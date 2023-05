Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng 60 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 30/5, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2023.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Ban Thường trực Công đoàn Viên chức Nghệ An; đại diện Công đoàn cơ sở có đoàn viên được tặng quà; lãnh đạo và nhân viên Nhà khách Nghệ An.

Các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2023 được các cấp Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức thiết thực, ý nghĩa với mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động.

Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam; tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, cán bộ, viên chức, công chức, lao động với tổ chức công đoàn.

Đồng thời, động viên đoàn viên, cán bộ, viên chức, công chức, lao động, nhất là đội ngũ viên chức, lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của đất nước.

Thông qua các hoạt động “Tháng Công nhân” ,“Tháng An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2023” để công đoàn thực hiện tốt hơn công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.

Với tinh thần đó, nhân “Tháng Công nhân” năm 2023, Công đoàn Viên chức Nghệ An chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc chung tay, sẻ chia đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan, đơn vị, và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã trao tặng 60 suất quà (trị giá 700.000 đồng/suất) cho 60 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công đoàn Viên chức Nghệ An cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở Nhà khách Nghệ An tổ chức Hội thi nghiệp vụ Lễ tân, buồng, bàn bếp để hưởng ứng “Tháng Công nhân" và “Tháng An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” năm 2023./.