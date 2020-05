Đại hội Đảng bộ xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) nhiệm kỳ 2020-2025

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lê Phạm Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hệ thống đường giao thông nông thôn ở xã Hưng Thịnh được bê tông hóa. Ảnh: Mai Hoa

Kinh tế có bước phát triển, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng dịch vụ thương mại, công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; Tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 12,4%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,1 triệu đồng/năm, tăng 2,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 45 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được giữ vững ổn định. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn đảm bảo, tạo môi trường an toàn thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; niềm nin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng lên.