Cửa Lò - tâm điểm mới của bất động sản ven biển

Du lịch Cửa Lò vươn mình mạnh mẽ

Dịch Covid-19 kéo dài khiến hoạt động du lịch được ví là chiếc lò xo nén chặt. Phải đến những tháng đầu năm 2022, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chiếc lò xo ấy mới được bật tung trở lại. Các điểm du lịch, đặc biệt là du lịch biển, trở thành nơi hút khách nhất những ngày này.

Nghệ An - địa phương có hoạt động du lịch phát triển hàng đầu Bắc Trung Bộ, đang đặt mục tiêu tăng trưởng ấn tượng cho ngành công nghiệp không khói. Trong năm nay, tỉnh phấn đấu đón và phục vụ 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với năm 2021. Dự kiến, Nghệ An sẽ thu hút 10.000 lượt khách quốc tế trong năm 2022.

Trong đó, Cửa Lò được định hình trở thành tâm điểm du lịch trọng điểm, nơi được quy hoạch trở thành đô thị biển với nhiều công trình quy mô được triển khai, thu hút khách 4 mùa trong năm như: sân golf, tuyến cáp treo biển Hòn Ngư, quảng trường biển,…

Trên thực tế, từ tháng Tư, Lễ hội du lịch biển cửa Lò 2022 cùng hoạt động vui chơi giải trí quy mô bắt đầu được triển khai. Hiệu quả được thấy rõ khi số lượng khách du lịch đông, công suất phòng lấp đầy ở mức cao. Điều này đánh dấu bước khởi đầu thành công của hành trình vươn mình trở thành đô thị du lịch biển, điểm đến của du lịch phía Bắc của Cửa Lò.

Cửa Lò Beach Villa - tâm điểm bất động sản ở Cửa Lò

Tháng 3/2021, cầu Cửa Hội kết nối Nghệ An và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chính thức thông xe, kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương giữa 2 tỉnh, đồng thời là bàn đạp để du lịch Cửa Lò tiếp tục tăng tốc. Ngoài ra, cáp treo vượt biển, nối đất liền với đảo Song Ngư (Hòn Ngư) cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách…

Theo quy hoạch của tỉnh Nghệ An, Cửa Lò được định hướng trở thành đô thị biển với trung tâm là khu vực đường Bình Minh giao với đại lộ Vinh - Cửa Lò. Khu vực này cũng được định hướng trở thành tâm điểm giải trí - du lịch của Cửa Lò với loạt các tổ hợp giải trí, du lịch quy mô như sân Golf, Vinpearl Cửa Hội, quảng trường biển… Điều này tạo nên bộ mặt mới về du lịch cho Cửa Lò, đáp ứng được nhu cầu du lịch, trải nghiệm, giải trí của du khách.

Sức hấp dẫn của du lịch biển cộng với sự cải thiện không ngừng về kết nối, hạ tầng du lịch, quy hoạch từ địa phương đã giúp Cửa Lò dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Kéo theo đó là sự phát triển của lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là bất động sản ven biển nhờ mặt bằng giá tại đây còn thấp, dư địa tăng giá nhiều.

Nằm tại vị trí đẹp nhất Cửa Lò, giao điểm của 2 đại lộ là đại lộ Vinh - Cửa Lò và đường ven biển Bình Minh, trung tâm đô thị biển Cửa Lò trong tương lai, Cửa Lò Beach Villa chính là tâm điểm của bất động sản nơi đây.

Dự án có quy mô 15,9 ha, bao gồm biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Khánh Hamico làm chủ đầu tư. Cửa Lò Beach Villa cũng chính là dự án hiếm hoi ven biển cho phép sở hữu lâu dài, là tài sản đảm bảo có tính kế thừa qua nhiều thế hệ và thanh khoản tốt nhờ nhu cầu thị trường.

Với những lợi thế sở hữu, Cửa Lò Beach Villa hứa hẹn tiềm năng tăng giá tốt trong tương lai và trở thành điểm đầu tư sáng giá của các nhà đầu tư.