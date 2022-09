Cửa Lò - tâm điểm đầu tư không thể bỏ qua tại Nghệ An

Từ nhiều thập niên qua, yếu tố vị trí vẫn được coi là kim chỉ nam dẫn đến thanh khoản cao và dư địa tăng giá hấp dẫn trong đầu tư bất động sản. Để có nhiều lựa chọn cho một vị trí đẹp, tiềm năng, việc nhắm tới các thị trường mới, quỹ đất rộng được coi là “chiến lược” của nhiều nhà đầu tư sành sỏi.

Kinh tế, quỹ đất mang đến lợi thế “vị trí vàng”

Theo anh Hoàng Minh (40 tuổi, Hà Nội), để tìm được những dự án có vị trí đẹp cần cân nhắc tới yếu tố thời điểm, khi thị trường chưa sốt nóng và quỹ đất còn rộng. Đây là bài học anh rút ra từ việc đầu tư vào Phú Quốc năm 2015 và sau đó là Hạ Long năm 2016, những “tấm chiếu mới” trên bản đồ đầu tư thường mang đến cơ hội tăng giá vượt trội. Thời điểm này, theo anh Minh, Nghệ An đang có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển tương tự như Hạ Long khoảng 5-10 năm trước.

Cùng quan điểm với anh Minh, nhiều nhà đầu tư cho rằng, Nghệ An hội tụ nhiều yếu tố cho một thương vụ đầu tư thành công. Thứ nhất, Nghệ An là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế ổn định, nhiều tiềm năng trở thành địa phương thuộc tốp đầu cả nước. Thực tế, theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An thu hút được 580 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đây là mức cao nhất từ trước đến nay của địa phương này, đưa Nghệ An vào danh sách tốp 10 FDI của cả nước. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh cũng được ghi nhận ở mức ổn định, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Thứ hai, quỹ đất tại Nghệ An còn rất rộng. Đây là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và vẫn đang trong quá trình tái thiết kế. Cùng với bất động sản trung tâm thành phố Vinh, một số khu vực lân cận cũng là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư nhờ đặc trưng về hạ tầng, thiên nhiên và quy hoạch bài bản. Trong đó, nổi bật phải kể đến Cửa Lò, một trong những vùng biển đẹp nhất Bắc Trung Bộ và cả nước. Thị trường này có diện tích hữu hạn, số lượng dự án không nhiều nhưng lại sở hữu vô vàn lợi thế từ hạ tầng địa phương và cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc.

Cửa Lò, điểm đầu tư hấp dẫn của Nghệ An

Đón trọn tiềm năng phát triển của Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng, Cửa Lò là mảnh ghép nổi bật nhất của bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng xứ Nghệ. Bên cạnh lợi thế về kinh tế, quy hoạch, hạ tầng của địa phương, Cửa Lò còn được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam với chiều dài trên 10 km, được bao bọc bởi hai con sông ở hai đầu, nước biển trong xanh, sóng vừa phải và những đặc trưng riêng mà không phải bãi tắm nào cũng có.

Tuy nhiên, theo một số thông tin từ giới chuyên gia tư vấn bất động sản tại địa phương, hiện tại, giá bất động sản Cửa Lò (tính trên mỗi mét vuông) chỉ tương đương với chung cư cao cấp trong thành phố, khoảng 30 - 40 triệu đồng/m2 , trong khi dư địa tăng giá hấp dẫn hơn nhiều. Đặc biệt, sau thông tin Cửa Lò được sát nhập vào thành phố Vinh, hạ tầng của thị xã biển xinh đẹp được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện và đưa du lịch biển xứ Nghệ hóa rồng.

Trên một phương diện khác, quỹ đất Nghệ An tuy rộng, bất động sản có tiềm năng tăng giá cao nhưng phân khúc bất động sản ven biển lại là thị trường ngách khan hiếm với vị thế độc tôn nghiêng về Cửa Lò. Số lượng dự án nghỉ dưỡng mặt tiền biển với pháp lý minh bạch tại đây lại càng đặc biệt khan hiếm do địa phương đang tái xây dựng và hoàn thiện hạ tầng.

Sở hữu hành lang pháp lý rõ ràng, sổ đỏ vĩnh viễn và vị trí chiến lược tại giao điểm của hai đại lộ lớn là Đại lộ Vinh - Cửa Lò và đường ven biển Bình Minh, Cửa Lò Beach Villa mang đến cơ hội sở hữu hiếm có và sinh lời lý tưởng cho các nhà đầu tư. Nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, sát sân golf 27 lỗ, gần kề Vinpearl, Quảng trường biển, Cửa Lò Beach Villa với quy mô 15,9 ha, bao gồm các dòng sản phẩm biệt thự, nhà vườn là lựa chọn tiềm năng cho những khách hàng muốn đi trước đón đầu, sinh lời cùng làn sóng phát triển của Cửa Lò và Nghệ An thời gian tới.