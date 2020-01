CSGT Nghệ An kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tất cả các ngày Tết

(Baonghean.vn) - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An khẳng định: Máy đo nồng độ cồn được trang cấp bởi cơ quan chức năng, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy chuẩn. Mỗi lượt kiểm tra là một ống thổi mới, nên người dân không phải lo lắng.

(Baonghean.vn) - Cả 77 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều do uống rượu bia, không có trường hợp nào ăn hoa quả mà bị phạt như nhiều người lo lắng.

(Baonghean.vn) - Sau 5 ngày triển khai Luật Phòng chống tác hại rượu, bia 2019, cũng như Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Báo Nghệ An trao đổi với Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An về tính khả thi cũng như kế hoạch triển khai trên địa bàn.