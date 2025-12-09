Xe Công nghệ pin xe điện mới: Sạc 10 phút, tuổi thọ 1 triệu km Công nghệ pin xe điện Shenxing Pro của CATL hứa hẹn quãng đường 750 km, sạc 10 phút đi thêm gần 480 km và tuổi thọ lên tới 1 triệu km.

CATL và bước tiến lớn tại châu Âu

Tại triển lãm ô tô IAA Munich, hãng sản xuất pin lớn nhất thế giới CATL (Trung Quốc) đã ra mắt công nghệ pin xe điện mới mang tên Shenxing Pro dành riêng cho thị trường châu Âu.

Đây là động thái cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc mở rộng thị phần, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên lâu đời như Volkswagen hay Porsche.

CATL giới thiệu hai phiên bản pin LFP (lithium-iron-phosphate), hướng tới giải quyết những lo ngại lớn nhất của người dùng châu Âu: phạm vi di chuyển và tốc độ sạc.

Pin siêu bền, quãng đường dài: Dung lượng 122 kWh, cho phạm vi tới 470 dặm (750 km) theo chuẩn WLTP. CATL cam kết sau 200.000 km chỉ giảm 9% dung lượng, và vẫn giữ 70% công suất sau 1 triệu km cùng 10.000 chu kỳ sạc.

Pin siêu tốc độ sạc: Dung lượng 110 kWh, chỉ cần 10 phút để sạc từ 10%–80%, tương đương thêm gần 478 km WLTP (khoảng 230 dặm theo chuẩn EPA Mỹ).

Thực tế sử dụng: Sạc nhanh, hiệu quả

Với pin 122 kWh, chỉ một lần sạc 15 phút từ 10–80% có thể bổ sung tới 85 kWh năng lượng, tương đương cả dung lượng pin của một chiếc SUV điện cỡ trung hiện nay.

Tùy vào độ tiết kiệm điện của xe, quãng đường bổ sung có thể dao động từ 170-250 dặm (270-400 km). Đây là con số vượt trội so với hầu hết mẫu xe điện đang bán.

Một điểm đáng chú ý là thiết kế 'Wave' cells - các tế bào pin được xếp trực tiếp như khối Lego, bỏ qua bước lắp thành module rồi mới ghép vào cụm pin. Cách sắp xếp này giúp tăng mật độ vật liệu hoạt tính, cải thiện dung lượng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất.

CATL công bố khoản đầu tư 12,9 tỷ USD tại châu Âu, xây dựng nhà máy sản xuất pin tại Hungary, Đức và Tây Ban Nha. Mục tiêu của hãng là hình thành một hệ sinh thái khép kín, bao gồm sản xuất nguyên liệu, chế tạo pin, tái sản xuất và tái chế.

Sự xuất hiện của Công nghệ pin xe điện Shenxing Pro mở ra kỳ vọng mới cho ngành ô tô châu Âu: quãng đường xa hơn, sạc nhanh hơn và độ bền vượt trội.

Tuy còn cần thời gian để chứng minh trong thực tế, nhưng rõ ràng CATL đang đặt ra tiêu chuẩn mới, buộc các đối thủ phương Tây phải tăng tốc đổi mới nếu không muốn tụt lại phía sau.