Cựu chiến binh góp sức vì bình yên thôn, xóm

(Baonghean.vn)- Với tinh thần “xông pha thời chiến, cống hiến thời bình”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các mô hình bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng văn hóa giao thông

Có mặt tại cổng Trường Tiểu học Nghi Trung trước giờ tan tầm, chúng tôi thấy lực lượng cựu chiến binh của xã đã kịp thời có mặt để hướng dẫn, giúp đỡ các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, xếp xe gọn gàng hai bên đường, tránh gây lộn xộn mất an toàn giao thông trước cổng trường.

Ông Hoàng Văn Thảo ở xóm 1, xã Nghi Trung cho biết: Trước đây vào giờ tan học trước cổng trường rất lộn xộn, xe máy để cả dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, sự có mặt của các cựu chiến binh khiến mọi việc quy củ hơn, phụ huynh cũng ý thức để xe gọn gàng không gây ách tắc giao thông.

Theo ông Đặng Văn Bình - Chủ tịch Hội CCB xã Nghi Trung: “Việc duy trì trật tự ATGT trước cổng trường tiểu học được các chi hội CCB luân phiên nhau thực hiện (1 kíp 3 người) với mong muốn điều tiết giao thông giúp đường thông thoáng, các bậc phụ huynh cũng thuận tiện hơn trong việc đưa, đón con tan học.

Đồng thời, thông qua mô hình giúp nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về ý thức chấp hành Luật Giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông và đảm bảo mỹ quan, an ninh, trật tự tại cổng trường học.

Ông Bình còn cho biết, không chỉ nhận đảm bảo ATGT ở cổng trường học mà một số chi hội còn thực hiện mô hình đảm bảo ATGT khu vực đường ngang cắt qua đường sắt được ghi nhận, đánh giá cao.

Nói rồi, ông dẫn chúng tôi đi “mục sở thị” công việc đảm bảo ATGT của Chi hội Cựu chiến binh xóm 4. Từ xa đã thấy Chi hội trưởng Nguyễn Văn Vinh, 78 tuổi, tay đeo băng đỏ đang tuyên truyền, nhắc nhở một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Gặp chúng tôi, ông cười hiền hậu, chia sẻ: “Đôi khi cũng chạnh lòng vì có nhiều trường hợp cự cãi, nặng lời khi bị nhắc nhở vì phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí băng qua đường sắt khi barie đã hạ xuống… thế nhưng, anh em cựu chiến binh chúng tôi thường nói với nhau cứ phát huy hết tinh thần vì cộng đồng, xây dựng văn hóa giao thông an toàn rồi thì mọi người sẽ thấu hiểu và chia sẻ”.

Được biết, đây là trục đường liên xã cắt qua đường sắt, lại gần trường học, khi chưa có barie cứ vài ba tháng có một vụ tai nạn, có cả tai nạn chết người. Chính vì vậy, Chi hội CCB xóm 4 đã xây dựng mô hình và phân công những thành viên có sức khỏe, nhiệt tình luân phiên nhau trực ở điểm này để hướng dẫn người tham gia giao thông đảm bảo ATGT. Từ khi có barie thì các CCB chỉ trực ở những giờ cao điểm vào sáng sớm và giờ tan trường của học sinh, qua đó đã góp phần hạn chế tai nạn xảy ra.

Nhiều mô hình, cách làm hay

Với 10 chi hội, 531 hội viên, những năm qua, phát huy vai trò nêu gương của Bộ đội Cụ Hồ, phong trào “CCB bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT” được các cấp hội CCB xã Nghi Trung triển khai sâu rộng. Song song với các mô hình đảm bảo ATGT, đến nay, các cấp hội đã xây dựng duy trì hoạt động được 10 tổ tự quản ANTT, góp phần bảo đảm bình yên thôn, xóm.

Ví như ở xóm 8, dân số đông, địa bàn giáp ranh 3 xã, có tuyến đường liên xã đi qua nên tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn phức tạp. Trước thực trạng đó, Chi hội CCB xóm 8 đã phối hợp với lực lượng công an lập đội an ninh tuần tra giữ bình yên thôn, xóm. Đồng thời, ký kết phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Làng Nam phát huy đoàn kết lương - giáo vận động nhân dân xây dựng làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hay tại xóm 9, chi hội CCB gồm 56 hội viên đã ra mắt mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, ngoài 4 tổ tự quản về ANTT do cựu chiến binh làm tổ trưởng thường xuyên phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm, chi hội CCB còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn như Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Kho Dự trữ quốc gia; trạm xăng dầu… thực hiện tốt mô hình phòng cháy, chữa cháy với phương châm “4 tại chỗ”.

Nói về vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng cựu chiến binh trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung – ông Phan Thế Hưng cho biết: Thời gian qua, Hội CCB đã làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là ở các địa bàn dễ xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên địa bàn xã, góp phần ổn định an ninh cơ sở. Đặc biệt, đến nay, toàn xã có 3 chi hội CCB (gồm chi hội xóm 5, xóm 8 và xóm 10) ký kết chương trình phối hợp với Hội đồng Mục vụ các giáo họ, riêng hội CCB xã phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Làng Nam xây dựng mô hình giáo xứ đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo vững mạnh.

Ông Đặng Hữu Mến - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Làng Nam cũng là một cựu chiến binh cho hay: Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh xã Nghi Trung và Giáo xứ Làng Nam đã triển khai được gần 10 năm. Hội CCB xã thường xuyên gặp gỡ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo họ và các tổ an ninh để trao đổi thông tin và nội dung liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Từ đó, tạo đồng thuận, phối hợp chung tay đảm bảo ANTT trên địa bàn xã và giáo xứ. Nhờ vậy mà cuộc sống bình yên, các tệ nạn xã hội giảm, đặc biệt là nạn trộm chó - vốn là một vấn đề nổi cộm trên địa bàn gần như mất hẳn.

Thông qua các mô hình đảm bảo ANTT, ATGT mà các cấp hội CCB trên địa bàn xã Nghi Trung triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, các điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa ra cộng đồng. Điển hình như Xóm trưởng, Chi hội trưởng Chi hội CCB xóm 2 Hà Viết Thuận (70 tuổi), thương binh loại 1 nhưng vẫn nhiệt tình với việc xóm, việc dân. Năm 2022, ông Thuận được UBND tỉnh tặng Bằng khen thương binh có nhiều đóng góp trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hay CCB Trần Ngọc Sơn được chọn đi báo cáo điển hình công tác an ninh, trật tự thôn, xóm và được UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, vai trò nêu gương của các CCB ở xã Nghi Trung không chỉ thể hiện trong phong trào đảm bảo ANTT, ATGT mà cả trong hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng; tuyên truyền, vận động, cảm hóa thanh niên chậm tiến, những người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, hòa nhập cộng đồng và trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, Hội CCB xã Nghi Trung đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng 2 mô hình cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT, ATGT. Đồng thời, thực hiện 4 công trình, phần việc ý nghĩa gồm: Làm mới 100 biển pano, áp phích tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; quy định của địa phương treo trên các trục đường chính của xã, trị giá 10 triệu đồng.

Đảm nhận, chăm sóc nhà bia, Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ của xã. San đất đá, đổ đất màu xây bồn trồng 150 cây hoa dưới gốc cây bằng lăng, hoa ban từ Quốc lộ 48E vào trung tâm xã với chiều dài hơn 700m. Huy động hội viên đóng góp hơn 30 ngày công với số tiền gần 5 triệu đồng để tu bổ và nâng cấp vườn thuốc Nam của bệnh xá đúng tiêu chuẩn. Các công trình này có ý nghĩa lớn để chung tay, góp sức với chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

“Sự nhiệt tình, tâm huyết của lực lượng cựu chiến binh trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới đã trở thành những tấm gương sáng góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần, trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương cho cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn” - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung Phan Thế Hưng khẳng định.