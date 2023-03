Công đoàn Báo Nghệ An hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 4/3, Công đoàn cơ sở Báo Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới tổ chức Công đoàn góp phần xây dựng Báo Nghệ An vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Dự Đại hội, về phía Công đoàn Viên chức Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Công Danh - Chủ tịch; Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch. Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động

Báo Nghệ An hiện có 7 phòng với 74 cán bộ, phóng viên, nhân viên; 3 cộng tác viên đặc biệt sinh hoạt gắn với các phòng chuyên môn. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức, viên chức và người lao động nhìn chung ổn định; điều kiện làm việc được quan tâm, cơ bản đủ điều kiện phục vụ công việc chuyên môn, tác nghiệp báo chí.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban Biên tập cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn Báo Nghệ An đã đạt được những thành tích quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động và thực hiện các hoạt động xã hội.

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Đặc biệt là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động, trong nhiệm kỳ qua có 380 lượt cán bộ, phóng viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 80 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở và 16 lượt tập thể phòng được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng; công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; công tác kiểm tra... cũng được tiến hành thường xuyên. Thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong hoạt động công đoàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó là hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn có mặt chưa đều tay; công tác tuyên truyền có lúc chưa thực sự đa dạng, phong phú; một số phong trào chưa rõ vai trò của công đoàn…

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vững mạnh; động viên cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chủ động và nâng cao chất lượng; tham gia quản lý, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành; Trách nhiệm; Liêm chính; Sáng tạo" gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ (2017- 2023) đề ra.

Tham luận tại Đại hội, các đoàn viên đã phát biểu những ý kiến tâm huyết về kinh nghiệm hoạt động.

Nỗ lực trong các phong trào thi đua

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Biên tập và các đoàn thể thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường sự quan tâm công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thực hiện có trách nhiệm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của Công đoàn Báo Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng yêu cầu nhiệm kỳ tới Công đoàn Báo Nghệ An cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho phóng viên bám sát đời sống, kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa cơ sở, xây dựng kỷ cương, kỷ luật hành chính; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, tạo sức hấp dẫn cho các hoạt động. Phát huy tính dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Đại hội đã bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thống nhất bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.