Thứ Bảy, 11/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Chuyển đổi số

Đan Mạch sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Phan Văn Hòa 11/10/2025 11:09

Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố chính phủ sẽ tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ trích điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến là những yếu tố đang “đánh cắp tuổi thơ của thế hệ trẻ”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã sử dụng bài phát biểu khai mạc Quốc hội (Folketing) mới đây để công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, một động thái gây chú ý toàn cầu.

Trong bài phát biểu, bà cảnh báo: “Chúng ta đã giải phóng một con quái vật”. Frederiksen cho rằng, chưa bao giờ có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt với lo âu, trầm cảm và mất tập trung như hiện nay, khi mạng xã hội và điện thoại thông minh chi phối gần như toàn bộ đời sống của các em.

Bà nhấn mạnh: “Trên màn hình, trẻ em đang tiếp xúc với những điều mà không đứa trẻ hay người trẻ nào nên nhìn thấy”. Dù không nêu rõ nền tảng nào sẽ nằm trong diện bị cấm, Thủ tướng cho biết lệnh cấm sẽ áp dụng cho “một số” mạng xã hội phổ biến, đồng thời mở tùy chọn cho phép phụ huynh cấp quyền sử dụng cho con từ 13 tuổi. Nếu được thông qua, chính sách có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm tới.

Ảnh minh họa98
Ảnh minh họa.

Đan Mạch không phải là quốc gia đầu tiên siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em. Theo đó, Úc đã bắt đầu triển khai lệnh cấm người dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng như Facebook, TikTok, Snapchat và YouTube, trong khi Na Uy đang xem xét nâng giới hạn độ tuổi tối thiểu từ 13 lên 15. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre từng gọi đây là “một cuộc chiến khó khăn”, nhưng nhấn mạnh các chính phủ cần bảo vệ trẻ em khỏi sức mạnh thao túng của thuật toán.

Bộ trưởng Bộ Số hóa Đan Mạch Caroline Stage gọi động thái này là “một bước đột phá cần thiết”. Bà nói: “Chúng ta đã quá ngây thơ khi để cuộc sống số của trẻ em bị điều khiển bởi những nền tảng không quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các em. Đã đến lúc chuyển từ sự giam cầm kỹ thuật số sang một cộng đồng lành mạnh hơn”.

Theo số liệu mà Thủ tướng Frederiksen trích dẫn, 60% trẻ em Đan Mạch từ 11 đến 19 tuổi không có bạn thân để gặp gỡ ngoài đời, trong khi 94% học sinh lớp 7 đã có tài khoản mạng xã hội trước 13 tuổi. Bà cảnh báo: “Điện thoại di động và mạng xã hội đang đánh cắp tuổi thơ của con trẻ”.

Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi chính phủ Đan Mạch cấm sử dụng điện thoại di động trong tất cả trường học và câu lạc bộ ngoại khóa, dựa trên khuyến nghị của Ủy ban phúc lợi quốc gia - cơ quan cho rằng trẻ dưới 13 tuổi không nên sở hữu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng riêng.

Động thái của Đan Mạch phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trên toàn cầu: các chính phủ đang xem xét lại quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em.

Vào tháng 6, Hy Lạp đã kêu gọi Liên minh châu Âu đặt ra “độ tuổi trưởng thành kỹ thuật số”, nhằm ngăn trẻ em sử dụng mạng xã hội mà không có sự đồng ý của cha mẹ – một nỗ lực cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về tác động của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm lý thế hệ trẻ./.

Theo The guardian
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mạng xã hội ảnh hưởng đến thanh, thiếu niên như thế nào?

Mạng xã hội ảnh hưởng đến thanh, thiếu niên như thế nào?

Gần 50% thanh, thiếu niên Mỹ lo ngại mạng xã hội làm tổn thương sức khỏe tâm thần

Gần 50% thanh, thiếu niên Mỹ lo ngại mạng xã hội làm tổn thương sức khỏe tâm thần

Úc thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đầu tiên trên thế giới

Úc thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đầu tiên trên thế giới

Đọc tiếp

Mạng xã hội ảnh hưởng đến thanh, thiếu niên như thế nào?

Mạng xã hội ảnh hưởng đến thanh, thiếu niên như thế nào?

Gần 50% thanh, thiếu niên Mỹ lo ngại mạng xã hội làm tổn thương sức khỏe tâm thần

Gần 50% thanh, thiếu niên Mỹ lo ngại mạng xã hội làm tổn thương sức khỏe tâm thần

Úc thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đầu tiên trên thế giới

Úc thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đầu tiên trên thế giới

Xem thêm Chuyển đổi số

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Chuyển đổi số
      Đan Mạch sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO