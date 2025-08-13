Thị trường CPI Mỹ tháng 7 tăng 2,7%, sữa và thịt bò trong nhóm tăng giá mạnh nhất; Thụy Sĩ muốn cam kết ràng buộc từ Mỹ về thuế vàng Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 7 tăng 2,7% so với cùng kỳ, giá thực phẩm tăng 2,9% với sữa và thịt bò nằm trong nhóm tăng mạnh nhất. Thụy Sĩ muốn cam kết ràng buộc từ Mỹ về thuế vàng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 2,7% so với năm trước

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 7/2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là chỉ số đo mức thay đổi trung bình của giá hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng thành thị phải chi trả theo thời gian.

Trong khi CPI chung tăng 2,7%, chỉ số giá thực phẩm ghi nhận mức tăng 2,9% so với tháng 7/2023.

Sản phẩm sữa và các mặt hàng liên quan tăng 0,7% chỉ trong tháng 7, trong đó giá sữa tăng 1,9%.

Thịt, gia cầm, cá và trứng tăng 0,2% trong tháng, riêng thịt bò tăng 1,5%.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm tại cuộc họp ngày 17/9. Một số nhà đầu tư thậm chí cho rằng dữ liệu lạm phát ôn hòa có thể mở đường cho Fed giảm tới 0,5 điểm.

Dù CPI không hoàn toàn ủng hộ quan điểm của phe chủ trương nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán và tài chính dường như không phản ứng tiêu cực. Chứng khoán châu Á và châu Âu biến động trái chiều, trong khi thị trường Mỹ dự kiến mở cửa tăng nhẹ.

Larry Tentarelli, Chiến lược gia Kỹ thuật tại Blue Chip Daily Trend Report, nhận định dù lạm phát tháng 7 tăng thấp hơn kỳ vọng, mức độ cao hiện tại vẫn đặt Fed vào thế khó. "Hai tháng liên tiếp lạm phát tăng cao sẽ khiến Fed khó biện minh cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chúng tôi chỉ kỳ vọng điều này xảy ra nếu thị trường lao động suy yếu mạnh trong 45 ngày tới".

Trái lại, Jeffrey Roach, Kinh tế trưởng tại LPL Financial, tin rằng Fed vẫn sẽ cắt lãi suất dù lạm phát cơ bản tăng. "Nền kinh tế đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao đi đôi với tăng trưởng chậm - một dạng 'stagflation nhẹ'. Fed có thể ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu hơn là chống lạm phát".

Thụy Sĩ muốn cam kết ràng buộc từ Trump về thuế vàng

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc không áp thuế đối với vàng là tín hiệu tích cực cho ổn định thương mại, nhưng chỉ một quyết định chính thức mới đem lại sự chắc chắn cho thị trường. Đây là nhận định từ Chủ tịch hiệp hội kim loại quý Thụy Sĩ (ASFCMP) hôm thứ 3.

Hôm thứ 2, Trump khẳng định sẽ không đánh thuế vàng, động thái được thị trường vàng toàn cầu hoan nghênh và chấm dứt những đồn đoán về việc kim loại này có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại hiện nay.

Christoph Wild, Chủ tịch ASFCMP, cho biết tuyên bố của Trump là tín hiệu đáng mừng cho ổn định thương mại. Tuy nhiên, chỉ một quyết định chính thức và có tính ràng buộc mới đảm bảo sự ổn định mà ngành vàng và các đối tác cần.