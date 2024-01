Cộng tác viên góp phần làm nên thành công cho kênh truyền hình Báo Nghệ An

Dấn thân vào "điểm nóng"

Bạn đọc Báo Nghệ An chắc hẳn chưa quên những thước phim đầy ám ảnh về trận lũ quét kinh hoàng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn những ngày đầu tháng 10/2022; hay gần đây nhất là trận lũ kinh hoàng trên địa bàn huyện Quỳ Châu vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2023. Để có thể có được những bản tin truyền hình cập nhật kịp thời về thiên tai đó, phải kể đến sự xông pha, dấn thân của các cộng tác viên nhiệt thành của Báo Nghệ An tại các địa bàn.

Những hình ảnh ấy, sau khi được phát sóng trên kênh truyền hình Báo Nghệ An cùng các kênh Báo Nghệ An trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, giúp bạn đọc khắp mọi miền có thể theo dõi, cập nhật thông tin. Hình ảnh, thông tin chân thực, kịp thời, truyền cảm xúc mãnh liệt đến đông đảo công chúng gần, xa, qua đó, những tấm lòng hảo tâm rộng lòng chung tay sẻ chia hướng về vùng thiên tai.

 Tác phẩm “Bức tử… dòng Nậm Tôn” của nhóm cộng tác viên đến từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp đã đoạt giải Nhất hạng mục video clip tại cuộc thi ảnh, video clip "Khoảnh khắc vàng" lần thứ 12 - năm 2023 của Báo Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Trong năm 2023, kênh truyền hình trên Báo Nghệ An điện tử đã thu hút được sự đóng góp của rất nhiều cộng tác viên với các đoạn video clip, shotvideo có giá trị. Tại cuộc thi ảnh, video clip “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 12 – năm 2023 trên Báo Nghệ An, nhóm cộng tác viên Huy Nhâm - Lê Thắng - Phan Giang - Lê Thành của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp đã xuất sắc đoạt giải Nhất ở thể loại Video clip với tác phẩm “Bức tử… dòng Nậm Tôn”.

Để ghi lại được những thước phim đắt giá là cả một quá trình các cộng tác viên phải “nằm gai nếm mật”. Đó là nhiều ngày họ phải ngược xuôi con sông Nậm Tôn để tìm ra câu trả lời mà người dân luôn đau đáu: Vì sao con sông vốn hiền hòa quanh năm, nay lại trở thành dòng “sông chết”? Hay nhiều lần họ phải vác máy theo Đoàn liên ngành UBND huyện Quỳ Hợp “mục sở thị” tại các điểm xả thải của các doanh nghiệp khai thác quặng thiếc hoạt động dọc theo chiều dài sông Nậm Tôn.

Cộng tác viên Huy Nhâm chia sẻ rằng, từ khi Báo Nghệ An xây dựng được kênh truyền hình trên báo điện tử, những cộng tác viên nguyên là phóng viên truyền hình ở huyện như anh lại càng có nhiều “đất diễn” hơn.

Hình ảnh phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại tâm lũ Kỳ Sơn năm 2022 và tại Quần đảo Trường Sa. Ảnh: Tư liệu

Trên chương trình truyền hình bình luận quốc tế của Báo Nghệ An những năm gần đây, khán giả, thính giả đã quen tai với giọng đọc của cộng tác viên Quốc Cường. Mặc dù chỉ là “tay ngang” và bận rộn với công việc của một cán bộ trong lực lượng Công an, nhưng Quốc Cường luôn dành thời gian để đọc bài bình luận cho Báo Nghệ An, giúp các tác phẩm bình luận trên truyền hình trở nên sâu sắc, ấn tượng hơn.

Còn rất nhiều cái tên đã gắn bó với kênh truyền hình Báo Nghệ An từ ngày mới thành lập, như cộng tác viên Hải Thượng đến từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, với khả năng viết, chụp ảnh và quay phim đã cung cấp cho kênh truyền hình Báo Nghệ An nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh kịp thời tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới của lực lượng Biên phòng.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023 diễn ra sôi động, hấp dẫn, một phần là nhờ cộng tác nhiệt huyết, tích cực của các cộng tác viên - bình luận viên. Ảnh: Thành Cường

Hay như cộng tác viên Mỹ Hạnh thường xuyên “lên sóng” trong các chương trình, bản tin truyền hình của Báo Nghệ An và là một MC có lối dẫn duyên dáng, có sức hút với bạn đọc. Một số cộng tác viên trẻ như Đình Tuyên cũng đã tạo dấu ấn với nhiều tác phẩm truyền hình có giá trị. Nổi bật trong năm 2023, Đình Tuyên đã phối hợp với phóng viên Đặng Cường hoàn thành tác phẩm “Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ” và xuất sắc đoạt giải Ba Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông…

Nỗ lực được đền đáp

Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 31/12/2023, kênh truyền hình Báo Nghệ An đã sản xuất 348 sản phẩm; 40 short video; 31 chương trình livestream trên các nền tảng số. Kênh có 338.298 người đăng ký; thu hút gần 62 triệu lượt xem. Trong năm 2023, kênh có 91.000 người đăng ký mới; thời gian xem đạt hơn 6,5 triệu giờ. Doanh thu đến ngày 31/12/2023 đạt gần 32.000 USD.

Phóng viên mảng truyền hình của Báo Nghệ An trong một lần tác nghiệp. Ảnh: Đào Tuấn

Theo nhà báo Đào Tuấn – Trưởng Ban truyền hình, Báo Nghệ An: Trong năm 2023, bộ phận truyền hình của Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều chương trình chuyên sâu phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia về nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, Báo Nghệ An đã truyền hình trực tiếp 30 trận đấu thiếu niên và nhi đồng; phối hợp với các kênh thể thao hàng đầu Việt Nam như On Sport, Next Sport livestream, truyền hình trực tiếp các trận đấu thu hút hàng triệu khán giả theo dõi trên các nền tảng số. Ban Truyền hình cũng thực hiện livestream - truyền hình trực tiếp chương trình Countdown chương trình Hào khí sông Lam đạt lượng tương tác cao với khoảng 150.000 lượt xem trên các nền tảng.

Bộ phận truyền hình của Báo Nghệ An thực hiện livestream - truyền hình trực tiếp chương trình Countdown chương trình Hào khí sông Lam, chào năm mới 2024. Ảnh: Thành Cường

Để đạt được kết quả đó là một nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và đặc biệt là lực lượng cộng tác viên thân cận của Báo Nghệ An. “Chúng tôi chắc chắn sẽ không có được những kết quả nói trên nếu như không có sự đồng hành của lực lượng cộng tác viên. Các bạn cộng tác viên chính là những người đã góp phần tạo nên các tác phẩm truyền hình chất lượng khi cung cấp những thông tin, short video quý giá cho kênh truyền hình Báo Nghệ An” – Nhà báo Đào Tuấn nhấn mạnh.

Có thể thấy rằng, dù còn nhiều bộn bề phía trước, nhưng với sự đồng hành của đội ngũ cộng tác viên, những thành công bước đầu của kênh truyền hình trên Báo Nghệ An đã gợi mở nhiều hướng đi mới, góp phần xây dựng cơ sở cho chiến lược phát triển truyền hình đa nền tảng trên Báo Nghệ An - một trong những giải pháp đột phá bền vững để chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.