Thể thao Đã đến lúc phát huy vai trò của Giám đốc kỹ thuật Hideaki Shoji tại Sông Lam Nghệ An Sau hơn 3 tháng đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật tại Sông Lam Nghệ An, thời điểm này chính là thời điểm để phát huy vai trò của ông Hideaki Shoji.

Như đã biết, chuyên gia người Nhật Bản Hideaki Shoji được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của Sông Lam Nghệ An từ đầu tháng 9/2024. Quãng thời gian vừa qua là quãng thời gian mà người đàn ông sinh năm 1970 này đang làm quen và tìm hiểu môi trường bóng đá Việt Nam nói chung và Sông Lam Nghệ An nói riêng.

Sự chuyên nghiệp của ông Hideaki Shoji được các đồng nghiệp đánh giá rất cao. Và chính sự chuyên nghiệp đó đã giúp ông nhìn ra được những vấn đề mà đội bóng xứ Nghệ phải đối mặt để có được sự tiến bộ trong thời gian tới.

Ông Hideaki Shoji được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật Sông Lam Nghệ An từ đầu tháng 9/2024. Ảnh: SLNAFC

Đầu tiên, chuyên gia người Nhật Bản thẳng thắn chỉ ra vấn đề kỷ luật của đội 1 Sông Lam Nghệ An là chưa tốt. Vẫn có tình trạng các cầu thủ đến muộn tại các buổi tập. Trong đó, có những người đàn anh chưa thể làm gương các em trẻ noi theo.

Đây không phải là chuyện hiếm thấy tại các Câu lạc bộ, nhưng trong mắt của ông Hideaki Shoji thì đây lại là gốc rễ của việc thi đấu sa sút của Sông Lam Nghệ An. Bởi lẽ, chỉ khi có được sự nghiêm túc trong tập luyện thì đội bóng xứ Nghệ mới có thể duy trì và phát huy được phong độ cao nhất.

Rất có thể, trong thời gian tới, Sông Lam Nghệ An sẽ phải sử dụng biện pháp cứng rắn hơn để duy trì kỷ luật trong sinh hoạt cũng như thi đấu.

Bên cạnh đó, với việc chỉ mới bắt đầu công việc từ tháng 9, Giám đốc kỹ thuật Hideaki Shoji chưa thể tham gia công tác tuyển chọn nhân sự giai đoạn đầu mùa giải. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Sông Lam Nghệ An thi đấu không tốt trong thời gian vừa qua.

Rất có thể, vị Giám đốc kỹ thuật này sẽ tìm kiếm cho Sông Lam Nghệ An 1-2 ngoại binh chất lượng cao để bổ sung giai đoạn giữa mùa giải. Đó có thể là những ngoại binh đến từ Nhật Bản hoặc Brazil, nơi sản sinh ra các cầu thủ có nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật rất tốt.

Nếu bổ sung được những ngoại binh chất lượng, thì lối chơi của Sông Lam Nghệ An chắc chắn có những sự chuyển biến trong lối chơi ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Không chỉ bổ sung chất lượng cho đội 1, Giám đốc kỹ thuật Hideaki Shoji còn tham gia xây dựng lại các giáo án cho các lứa trẻ tại đội bóng xứ Nghệ. Bởi theo ông, các giáo án hiện tại của Sông Lam Nghệ An đã cũ và lỗi thời. Do đó, chỉ khi thay đổi tư duy thì mới giúp bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cải thiện được thành tích.

Vòng loại U19 Quốc gia sắp tới sẽ là cơ hội kiểm chứng cho những giáo án mới mà Sông Lam Nghệ An xây dựng. Hay gần đây nhất là giải đấu giao hữu trẻ Quốc tế Sông Lam Nghệ An 2024 với sự tham gia của U13 Sông Lam Nghệ An (2 đội), U13 PVF và U13 Tokyo. Đây là cơ hội quý báu để cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu, tích kinh nghiệm trước các đối thủ mạnh.

Giám đốc kỹ thuật Hideaki Shoji trầm tư sau những kết quả không tốt của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNAFC

Ngoài ra, Giám đốc kỹ thuật Hideaki Shoji còn chỉ ra những thiếu sót trong trang thiết bị tập luyện của đội chủ sân Vinh. Nhưng do đang gặp khó khăn về tài chính nên những vấn đề này sẽ được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bổ sung và khắc phục dần.

Với mục tiêu hỗ trợ chuyên môn để giúp câu lạc bộ phát triển lâu dài, Giám đốc kỹ thuật Hideaki Shoji đang ra sức để cố vấn cho Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An, cũng như các huấn luyện viên để giúp họ đưa ra những phương án tốt nhất cho đội bóng.

Hy vọng, sự chuyên nghiệp và tận tình của ông Hideaki Shoji sẽ giúp cải thiện thành tích không chỉ đội 1 Sông Lam Nghệ An, mà còn cải thiện thành tích của các lứa trẻ trong thời gian sắp tới.