Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường giao thông

(Baonghean.vn) - Cử tri các xã Thanh Mỹ và Thanh Lâm (huyện Thanh Chương) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường đi từ Thanh Liên qua Thanh Mỹ lên Hạnh Lâm; xây dựng tuyến đường từ Cầu Mồng thuộc xã Thanh Lâm đi huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trả lời:

-Tuyến đường đi từ Thanh Liên qua Thanh Mỹ lên Hạnh Lâm: nằm trong Tiểu dự án đường giao thông kết nối ĐT.533 (QL46C), huyện Thanh Chương với đường Hồ Chí Minh và các huyện miền Tây Nghệ An thuộc Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An (vốn vay ADB).

Tuyến đường có chiều dài 9,83km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp IV miền núi (TCVN 4054:2005); Bề rộng nền đường 7,5m; Bề rộng mặt đường 5,5m, tổng mức đầu tư 116.247,0 triệu đồng. Công trình được khởi công ngày 23/12/2020, thời gian thi công 18 tháng.

Hiện nay dự án đã thi công cơ bản hoàn thành công trình trên tuyến và nền đường, đang thi công mặt đường. Chủ đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

-Tuyến đường từ Cầu Mồng thuộc xã Thanh Lâm đi huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: thuộc tuyến đường huyện ĐH.532 có chiều dài khoảng 4km, hiện trạng nền đường đất cấp phối.

Việc lưu thông trên tuyến của nhân dân vào mùa mưa lũ gặp nhiều khó khăn do lầy lội, trơn trượt. Với vai trò quan trọng của tuyến đường kết nối 2 huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vừa qua UBND huyện đã đề xuất đầu tư, nâng cấp tuyến đường trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, do điều kiện nguồn vốn còn nhiều khó khăn nên tuyến đường không được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo huyện Thanh Chương quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.