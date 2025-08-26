Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh lên tiếng việc điểm thí sinh cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển

Lê Huyền 26/08/2025 11:27

Sáng 26/8, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh chính thức lên tiếng việc thí sinh có điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển vào các ngành Luật.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, cho biết vừa qua, sau khi công bố điểm chuẩn ngày 22/8, nhà trường nhận được một số phản ánh của thí sinh qua các kênh truyền thông về việc kết quả đạt cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển của nhà trường.

Theo ông Trung, nguyên tắc xét tuyển của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã được công bố thông qua đề án tuyển sinh (số 1920/QĐ/ĐHNH ngày 11/6/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (số 1122/TB-ĐHNH-HĐTS ngày 23/7/2025).

thpt-tphcm-nguyen-hue-28-1076.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.

Ông Trung cho hay để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8, thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về Bộ phận tuyển sinh. Nhà trường cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/dh-ngan-hang-tphcm-len-tieng-thi-sinh-cao-hon-diem-chuan-nhung-khong-trung-tuyen-2436128.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/dh-ngan-hang-tphcm-len-tieng-thi-sinh-cao-hon-diem-chuan-nhung-khong-trung-tuyen-2436128.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nguyễn Lê Thảo Nguyên - thí sinh đầy bản lĩnh của chung kết English Challenge mùa 8

Nguyễn Lê Thảo Nguyên - thí sinh đầy bản lĩnh của chung kết English Challenge mùa 8

Chân dung thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào cầu truyền hình Chung kết English Challenge mùa 8

Chân dung thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào cầu truyền hình Chung kết English Challenge mùa 8

Nhiều thí sinh Nghệ An khó ‘chốt’ nguyện vọng vào đại học

Nhiều thí sinh Nghệ An khó ‘chốt’ nguyện vọng vào đại học

Đọc tiếp

Nguyễn Lê Thảo Nguyên - thí sinh đầy bản lĩnh của chung kết English Challenge mùa 8

Nguyễn Lê Thảo Nguyên - thí sinh đầy bản lĩnh của chung kết English Challenge mùa 8

Chân dung thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào cầu truyền hình Chung kết English Challenge mùa 8

Chân dung thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào cầu truyền hình Chung kết English Challenge mùa 8

Nhiều thí sinh Nghệ An khó ‘chốt’ nguyện vọng vào đại học

Nhiều thí sinh Nghệ An khó ‘chốt’ nguyện vọng vào đại học

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh lên tiếng việc điểm thí sinh cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO