Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn mùa nắng nóng 2020

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 21/5/2020 đã lên tới 789,6 triệu kWh, đây không chỉ là mức cao nhất từ đầu năm 2020 mà còn cao hơn cả ngày tiêu thụ điện lớn nhất của năm 2019 và cũng là mức cao kỷ lục mới.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An bảo dưỡng đường dây. Ảnh: pcnghean

Tại Nghệ An, trong những ngày nắng nóng vừa qua, phụ tải tăng cao, công suất đã vượt đỉnh cả năm 2019 đặc biệt trong ngày 21/5/2020: Công suất Max của hệ thống đạt 701 MW, tăng 9,8% so với cùng kỳ và vượt 1,6% so với công suất đỉnh năm 2019. Sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh Nghệ An ngày cao nhất đạt 13,7 triệu kWh, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019. Ngày bình thường trong tháng 5/2020, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh là 10,4 triệu kWh; Công suất Max đạt 539 MW.

Với địa bàn trải rộng, địa hình phức tạp, mùa nắng nóng ở Nghệ An thường đi kèm thời tiết cực đoan. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 đã xảy ra nhiều trận lốc xoáy, mưa đá trên địa bàn, nhất là các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳ Hợp... đã gây cháy máy biến áp, gãy đổ hệ thống cột, đường dây điện... gây mất điện trên diện rộng. Công ty Điện lực Nghệ An đã huy động lực lượng, vật tư thiết bị, khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.

Trước tình hình sử dụng điện trong mùa nắng nóng tăng cao, ngay từ quý I/2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động xây dựng các phương án vận hành hệ thống điện trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo không để quá tải đường dây trung thế và các trạm biến áp 110 kV. Song song với đó Công ty thực hiện nâng công suất chống quá tải cho các trạm biến áp phân phối, luân chuyển máy biến áp đề phòng sự cố, thay mới và đóng điện nhiều máy biến áp mới, sửa chữa, nâng cấp một số đường dây ở các vị trí xung yếu... Công ty cũng cử cán bộ, công nhân trực thường xuyên, liên tục 24/24h để giải quyết tình trạng quá tải cục bộ vào những giờ cao điểm; hạn chế cắt điện, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân”. Đồng chí Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Cán bộ công nhân viên Điện lực Kỳ Sơn và bà con dân bản đưa máy lên đến chân trạm trên đồi cao bằng sức người, để thay máy cấp điện mùa nắng nóng an toàn, ổn định cho người dân bản Hỉn Pèn, Bảo Nam, Kỳ Sơn. Ảnh: pcnghean Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở miền Bắc, các tỉnh miền Trung với nền nhiệt độ phổ biến 34 - 36 độ C. Các tháng tiếp theo, nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài và nhiệt độ có thể còn cao hơn làm cho nhu cầu sử dụng điện cũng như sản lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng. Nắng nóng kéo dài cũng dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Điện lực Thanh Chương nâng công suất TBA Trung gian Thanh Hà từ 1800kvA lên 2.500kvA, chống quá tải mùa hè 2020. Ảnh: pcnghean Để giảm chi phí tiền điện phải trả của khách hàng cũng như góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống, giúp vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, Công ty Điện lực Nghệ An khuyến nghị các khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả bằng cách lắp đặt điện mặt trời áp mái, tắt bớt các thiết bị không cần thiết, sử dụng điện hợp lý và áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện triệt để trong sinh hoạt cũng như trong các hoạt động kinh tế, xã hội.



Công ty Điện lực Nghệ An kính đề nghị quý khách hàng tham khảo một số giải pháp sử dụng điện hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phòng ngừa hỏa hoạn do chạm chập, quá tải thiết bị.

Việc sử dụng và tiết kiệm điện hợp lý của người dân và các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất lớn góp phần để ngành Điện cung cấp nguồn điện được đảm bảo thường xuyên liên tục. Từ đó, đảm bảo cung ứng điện năng phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm an ninh năng lượng.