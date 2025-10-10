Kinh tế Nghệ An trao giải Techfest Open 2025 và phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo 2026” Lễ trao giải Techfest Nghệ An Open 2025 không chỉ ghi nhận những dự án khởi nghiệp xuất sắc mà còn mở ra chặng đường mới, khi Nghệ An phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo 2026”, khẳng định khát vọng đổi mới và bứt phá vì một Nghệ An sáng tạo, phát triển.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải Techfest Nghệ An Open 2025. Ảnh: T.P

Tối 10/10, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Techfest Nghệ An Open 2025 với chủ đề “Khát vọng sông Lam – Vì một Việt Nam vươn mình” và phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An năm 2026”.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN, Bộ KH&CN; Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện. Ảnh: T.P

Hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, Techfest Nghệ An Open 2025 được tổ chức với phương châm “Đột phá - Tiến vượt”, nhằm tìm kiếm, ươm mầm và đồng hành cùng các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng, gắn với thế mạnh và nhu cầu phát triển của địa phương.

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 130 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Qua các vòng đào tạo, thẩm định và chấm chọn, Ban tổ chức đã chọn ra 20 dự án tiêu biểu vào vòng chung kết.

Sau 2 ngày diễn ra vòng chung kết, Ban Tổ chức đã căn cứ các tiêu chí chấm điểm để lựa chọn những dự án xuất sắc nhất.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao giải Nhất cho nhóm tác giả Dự án Sàn thương mại điện tử ocopai.vn. Ảnh: T.P

Kết quả, có 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu được trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích. Ngoài ra, 10 dự án khác được công nhận là Dự án khởi nghiệp tiềm năng, ghi nhận nỗ lực, tinh thần sáng tạo và quyết tâm theo đuổi ý tưởng của các nhóm khởi nghiệp trẻ.

Cuộc thi năm nay được đánh giá là thành công cả về quy mô lẫn chất lượng. Các dự án đoạt giải thể hiện rõ giá trị khoa học, tính ứng dụng thực tiễn và tinh thần sáng tạo của lực lượng khởi nghiệp trẻ Nghệ An. Kết quả đó cũng cho thấy sự đồng hành, đóng góp tích cực của các sở, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư trong quá trình xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao giải Nhì cho nhóm tác giả Dự án Craftverse - Kết nối tinh hoa, lan toả giá trị thủ công mỹ nghệ. Ảnh: T.P

Những ý tưởng, sản phẩm được vinh danh không chỉ thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của người Nghệ An mà còn mang theo sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới mô hình sản xuất, phát triển kinh tế tri thức và kinh tế xanh.

Cuộc thi cũng khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như một động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại, mà còn là tinh thần hành động và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ – những người dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá để làm chủ tương lai.

Trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: T.P

Trên tinh thần đó, ngay trong khuôn khổ lễ trao giải, Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An năm 2026” đã chính thức được phát động, với thông điệp: “Khát vọng đổi mới – Sáng tạo bứt phá – Kiến tạo tương lai”. Cuộc thi năm 2026 hướng tới mục tiêu kết nối toàn hệ sinh thái khởi nghiệp, lan tỏa tinh thần “Người Nghệ khởi nghiệp trên đất Nghệ”, khơi dậy năng lượng sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân – từ doanh nhân, thanh niên, trí thức, nông dân, phụ nữ đến kiều bào.

Phát biểu phát động, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tiên phong đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, trở thành nhà đầu tư và người đồng hành cùng các startup; thanh niên, sinh viên, trí thức nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo, dấn thân khởi nghiệp, mạnh dạn biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị.

Trao giải Khuyến Khích cho tác giả Dự án Capmedia – Dịch vụ thiết kế Video. Ảnh: T.P

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ rào cản, cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý thông thoáng; các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường truyền cảm hứng, tổ chức đào tạo, kết nối chuyên gia để phong trào khởi nghiệp sáng tạo lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu được khuyến khích đưa giáo dục khởi nghiệp vào chương trình học, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – doanh nghiệp – nhà khoa học, hình thành mô hình “trường học khởi nghiệp” thực chất và bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh sẽ cam kết đồng hành cùng cộng đồng startup trên mọi chặng đường phát triển, với ba định hướng trọng tâm: Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; ưu tiên nguồn lực và chính sách cho các dự án gắn với thế mạnh bản địa, mô hình sáng tạo, nền tảng số; và kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ khởi nghiệp trong và ngoài nước để hình thành chuỗi giá trị Nghệ An – Việt Nam – Quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An năm 2026” với thông điệp: “Khát vọng đổi mới – Sáng tạo bứt phá – Kiến tạo tương lai". Ảnh: T.P

Bằng việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đòn bẩy chiến lược, Nghệ An đang khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, vì một cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc, góp phần kiến tạo một Nghệ An năng động, sáng tạo, vươn mình mạnh mẽ trên hành trình đổi mới.