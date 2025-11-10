Chuyển đổi số Đan Mạch sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố chính phủ sẽ tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ trích điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến là những yếu tố đang “đánh cắp tuổi thơ của thế hệ trẻ”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã sử dụng bài phát biểu khai mạc Quốc hội (Folketing) mới đây để công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, một động thái gây chú ý toàn cầu.

Trong bài phát biểu, bà cảnh báo: “Chúng ta đã giải phóng một con quái vật”. Frederiksen cho rằng, chưa bao giờ có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt với lo âu, trầm cảm và mất tập trung như hiện nay, khi mạng xã hội và điện thoại thông minh chi phối gần như toàn bộ đời sống của các em.

Bà nhấn mạnh: “Trên màn hình, trẻ em đang tiếp xúc với những điều mà không đứa trẻ hay người trẻ nào nên nhìn thấy”. Dù không nêu rõ nền tảng nào sẽ nằm trong diện bị cấm, Thủ tướng cho biết lệnh cấm sẽ áp dụng cho “một số” mạng xã hội phổ biến, đồng thời mở tùy chọn cho phép phụ huynh cấp quyền sử dụng cho con từ 13 tuổi. Nếu được thông qua, chính sách có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm tới.

Ảnh minh họa.

Đan Mạch không phải là quốc gia đầu tiên siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em. Theo đó, Úc đã bắt đầu triển khai lệnh cấm người dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng như Facebook, TikTok, Snapchat và YouTube, trong khi Na Uy đang xem xét nâng giới hạn độ tuổi tối thiểu từ 13 lên 15. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre từng gọi đây là “một cuộc chiến khó khăn”, nhưng nhấn mạnh các chính phủ cần bảo vệ trẻ em khỏi sức mạnh thao túng của thuật toán.

Bộ trưởng Bộ Số hóa Đan Mạch Caroline Stage gọi động thái này là “một bước đột phá cần thiết”. Bà nói: “Chúng ta đã quá ngây thơ khi để cuộc sống số của trẻ em bị điều khiển bởi những nền tảng không quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các em. Đã đến lúc chuyển từ sự giam cầm kỹ thuật số sang một cộng đồng lành mạnh hơn”.

Theo số liệu mà Thủ tướng Frederiksen trích dẫn, 60% trẻ em Đan Mạch từ 11 đến 19 tuổi không có bạn thân để gặp gỡ ngoài đời, trong khi 94% học sinh lớp 7 đã có tài khoản mạng xã hội trước 13 tuổi. Bà cảnh báo: “Điện thoại di động và mạng xã hội đang đánh cắp tuổi thơ của con trẻ”.

Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi chính phủ Đan Mạch cấm sử dụng điện thoại di động trong tất cả trường học và câu lạc bộ ngoại khóa, dựa trên khuyến nghị của Ủy ban phúc lợi quốc gia - cơ quan cho rằng trẻ dưới 13 tuổi không nên sở hữu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng riêng.

Động thái của Đan Mạch phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trên toàn cầu: các chính phủ đang xem xét lại quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em.

Vào tháng 6, Hy Lạp đã kêu gọi Liên minh châu Âu đặt ra “độ tuổi trưởng thành kỹ thuật số”, nhằm ngăn trẻ em sử dụng mạng xã hội mà không có sự đồng ý của cha mẹ – một nỗ lực cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về tác động của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm lý thế hệ trẻ./.