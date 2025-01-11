Suy ngẫm Công thức thành công Bảng “Công thức thành công” của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Lan bỗng trở nên viral trên khắp cõi mạng mấy hôm nay. Đặc biệt nó khiến giới trẻ chia sẻ và bàn luận xôm tụ trong các buổi nói chuyện.

Sự tình bắt nguồn từ buổi ông Nguyễn Thanh Mỹ làm diễn giả truyền cảm hứng trong lễ khai khóa năm học 2025 Đại học Quốc gia TPHCM với chủ đề "Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường", diễn ra hôm 25.10 vừa qua.

Ông sinh năm 1955 tại Trà Vinh. Năm 1974, ông đỗ vào ngành Hóa hữu cơ, Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Gia đình quá nghèo, ông phải làm đủ nghề để có tiền đi học, từ lơ xe đến bán đồ ở chợ trời, đá bóng thuê.

Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông không tìm được việc làm theo chuyên môn, đành xin vào đá bóng tại một xí nghiệp nhựa. Sau nhiều cơ duyên, ông sang Canada vào năm 1979, làm rửa chén đến phụ bếp rồi đứng bếp chính để kiếm tiền gửi về lo cho gia đình.

Sau một thời gian học bổ túc tiếng Anh và 6 môn dự bị, ông vào Đại học Concordia năm 1984. Đến cuối năm 1990, ông hoàn thành cả cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ rồi bắt đầu làm việc ở Trung tâm khoa học vật liệu và năng lượng Canada.

Ông kể thời đi học, mỗi ngày, ông có mặt ở trường từ 8h20, tập trung hết sức để nghe thầy giảng và ghi nhớ. Buổi chiều, ông làm ở phòng thí nghiệm rồi tranh thủ làm phục vụ ở nhà hàng từ 17h. Công việc kết thúc lúc 1h hôm sau, ông về nhà lại viết báo cáo thí nghiệm đến 4h mới được ngủ.

Bảng “Công thức thành công” của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ.

Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học năng lượng và vật liệu tại Viện INRS (Canada) năm 1990, từng là nhà nghiên cứu tại IBM Almaden Research Center (Mỹ) và quản lý kỹ thuật tại Kodak Polychrome Graphics (Mỹ).

Trên chuyến bay về thăm quê năm 1997, ông quyết tâm khởi nghiệp để có tiền thực hiện ước mơ năm xưa. Vị Tiến sĩ này thành lập công ty American Dye Source (ADS) năm 42 tuổi. Sau khi lập công ty, ông nghiên cứu công nghệ bản in Offset kỹ thuật số, thu 300 triệu USD trong 20 năm (2000-2020) từ cho thuê bản quyền. Tiếp đó, sáng chế công nghệ mực in 3D mang lại cho TS Mỹ 1,25 triệu USD bán bản quyền năm 2000. Đây chỉ là hai trong hơn 700 bằng sáng chế trong suốt sự nghiệp của ông.

Năm 2004, ông Mỹ trở về quê hương Trà Vinh thành lập Mylan Group - công ty công nghệ cao đầu tiên của tỉnh. Từ đó đến nay, ông đã sáng lập và đồng sáng lập 13 doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có 6 doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương. Ông là người sáng lập quỹ Nguyễn Thanh Mỹ tài trợ hơn 62,5 tỉ đồng cho các hoạt động học bổng, xây dựng cơ sở vật chất và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trước hàng trăm tân sinh viên trong lễ khai khóa, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã chia sẻ hành trình đến với thành công. Theo ông Mỹ, thành công được tạo nên từ 8 yếu tố chính: sức khỏe, tư duy đúng, nỗ lực, tri thức, kiên trì, cơ hội, may mắn và hoàn cảnh. Trong đó, dù chỉ chiếm tỷ lệ 15% nhưng yếu tố đầu tiên trong công thức tạo nên thành công là sức khỏe. Yếu tố đóng góp nhiều nhất vào sự thành công lại là sự nỗ lực (chiếm tỷ trọng 25%), tiếp đó là tri thức (chiếm 20%).

Trong khi đó, theo nhà khoa học và doanh nhân tiêu biểu này, các yếu tố lợi thế ban đầu (hoàn cảnh), sự may mắn (hỗ trợ ngẫu nhiên), cơ hội (yếu tố bên ngoài) dù đóng góp vào sự thành công nhưng chỉ chiếm 5% mỗi yếu tố.

Bảng “Công thức thành công” của ông nhanh chóng thu hút dư luận xã hội. Nhiều diễn đàn khởi nghiệp, nhiều trang mạng của hội nhóm người trẻ sôi nổi bàn luận.

Nhưng liệu có công thức chuẩn nào cho thành công? Trong một lần trao đổi về hành trình xây dựng sự thành công của người trẻ, chàng giám đốc 8X Nguyễn Anh Dũng, người sáng lập SBOOKS, hiện là CEO - Chủ tịch SBOOKS, tác giả của nhiều đầu sách khởi nghiệp best seller lại có nhiều suy nghĩ từ góc độ một doanh nhân trẻ đang hàng ngày lèo lái doanh nghiệp trước cơn khủng hoảng kinh tế.

Với Dũng, điều đầu tiên phải có là “Tư duy đúng”. Người trẻ cần nghĩ đúng về bản chất của kinh doanh, đúng về bản chất của tài chính, đúng về bản chất của sự thành công, quan trọng đúng về triết lý kinh doanh và đúng đạo kinh doanh. Nhưng, người trẻ khi lập doanh nghiệp cần hiểu về “Trách nhiệm xã hội”. Một doanh nhân hay doanh nghiệp có đạo đức có trách nhiệm xã hội cao thì sẽ luôn được xã hội công nhận và gắn bó lâu dài, nếu doanh nhân hoặc doanh nghiệp vụ lợi, lừa dối thì chỉ là lợi tức thời và không bền vững.

Với một nền kinh tế thị trường thay đổi như vũ bão ngày nay thì yếu tố “Đổi mới - Sáng tạo” luôn là điều tiên quyết khi vận hành. Bất kỳ thời kỳ nào, xã hội nào, thị trường nào và nhu cầu nào thì con người luôn mưu cầu lợi ích tốt hơn và phong phú hơn, nên doanh nhân phải liên tục đổi mới giải pháp để đáp ứng được các nhu cầu thay đổi của con người trong từng thời kỳ và xã hội. Cho dù đổi mới sáng tạo thì cũng luôn đề cao “Tư duy đúng” trong kinh doanh và “trách nhiệm xã hội”.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Ảnh: DĐDN

Ai cũng mơ về thành công, nhưng nếu không tạo ra “Triết lý kinh doanh” thì rất dễ lạc đường. Đó là một yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công và tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp, đó còn gọi là đạo kinh doanh của doanh nghiệp. Chính đạo kinh doanh ấy mới khiến doanh nghiệp phát triển trường tồn.

Nhưng cũng theo Nguyễn Anh Dũng, không có con đường thành công nào giống nhau cả. Tất cả phải bắt nguồn từ chính chúng ta học hỏi, nỗ lực và kiên trì. Có thể thấy 2 thế hệ kinh doanh thành công với những công thức thành công và suy nghĩ về hành trình tạo dựng của một doanh nghiệp đều có những “Bảng tiêu chí thành công” riêng.

Tuy vậy, dễ dàng thấy nhất chính là sự xác tín của cá nhân. Chính chúng ta chứ không một công thức nào có thể khiến mình thành công cả. Mọi thứ đều có thể dĩ biến trong thời đại vạn biến này. Chỉ một điều bất biến chính là khát vọng thành công của chúng ta, nếu thắp lửa nó cháy bền bỉ trong tâm trí mình, thì chúng ta sẽ tìm ra chìa khóa ứng biến trong hành trình vạn biến này.