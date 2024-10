Thể thao 'Vườn ươm' tài năng thể thao ở các huyện miền núi Nghệ An Phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh tại các huyện miền núi của Nghệ An. Nhiều trung tâm, câu lạc bộ thể thao ra đời; đào tạo, bồi dưỡng nên nhiều vận động viên trẻ triển vọng.

Lần đầu tiên có cầu thủ vào Sông Lam

Trong những năm trước đây, huyện Quỳ Châu là “vùng trũng” của bóng đá trẻ Nghệ An. Ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An – giải đấu danh giá nhất của bóng đá trẻ tỉnh nhà, các đội bóng thiếu niên, nhi đồng của địa phương này thường đóng vai là đội “lót đường”. Có đôi lần, đội bóng trẻ Quỳ Châu cũng vượt được qua vòng bảng. Song thành tích đó không có yếu tố chuyên môn bền vững, mà phụ thuộc vào sự xuất sắc của một vài cá nhân.

Các cầu thủ nhí Quỳ Châu tham gia lớp năng khiếu bóng đá ở huyện. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, bóng đá trẻ của Quỳ Châu đã có sự phát triển mới. Tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, các đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng Quỳ Châu đã có những tiến bộ vượt bậc cả về thể chất, kỹ thuật và tư duy. Đội Quỳ Châu trở thành chú ngựa ô, là một đối thủ khó chịu cho bất kỳ một ứng cửa viên vô địch nào của giải. Năm 2023, đội Nhi đồng Quỳ Châu thi đấu ngang ngửa với các đội mạnh như Đô Lương, Thanh Chương, Cửa Lò. Năm 2024, đội Thiếu niên Quỳ Châu lọt vào vòng tứ kết, chỉ chịu dừng bước trước nhà đương kim vô địch đội Thiếu niên Quỳnh Lưu.

“ Bắt đầu từ năm 2017, Quỳ Châu đã đẩy mạnh bóng đá học đường nhằm mục tiêu gây dựng phong trào bóng đá ở địa phương; cũng như tăng cường rèn luyện thể chất cho các cháu. Ông Nguyễn Kế Kiên – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Thông tin huyện Quỳ Châu

Năm 2019, Quỳ Châu đã có một trung tâm bóng đá cộng đồng, tuyển sinh đào tạo cho các em học sinh lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Trung tâm này do một cựu tuyển thủ Sông Lam Nghệ An là con em huyện nhà mở. Năm 2023, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An cũng đã mở một lớp năng khiếu bóng đá tại địa phương... Và điều quan trọng hơn là đời sống người dân đã ngày càng nâng lên. Các bậc phụ huynh đã quan tâm đến sự phát triển toàn diện của con em mình.

Tại Sân vận động Quỳ Châu, hàng ngày, vào mỗi cuối buổi chiều đều diễn ra hoạt động đào tạo huấn luyện bóng đá trẻ. Hôm thì Trung tâm Bóng đá cộng đồng thực hiện huấn luyện, hôm thì lớp năng khiếu bóng đá của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An tập luyện. Các cầu thủ nhí say mê với các bài tập thể lực, kỹ chiến thuật dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên Lê Trung Khoa thị phạm kỹ thuật cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Đức Anh

Anh Lê Trung Khoa – cựu cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An là huấn luyện viên của trung tâm và lớp năng khiếu cho hay: Ở Trung tâm, có 2 lớp bóng đá thuộc 2 lứa tuổi 6-8 tuổi và 8 -13 tuổi. Ở lớp năng khiếu thì 2 lứa tuổi cùng tập trung. Mỗi lớp như vậy đều có trên 20 em tham gia... Lớp bóng đá cộng đồng thì các em tham gia theo sở thích. Lớp năng khiếu thì thực hiện tuyển chọn các tài năng nhí trong toàn huyện, học bóng đá miễn phí.

Từ sự phát triển này, năm 2024, Quỳ Châu đã giới thiệu cho Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An 3 tài năng nhí, đó là các em Lữ Anh Khôi, Lô Nguyễn Quang Đăng và Mai Cường. Cả 3 em đều ở lứa tuổi U12 và được Sông Lam Nghệ An đồng ý ký hợp đồng đào tạo trẻ. Tuy nhiên, duy chỉ có Lô Nguyễn Quang Đăng là tham gia đào tạo dài hạn ở Sông Lam Nghệ An. 2 em còn lại thì gia đình không đồng thuận mà muốn các cháu tập trung ưu tiên việc học tập... Việc Quỳ Châu lần đầu tiên có cầu thủ nhí được Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng đào tạo là một tín hiệu vui, cho thấy phong trào bóng đá nói chung và “vườn ươm” bóng đá trẻ ở đây đang có bước tiến mới.

“ Thực tế cho thấy, thể chất của người Quỳ Châu hoàn toàn có thể thi đấu tốt bóng đá. Trong thời gian tới, huyện sẽ cố gắng tìm kiếm thêm các tài năng, tập trung huấn luyện, bồi dưỡng; cố gắng dẫn dắt các em thi đấu giành thành tích cao ở Cúp Báo; cũng như giới thiệu thêm được nhiều tài năng nhí cho Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An. Từ đó, góp phần tạo nên phong trào bóng đá ở địa phương nói riêng và phong trào rèn luyện thể chất nói chung. Huấn luyện viên Lê Trung Khoa

Gặt hái mùa vàng

Nếu như “vườn ươm” bóng đá của huyện Quỳ Châu cho “lứa trái” đầu tiên thì “vườn ươm” bóng bàn huyện Con Cuông đã gặt được những mùa vàng. Được biết từ năm 2012 đến nay, phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn huyện Con Cuông phát triển mạnh, trong đó môn bóng bàn được biết đến với nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các giải trẻ trong và ngoài tỉnh.

Huấn luyện viên Lữ Hoài Trung hướng dẫn kỹ thuật cho các học sinh. Ảnh: Bá Hậu

Theo đó, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, hoạt động xã hội hóa trong phát triển thể dục thể thao ở Con Cuông được đẩy mạnh. Tại huyện đã hình thành nên 4 câu lạc bộ bóng bàn, trong đó có 3 câu lạc bộ thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo các em học sinh lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng, bao gồm Câu lạc bộ Bóng bàn Phố Núi Trà Lân, Câu lạc bộ Bóng bàn Sông Lam K9, Câu lạc bộ Bóng bàn Bình – Cường... Ở mỗi câu lạc bộ này hàng năm đều có khoảng 30 - 50 học sinh từ lứa tuổi 5-15 tuổi tham gia tập luyện.

Tại Câu lạc bộ Bóng bàn Phố Núi Trà Lân ở thị trấn Con Cuông, vào buổi chiều sau giờ tan học, lại có rất đông học sinh đến luyện tập bóng bàn cơ bản và nâng cao dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lữ Hoài Trung. Anh Trung luôn kiên trì, tận tình chỉ bảo cho các học trò từng động tác kỹ thuật. Em Lê Thanh Định – một vận động viên nhí tại câu lạc bộ cho biết: Đến đây tập luyện, em đã được các huấn luyện viên tận tình hỗ trợ và hướng dẫn nên trình độ dần nâng cao. Tập luyện ở câu lạc bộ sau giờ học giúp em thư giãn, khoẻ khắn và giao lưu thêm nhiều bạn bè.

Được biết, ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, học sinh của huyện Con Cuông đã giành nhiều giải môn bóng bàn. Em Lữ Thanh Định, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Anh Thơ, Lê Văn Duy chính là những vận động viên đã giành giải Nhất toàn quốc. Trong đó em Phạm Thùy Linh là vận động viên sở hữu bảng thành tích tốt nhất với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại hội khỏe lần này.

“ “Vào mỗi dịp hè, trên địa bàn huyện có thêm 20-30 em tham gia học lớp năng khiếu bóng bàn tại câu lạc bộ. Từ những lớp năng khiếu hè, huyện đã chọn được một số em có năng khiếu để tiếp tục luyện tập tại các lớp nâng cao, tạo nguồn vận động viên trẻ. Các vận động viên này không chỉ được câu lạc bộ, huấn luyện viên sắp xếp thi đấu cọ xát thường xuyên với các bạn cùng lứa tuổi ở một số câu lạc bộ trong tỉnh mà còn được cử đi thi đấu cọ xát tại các giải trẻ như: Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, toàn quốc; Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng, nhi đồng Nghệ An mở rộng…

Huấn luyện viên Lữ Hoài Trung, Câu lạc bộ Bóng bàn Phố Núi Trà Lân ở thị trấn Con Cuông

Con Cuông đang là địa phương đào tạo vận động viên bóng bàn trẻ giàu thành tích nhất trong tỉnh. Ảnh: Bá Hậu

Phong trào phát triển mạnh, Con Cuông đã được đánh giá rất cao, nổi tiếng “mát tay” và là địa phương đào tạo vận động viên bóng bàn trẻ giàu thành tích nhất trong tỉnh. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Bình, Câu lạc bộ Bóng bàn Bình Cường kể: Lứa vận động viên trẻ đạt thành tích cao của huyện Con Cuông hiện nay đã là thế hệ thứ 5 của huyện. Lứa đầu tiên đạt Huy chương Vàng Hội khoẻ Phù Đổng Quốc gia năm 2016 là các em Thuý, Quỳnh, Đức, Huy và Nguyên. Ở các giải cấp tỉnh năm nào Con Cuông cũng có vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Câu lạc bộ đã đào tạo được 3 vận động viên trẻ xuất sắc nay đã được Câu lạc bộ Công an T&T đưa về đào tạo chuyên nghiệp là em Nguyễn Văn Tuấn Anh, Nguyễn Thuỳ Dương và Nguyễn Lê Nin.

Để có thêm nhiều mùa quả ngọt, huyện Con Cuông sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, hoạt động xã hội hoá thể thao... tạo nên sân chơi bổ ích cho người dân rèn luyện sức khoẻ; góp phần đào tạo nên những vận động viên tài năng cho tỉnh nhà./.