Cử tri thị xã Cửa Lò đề nghị các đại biểu Quốc hội 'hiến kế' triển khai hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Chiều 6/10, các đại biểu Quốc hội: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri 7 phường của thị xã Cửa Lò. Ảnh: M.H

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (diễn ra từ ngày 23/10 đến 29/11/2023).

Cụ thể, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi) được các tầng lớp Nhân dân quan tâm. Quốc hội cũng tiến hành cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách cùng các vấn đề quan trọng khác.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: M.H

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, trưởng các ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: M.H

Có 15 cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng

Tiếp đó, đông đảo cử tri đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp ở địa phương.

Cử tri Phùng Minh Sỹ (phường Nghi Thu) bày tỏ niềm vui, phấn khởi thông qua theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng thấy rõ trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Nghệ An đến diễn đàn Quốc hội; đồng thời, kiến nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nhất là trong tiếp xúc cử tri cần có giải pháp đến gần với người dân hơn, tránh chỉ tiếp xúc cử tri “đại diện”.

Cử tri Phùng Minh Tiến (phường Nghi Thu) đề xuất các cấp quan tâm nâng chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng. Ảnh: M.H

Cử tri Phùng Minh Sỹ và các cử tri: Nguyễn Văn Thành (phường Nghi Hòa), Chế Đình Tân (phường Nghi Thu), đặt ra băn khoăn và đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sách giáo khoa; dạy thêm, học thêm; thu – chi trong trường học.

Mặt khác, trên không gian mạng hiện nay đang tồn tại nhiều nội dung phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục và các hoạt động lừa đảo chưa được quản lý tốt.

Đó còn là công tác quản lý quy hoạch còn hạn chế, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép đang xảy ra tại nhiều địa phương, đặc biệt, gây hậu quả nghiêm trọng như vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội vừa qua.

Cử tri Hoàng Xuân Trương (phường Nghi Thu) đề xuất các cấp, các ngành quan tâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình. Ảnh: M.H

Cử tri Ngô Minh Thất (phường Nghi Tân) quan tâm nêu vấn đề liên quan đến tầm nhìn và quyết tâm của tỉnh Nghệ An cũng như đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An và hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá.

Tại hội nghị, đã có 15 cử tri phản ánh, kiến nghị hơn 30 nội dung. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các cử tri và hứa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri gửi đến các cấp, các ngành giải quyết.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: M.H



Đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự tâm đắc và trân trọng cảm ơn sự trăn trở của cử tri về vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh Nghệ An, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ hiến kế như thế nào đối với việc triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; đồng thời, hứa sẽ cố gắng và trách nhiệm có giải pháp tốt, hiến kế, đáp ứng yêu cầu mong muốn, nguyện vọng của cử tri, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh cũng tiếp thu và giải trình ý kiến của cử tri liên quan đến việc tổ chức hoạt động tiếp xúc đối với cử tri và người dân; tiến hành giám sát việc thực hiện lời hứa của đại biểu dân cử...

Các đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri sau hội nghị. Ảnh: M.H

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn, bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn; đồng thời, giải trình rõ một số kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công; chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã và xóm; về hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri....