Giáo dục Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh lên tiếng việc điểm thí sinh cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển Sáng 26/8, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh chính thức lên tiếng việc thí sinh có điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển vào các ngành Luật.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, cho biết vừa qua, sau khi công bố điểm chuẩn ngày 22/8, nhà trường nhận được một số phản ánh của thí sinh qua các kênh truyền thông về việc kết quả đạt cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển của nhà trường.

Theo ông Trung, nguyên tắc xét tuyển của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã được công bố thông qua đề án tuyển sinh (số 1920/QĐ/ĐHNH ngày 11/6/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (số 1122/TB-ĐHNH-HĐTS ngày 23/7/2025).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.

Ông Trung cho hay để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8, thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về Bộ phận tuyển sinh. Nhà trường cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định.