đó lưu ý các nội dung liên quan đến đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2025./.