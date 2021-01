Cục Thuế Nghệ An đặt quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Dự hội nghị có đại diện Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và các sở ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công an tỉnh, Hải quan và các chi cục thuế khu vực.

Đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2020, Cục Thuế Nghệ An triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ và sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, ngành Thuế Nghệ An đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách đề ra. Kết thúc năm 2020, số thu đạt 16.186 tỷ đồng, bằng 125% dự toán pháp lệnh và 121% dự toán HĐND, bằng 109% so với cùng kỳ.

Ông Trịnh Thanh Hải - Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An khai mạc hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hải Trong đó, đáng chú ý số thu nội địa tính cân đối (trừ tiền sử dụng đất) đạt 11.131 tỷ đồng. Có 13 khoản thu đạt và vượt dự toán được giao là thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân… Có 3 khoản dự kiến không đạt dự toán giao là thu từ công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; phí, lệ phí. 10/10 chi cục thuế hoàn thành dự toán cả về tổng số thu và số thu trừ tiền sử dụng đất. Giữa năm 2020, do kinh doanh khó khăn nên một số hộ kinh doanh trong chợ Vinh và một số chợ khác phải làm đơn xin giảm và giãn thuế. Ảnh: Tư liệu

Điểm nổi bật của năm 2020 của ngành Thuế là song song với tuyên truyền, triển khai chính sách thuế mới theo hướng đối thoại chính sách thuế, ngành Thuế Nghệ An tích cực rà soát để giải quyết các chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh như giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thuế, xử lý khoanh nợ, xóa nợ đọng, kê khai thuế điện tử; cắt giảm 30% cuộc thanh, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các chi cục thuế và phòng chuyên môn Cục Thuế phát biểu tham luận tập trung nêu kết quả, một số khó khăn hạn chế. Trong đó nhấn mạnh năm 2020, do đại dịch bệnh Covid và cơ chế chính sách thuế của nhà nước có sự thay đổi cũng làm giảm nguồn thu khoảng gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành thuế đã nỗ nực nên hoàn thành nhiệm vụ đề ra.