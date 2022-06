Danh sách 31 tác phẩm đạt giải Báo chí Nghệ An năm 2021

Tin mới

Cử tri xã Hạnh Dịch (Quế Phong) kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh (Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu Quốc hội, cử tri xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) kiến nghị các cấp quan tâm giáo dục, đảm bảo điện sinh hoạt, đưa sóng viễn thông về cho đồng bào, đảm bảo sự phát triển bình đẳng giữa các vùng, miền.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Đô Lương (Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 20/6 Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương.

Trao thưởng cho 31 tác phẩm đạt Giải Báo chí Nghệ An năm 2021 (Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021.

Cho ý kiến về quy định phân bổ vốn ngân sách Nhà nước cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An cần đảm bảo đúng nội dung, đúng đối tượng, đảm bảo tính dân chủ công bằng vùng miền và loại hình đối tượng.

Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo chí khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng về một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững (Baonghean.vn) - Tại Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021 sáng 20/6, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng. Báo Nghệ An trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Số 13219 ngày 20-6-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13219 ngày 20-6-2022

Xử lý 2 chủ phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản (Baonghean.vn) - Ngày 19/6, tại tọa độ 18o52’ N-105o45’ E (thuộc vùng biển huyện Nghi Lộc), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Nghệ An: Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí năm 2021 (Baonghean.vn) - Sáng 20/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021.

Doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động bị xử phạt như thế nào? (Baonghean.vn) - Câu hỏi: Công ty tôi đang làm việc thường xuyên trả chậm lương. Xin hỏi: Kỳ hạn trả lương được quy định như thế nào? Doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động bị xử phạt như thế nào?

Vô địch không để thủng lưới: Dễ và khó? (Baonghean.vn) - Có một chi tiết thú vị đối với giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam nói riêng, cũng như toàn châu Á hay khu vực Đông Nam Á nói chung là trong 2 giải đấu gần đây nhất, các đội vô địch là U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và U23 Saudi Arabia tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 đều đi tới thắng lợi cuối cùng mà không để lọt lưới bàn nào.

Nâng cao năng lực lễ tân đối ngoại và nhạy cảm văn hóa trong hội nhập quốc tế (Baonghean.vn) - Sáng 20/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn Lễ tân đối ngoại và nhạy cảm văn hóa trong hội nhập quốc tế.

Cảnh sát giao thông Nghệ An mở cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông (Baonghean.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, được triển khai từ ngày 20/6. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung này.

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng (Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.

Có thể bạn đã tiết kiệm xăng sai cách, đây mới là ‘bí quyết’ tốt nhất? Lái xe ô tô "méo mặt" vì xăng tăng giá, tiền đâu đổ xăng bây giờ? Dưới đây là mẹo tiết kiệm xăng hiệu quả, bạn đọc nên tham khảo ngay.

TIN BUỒN (Baonghean.vn) - Ban Lễ tang và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ukraine tham vọng tái kiểm soát thành phố miền Nam nhờ vũ khí phương Tây Đối với những binh sĩ Ukraine đang chiến đấu để giành lại Kherson, việc tái kiểm soát một trong những thành phố quan trọng nhất về mặt chiến lược bên bờ Biển Đen dường như đang rất gần.

Ca sĩ Bằng Kiều tiết lộ có con trai thứ tư ở Việt Nam gần 1 tuổi Ca sĩ Bằng Kiều bảo, anh mới có em bé thứ 4 được gần 1 tuổi và mong muốn có thêm nhiều con nữa, "tứ tử trình làng" với nam ca sĩ là chưa đủ.

Tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Đức Chung Cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung kháng cáo kêu oan, cho rằng không có sai phạm trong thoả thuận mua chế phẩm Redoxy-3C nên toà mở phiên phúc thẩm.

Đánh bại Uzbekistan, Saudi Arabia lần đầu Vô địch U23 châu Á; Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm V-League 2022 (Baonghean.vn) - Đánh bại Uzbekistan, Saudi Arabia lần đầu Vô địch U23 châu Á; Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm V-League 2022; HAGL bổ sung ngoại binh Hàn Quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Việc nhận đỡ đầu hai trẻ em mồ côi do Ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Nhiều con diều 'khủng', độc đáo tham gia giao lưu diều sáo tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Nhằm góp phần gìn giữ và phát huy trò chơi diều sáo truyền thống của dân tộc, Hội quán diều sáo Nghệ An đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt, thu hút nhiều câu lạc bộ diều sáo trong và ngoài tỉnh về tham dự với nhiều con diều độc đáo.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/6 (Baonghean.vn) - Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái; Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ 4; PGS.TS, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ trò chuyện chia sẻ về nhiều kỷ niệm trong nghề; 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn chuyên vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu... là những thông tin nổi bật ngày 19/6.

Những màn hình ô tô lớn nhất thế giới Mặc cho những nghi ngại về việc màn hình lớn làm giảm khả năng tập trung của tài xế, các hãng vẫn đua nhau làm những màn hình ngoại cỡ.

Dàn Hoa, Á hậu Việt theo đuổi nghề báo và cách xử lý khi gặp sự cố Thụy Vân, Tú Anh, Huyền My... đều gặp những sự cố nhớ đời khi theo đuổi nghề báo nhiều chông gai và khó khăn.

Sập bẫy lừa tình, lừa tiền vì 'yêu' qua mạng Mặc dù thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, whatsapp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao cảnh giác cho nhân dân, tuy nhiên do nhẹ dạ và hám lợi nên một số người vẫn bị mắc bẫy các đối tượng này...

V. League và cánh cửa khép - mở dành cho cầu thủ trẻ (Baonghean.vn) - Hành trình trong mơ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 khép lại cũng là lúc chúng ta tiếp tục hướng tới “đường đi, nước bước” của ông thầy mới Gong Oh-kyun, đặc biệt là các nhân tố trẻ được ông tin tưởng và người hâm mộ hy vọng qua các trận đấu cấp châu lục mới đây.

Bà Clinton nói Mỹ sẽ rời NATO nếu Trump tái đắc cử Cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tin rằng đất nước sẽ rời NATO nếu Donald Trump tái đắc cử Tổng thống vào năm 2020.