Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh Chiều 27/5 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, có buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Minh Hùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền ​​nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh cuộc làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo từ Đại sứ quán và nhấn mạnh: Chuyến công tác lần này là hoạt động đối ngoại trọng điểm trong năm 2025, nhằm tăng cường hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác tại Anh cũng như châu Âu. Đây cũng là bước nối tiếp các kết quả đã đạt được từ chuyến thăm và làm việc tại Anh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vào năm 2024.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà tới đồng chí Đỗ Minh Hùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác đã thông tin đến đại sứ những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng chiến lược trong thời gian tới và tiềm năng hợp tác với Vương quốc Anh.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,01%, xếp thứ 13 toàn quốc; riêng quý I năm 2025, ước đạt mức tăng trưởng 8%. Đặc biệt, Nghệ An liên tục nằm trong tốp 10 tỉnh, thành thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước trong 3 năm liên tiếp – một minh chứng rõ ràng cho môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sang Anh đạt 12,5 triệu USD, với các mặt hàng chủ lực là dệt may, giày dép, thép, trái cây chế biến và nước hoa quả. Quý I/2025, con số này đã đạt 5,3 triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu từ Anh đạt 271 nghìn USD, chủ yếu là máy móc, nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn đại sứ quán tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An và các địa phương, doanh nghiệp của Anh – đặc biệt, trong các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản, giáo dục, du lịch…

Đồng chí Đỗ Minh Hùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh trao quà tới đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng ghi nhận sự nỗ lực của Nghệ An trong việc đẩy mạnh đối ngoại, xúc tiến đầu tư quốc tế, đặc biệt là tại thị trường châu Âu và khẳng định, Đại sứ quán sẽ đồng hành, hỗ trợ tích cực trong việc kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác tại Vương quốc Anh, nhằm mang lại những kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Cũng trong chiều 27/5, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì đã có cuộc làm việc với Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; cán bộ Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh có bà Nguyễn Li Lê – Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh và các thành viên trong Hiệp hội.

Đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ trao quà tới bà Nguyễn Li Lê – Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Khánh Thục cho biết, hiện tỉnh Nghệ An có 2 dự án FDI từ Vương quốc Anh, với tổng vốn đăng ký 4,04 triệu USD. Dù hợp tác 2 chiều còn khiêm tốn, song tiềm năng giữa hai bên là rất lớn. “Chúng tôi mong muốn Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh sẽ là cầu nối chiến lược giúp thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp Anh và Nghệ An. Tỉnh sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa về thủ tục, hạ tầng và chính sách để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn lâu dài tại địa phương”, đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ trao đổi với bà Nguyễn Li Lê – Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh.

Bà Nguyễn Li Lê – Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Việt – Anh bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An, đồng thời, đánh giá cao nỗ lực chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế của lãnh đạo tỉnh. “Chúng tôi rất ấn tượng trước cách tiếp cận năng động, chuyên nghiệp của đoàn. Với những tiềm năng sẵn có của Nghệ An, tôi tin rằng, đây sẽ là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Anh”, đại diện Hiệp hội chia sẻ. Bà Nguyễn Li Lê cam kết sẽ tích cực giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp thành viên và đối tác tại Anh đến khảo sát và đầu tư tại Nghệ An trong thời gian tới, đặc biệt, trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản và du lịch bền vững.

cuộc làm việc khép lại trong không khí thân mật, cởi mở, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Anh. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính quyền địa phương và quyết tâm từ cộng đồng doanh nghiệp hai bên, kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác đầu tư giữa Nghệ An và Vương quốc Anh.