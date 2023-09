Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ Quỳ Châu 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại hậu quả mưa lũ

(Baonghean.vn) - Ngày 30/9, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam ủy quyền cho Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ huyện Quỳ Châu 200 triệu đồng và 3 triệu đồng cho gia đình có thân nhân bị mất do mưa lũ.

Trao quà hỗ trợ hộ cho đồng bào Quỳ Châu 200 triệu đồng. Ảnh: Kế Kiên

Tại huyện Quỳ Châu, đoàn công tác do Ông Hoàng Xuân Thủy - Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã trao tiền hỗ trợ 200 triệu đồng của Công đoàn NHCSXH Việt Nam, chia sẻ những mất mát do ảnh hưởng của bão lũ và đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có người mất, hỗ trợ 3 triệu đồng thắp hương viếng ông Lữ Văn Khuyên bị mất do mưa lũ gây ra tại bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

Cùng với Công đoàn NHCSXH Việt Nam, Công đoàn cơ sở NHCSXH các tỉnh, huyện đang tích cực phát động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ, đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.