Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức 'Tết sum vầy - Kết nối yêu thương'

Người lao động rất háo hức với Chương trình "Tết Sum vầy - kết nối yêu thương" do Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

Chiều 29/1, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021. Tham dự chương trình có các đồng chí: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức và đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 14 công đoàn cơ sở có đoàn viên được tặng quà.

61 suất quà đã được Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tặng tại Chương trình "Tết Sum vầy 2021". Ảnh: Diệp Thanh

Chương trình được xây dựng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của đoàn viên các công đoàn cơ sở, các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã trao 61 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Trong đó, tiền mặt 500.000 đồng và quà bằng hiện vật là 300.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao chất lượng Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" do Công đoàn Viên chức tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trao quà tại Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" 2021. Ảnh: Diệp Thanh

Tại chương trình, ngoài được nhận quà Tết hỗ trợ khó khăn, các đoàn viên còn được tham gia các trò chơi bóc bánh, viết câu chúc Tết hay, nhận quà lì xì và bốc thăm trúng thưởng.

Người lao động tham gia thi bóc bánh chưng tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Xuân Tân Sửu 2021 năm nay, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia, phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương cho đoàn viên. Hình thức tổ chức chủ yếu là tiệc tất niên cuối năm cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn tặng quà với số tiền từ 300.000 - 500.000 đồng/người.

Tính đến ngày 20/1, đã có 10/59 đơn vị đăng ký tổ chức Tết Sum vầy, hơn 300 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà với số tiền hơn 90 triệu đồng.