Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 11/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 91.700 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 91.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự đại hội.

Tạo dựng vị thế mới của tỉnh

Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại hội lần này tập trung kiểm điểm sâu sắc công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025, thảo luận phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn 2025 – 2030.

Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh; có nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 7,3% năm, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển. Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt dự toán bình quân 14%; năm tăng cao nhất đạt đến 34,7%, trong 5 năm đạt trên 165.000 tỷ đồng.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Nhấn mạnh khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi cần phải vượt qua chính mình, hòa cùng phát triển với đất nước. Căn cứ tình hình, đặc điểm, bối cảnh của đất nước và thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đề ra định hướng xây dựng và phát triển, tạo dựng vị thế mới của tỉnh trong 5 năm tới, trình Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, các đại biểu tập trung làm việc trong 2 ngày chính thức, hoàn thành tốt 2 nội dung trọng tâm, cụ thể: Tổng kết đánh giá, nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành.

Đồng thời, tham gia ý kiến hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, bên cạnh những thành tựu, chúng ta cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo chính trị. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối, còn bất cập; du lịch chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; công tác giảm nghèo ở một số nơi chưa thực sự bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung thảo luận sâu sắc, phân tích kỹ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã tạo ra một dư địa hành chính với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn. Đây không chỉ là thay đổi về địa giới, mà còn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa vùng duyên hải năng động và vùng Tây Nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Báo cáo chính trị. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Trước hết, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi phải coi xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đi cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đã đặt cấp xã vào một vị trí hoàn toàn mới, là cấp chính quyền trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở xã, là cấp chính quyền gần dân, trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của người dân.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột phá về kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh đó, phải luôn luôn chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đảng bộ cần tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

Tại đại hội này, Ban tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và báo cáo với Đại hội về đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.