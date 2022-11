Cử tri Tương Dương kiến nghị giải quyết dứt điểm những hệ lụy do thủy điện xả lũ gây ra từ năm 2018

(Baonghean.vn)- Sáng 9/11, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức trao quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua tại huyện Thanh Chương.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2022), đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và đại diện các phòng liên quan đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Kim Tuấn, nguyên là cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã nghỉ hưu