Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Ngày 12/12, Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan do ngài Alexander Nowakowski - Đại biện lâm thời Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Y tế Nghệ An.