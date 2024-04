Đại đô thị lớn bậc nhất Nghệ An liên tục hoàn thiện, khai trương nhiều tiện ích

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phân khu The Garden 1, đại đô thị Eco Central Park đã được bàn giao trước tiến độ, đón cư dân về sinh sống. The Garden 2 cũng được chủ đầu tư hoàn thành phần xây dựng thô...

Cuối tháng 4 này, chủ đầu tư sẽ hoàn thành đại lộ Âu Cơ - đoạn đi qua The Garden, khai trương quảng trường tương tác nước và tiến tới khai trương clubhouse vào cuối tháng 6.

Eco Central Park đón nhiều khách tới tham quan cuối tuần. Ảnh: MP

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án

Tiến độ dự án Eco Central Park tính đến tháng 4/2024.

Những ngày này, trên công trường đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) mỗi ngày có hơn 2.500 công nhân, cán bộ, kỹ sư đang làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dãy nhà phố Hùng Vương được bàn giao, đón cư dân về sinh sống, kinh doanh. Ảnh: MP

Từ cuối năm 2023, nhà sáng lập Ecopark đã bàn giao gần 300 căn biệt thự, liền kề (thuộc phân khu The Garden 1) sớm gần 2 tháng so với dự kiến cho cư dân. Hiện cư dân đã về ở tạo nên những phân khu sáng đèn, đầy sức sống. Bên cạnh đó, phân khu The Garden 2 đã được chủ đầu tư hoàn thành phần xây dựng thô. Hiện, chủ đầu tư sắp bước vào đợt bàn giao tiếp theo với hàng trăm căn biệt thự, liền kề.

Công viên tương tác nước dự kiến hoàn thành cuối tháng 4 này. Ảnh: MP

Clubhouse dự kiến khai trương vào cuối tháng 6/2024. Ảnh: MP

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đại lộ Âu Cơ - đoạn The Garden dự kiến được hoàn thành vào 30/4 giúp tăng cường khả năng kết nối hạ tầng giao thông nội khu. Cũng vào dịp này, quảng trường tương tác nước tại phân khu The Plaza sẽ khai trương. Bên cạnh đó, tiện ích Clubhouse của phân khu này cũng sẽ được hoàn thành trong 2 tháng tới và khai trương vào 30/6/2024.

Tòa tháp Central Park Residences hiện đã xây xong phần thô khối đế thương mại và các tầng tiện ích. Ảnh: MP

Bên cạnh các phân khu thấp tầng được đẩy nhanh tiến độ, toà tháp biểu tượng về cuộc sống “nhà là resort” trên cao, Central Park Residences tính đến thời điểm tháng 4 này đã xây xong phần thô khối đế thương mại và các tầng tiện ích.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết: “Các phân khu đều đang thi công rầm rộ, đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thiện và đi vào vận hành tổng thể từ năm 2028”.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối Eco Central Park với trung tâm TP Vinh đã trải nhựa xong. Ảnh: MP

Liên quan đến hạ tầng kết nối giữa Eco Central Park với các vùng xung quanh không thể không kể đến tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có tổng chiều dài hơn 6,3 km, trải dài qua địa phận các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Điểm đầu tuyến là Km0+00 (giao đường Nguyễn Phong Sắc), điểm cuối là Km6+327,04 (nối đường ven sông Lam). Đây là tuyến giao thông cực kỳ quan trọng, kết nối trung tâm thành phố Vinh với đường ven đê sông Lam, kết nối khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20/4, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài được trải xong thảm nhựa, thông toàn tuyến, nhờ đó thời gian di chuyển từ Eco Central Park đến thành phố Vinh và các điểm nói trên chỉ còn khoảng 8-20 phút lái xe, thay vì 20-30 phút như trước đây.

Ra mắt và hoàn thiện nhiều tiện ích lần đầu tiên có mặt tại thành Vinh

Với vai trò là đơn vị phát triển dự án, nhà sáng lập Ecopark đã bổ sung cho Eco Central Park nhiều tiện ích thiết thực và trường tồn theo thời gian, phù hợp với mọi độ tuổi cư dân. Các tiện ích có thể chia thành các nhóm như phát triển giáo dục và vui chơi, giải trí.

Sự kiện giáo dục do Phòng Giáo dục TP Vinh tổ chức tại Eco Central Park hôm 20/4. Ảnh: MP

Về giáo dục, nhà sáng lập Ecopark đã dành nhiều tâm huyết phát triển trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn bậc nhất Nghệ An mang tên The Campus với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. The Campus của Eco Central Park được xây dựng dựa trên quan điểm “Nhà là ngôi trường vui nhất của con” khi bán kính 500-1.200m là trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách và thư viện chuyên đề.

The Campus cũng là phân khu quy tụ tất cả những lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế, nhờ vậy, cư dân nhí sẽ có được môi trường sinh hoạt, học tập, đào tạo nghệ thuật, khoa học, tư duy và kỹ năng của một công dân toàn cầu. Tháng 6 này, nhà sáng lập Ecopark dự kiến công bố đối tác giáo dục là hệ thống liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, hiện diện tại Eco Central Park, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng hiện đại, toàn diện và phát huy tinh thần hiếu học của người dân xứ Nghệ.

Lễ hội tại phố đi bộ Hùng Vương, Eco Central Park. Ảnh: MP

Về thư giãn, giải trí, loạt tiện ích đẳng cấp đã được nhà sáng lập Ecopark đầu tư chỉn chu. Đầu tiên phải kể đến Clubhouse tại The Plaza gồm 3 khối nhà với các tiện ích: gym, spa, xông hơi, phòng y tế, nhà hàng,… được xây trên diện tích gần 5.400m2.

“Bên cạnh nhà hàng, quán cà phê trong Clubhouse, hàng loạt nhà hàng sang trọng, thương hiệu lớn lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, nằm trên phố đi bộ Hùng Vương sẽ được khai trương vào ngày 27-30/4 này. Cũng vào dịp này, quảng trường tại The Plaza sẽ khai trương. Với hệ thống phun nước và đèn led được bố trí đẹp mắt tạo thành nghệ thuật ánh sáng, quảng trường này sẽ trở thành tâm điểm vui chơi hàng ngày và những dịp cuối tuần của cư dân”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Trước đó, dịp 30/4-1/5 năm ngoái, chủ đầu tư đã khai trương công viên hồ Thiên Nga và khiến nơi đây trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện lớn của khu Đông thành phố Vinh nói chung và cư dân Eco Central Park nói riêng. Bên cạnh đó, công viên, sân chơi nội khu cũng được chủ đầu tư chú trọng xây dựng, để mỗi bước chân cư dân đều là tiện ích trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần.

Để nhận được thông tin chi tiết, tư vấn, hỗ trợ về dự án, quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức của Eco Central Park.