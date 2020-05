Danh sách tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen trong hoạt động 'Nghệ An làm theo lời Bác dặn'

I. TẬP THỂ

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Triển khai thực hiện Kế hoạch 196 bằng những việc làm cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Vận động ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo - Kỷ Hợi 2019" vận động đạt trên 73 tỷ đồng, Tết Canh Tý 2020 đạt 76 tỷ đồng, tặng quà cho 51.948 hộ nghèo, 49.847 hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" 03 cấp đạt 54,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 966 nhà ‘Đại đoàn kết’ cho hộ nghèo; hỗ trợ hộ nghèo chữa bệnh 1,828 tỷ đồng, hỗ trợ phương tiện sản xuất 4,479 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường 1,9 tỷ đồng. Hỗ trợ ủng hộ làm 1.200 căn nhà cho hộ nghèo theo "Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về giúp đỡ hộ nghèo cải thiện nhà ở". Vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được gần 70 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao hỗ trợ nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo ở xã Nghi Phong (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu: Thanh Lê

- Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực: mô hình thực hành tiết kiệm tương thân tương ái; đẩy mạnh cải cách hành chính; hướng về cơ sở vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; có nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo, từ thiện...

- Tổ chức được 69 cuộc đối thoại cấp huyện, 1.026 cuộc đối thoại cấp xã và khối, xóm, bản với 101.000 lượt cán bộ và nhân dân tham gia, có 8.207 lượt người phát biểu, 11.063 ý kiến đối thoại về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, chế độ chính sách, cải cách hành chính, trách nhiệm của chính quyền, thái độ công chức và giải quyết đơn thư, khiếu nại...

2. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tổ chức triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, thiết thực hiệu quả. Xây dựng được 31 cách làm sáng tạo có sức lan tỏa lớn trong Quân khu và toàn quân, mà nổi bật nhất là phong trào “Tiết kiệm bản thân, để phần người khó”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tết ấm miền Tây xứ nghệ, “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì dân”… Mô hình kết nghĩa “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh với các chi hội phụ nữ vùng giáo trong tỉnh đã có hiệu quả xã hội sâu sắc, mang ý nghĩa lớn, góp phần tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương, giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống khu dân cư. Các mô hình tiêu biểu trên đã 3 lần được báo cáo điển hình toàn quân về thực hiện Chỉ thị 05 và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời đã tham mưu khen thưởng cho đối tượng bộ đội xuất ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương, là đơn vị đầu tiên thực hiện, được Tổng cục Chính trị nhân rộng trong toàn quân.

Chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp dân thu hoạch lúa ở xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

- Phát động mỗi cán bộ, nhân viên mỗi ngày tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ từ 1.000 đồng trở lên để bỏ vào hộp tiết kiệm của từng cơ quan, đơn vị; qua đó đã thu được 90 triệu đồng/mỗi tháng để giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo...

- Tham mưu xây dựng và phát huy hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ trong lòng nhân dân: luôn kịp thời có mặt ứng cứu những lúc thiên tai, lũ lụt, cháy rừng... không ngại khó khăn, gian khổ, đặc biệt, trong thời gian gần đây luôn ở trong tuyến đầu chống dịch Covid-19.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

- Sản xuất phim tài liệu Nghệ An đường lớn đã mở tuyên truyền thành tựu của tỉnh sau 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư của Bác; chương trình Đối thoại trực tiếp "Nghệ An cần làm gì để CCHC có hiệu quả thực chất?"; tọa đàm "Nghệ An làm gì để trở thành một trong những tỉnh khá nhất?"; sản xuất chương trình tác giả, tác phẩm giới thiệu sáng tác ca khúc viết về Bác; phối hợp thực hiện nhiều điểm cầu trực tiếp như: Muôn vàn tình thương yêu; Bến Thủy anh hùng; Nguồn sáng dẫn đường; Bài ca kết đoàn... Xây dựng phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với quê hương Nghệ An và quê hương Nghệ An làm theo lời Bác dặn”...

Điểm cầu Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) trong chương trình truyền hình trực tiếp "Muôn vàn tình thương yêu". Ảnh: Thành Cường

- Xây dựng được 120 phóng sự, sản xuất và phát sóng về việc triển khai Kế hoạch 196, trong đó 50 phóng sự về thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những việc Nghệ An đã làm theo lời Bác dặn; phát 150 tin phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

- Xây dựng nhiều chương trình, văn nghệ, giải trí về chủ đề Bác Hồ, quê hương Bác Hồ gắn với giới thiệu văn hóa, con người, danh lam, thắng cảnh của Nghệ An... phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

4. Huyện Yên Thành

- Lãnh đạo triển khai thực hiện: Kịp thời ban hành kế hoạch sát, đúng với tình hình địa phương để thực hiện; tiến hành sơ kết 01 năm Kế hoạch 196; gửi báo cáo đầy đủ đúng quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch 196-KH/TU có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đặt mục tiêu phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn Nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo: Phát động phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ đạo phát triển sản xuất; tuyên truyền, vận động nhân dân, hiến đất, giải phóng mặt bằng, góp công, góp của cải tạo, nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, xây dựng xóm, làng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh. Đã có nhiều gia đình hiến hàng trăm m2 đất vườn, tài sản trên đất, thậm chí có gia đình sẵn sàng dỡ nhà để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Một góc xã Tây Thành, huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu: Anh Tuấn

Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, quá trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được tổng nguồn vốn là gần: 12.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 867 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 1.729 tỷ đồng, còn lại là các nguồn khác. Với những giải pháp đồng bộ cấp huyện được công nhận là huyện nông thôn mới năm 2019 theo Quyết định số 524-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn là 38/38, thị trấn Yên Thành đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Sơn Thành đang xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Có nhiều mô hình như: giảm họp, tăng cường đi cơ sở; xây dựng khu vui chơi cho trẻ em; biến rác thải thành con giống; bát cháo tình thương; đàn gà khăn quàng đỏ; đoạn đường hoa, vườn mẫu; mỗi xã ít nhất một sản phẩm nông nghiệp chủ lực OCOP; ngày thứ 7, chủ nhật vì dân; hỗ trợ làm nhà cho người nghèo; thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp bộ máy giảm được 158 xóm, 162 biên chế.

5. Đảng ủy phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh

- Chỉ đạo các khối phố chọn 1 đến 2 việc làm có ý nghĩa để thực hiện Kế hoạch 196, đến nay có 13 mô hình thực sự đi vào cuộc sống như: mô hình giúp nhau xóa đói giảm nghèo; mô hình khu dân cư không sản xuất thực phẩm bẩn; mô hình vận động nhân dân tổ chức đám cưới tại Nhà văn hóa, không rải vàng mã trong đám tang, xây dựng các ngõ phố văn minh, tổ dân cư văn minh gắn với 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có 4 mô hình đang được nhân dân đồng tình hưởng ứng nhân rộng: Vận động nhân dân đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian địa điểm quy định; Khu dân cư không rác, không biển quảng cáo; Đường hoa, điểm hoa và Bức tường bích họa, bức tường xanh…

UBND phường Hà Huy Tập (TP Vinh) tổ chức chương trình thiện nguyện trao học bổng "Nâng bước chân em tới trường" cho 84 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Liên Hợp (Quỳ Hợp). Ảnh tư liệu: Phan GIang

- Tổ chức được nhiều chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường” năm học 2019 - 2020 tại điểm trường Tiểu học Chà Lò, xã Mai Sơn - huyện Tương Dương với số tiền 51.000.000đ. Vận động Quỹ vì người nghèo được 94.185.000 đồng. Tổ chức tốt Chương trình “Tết vì người nghèo xuân Kỷ Hợi 2019” trang trọng chu đáo với số tiền: 120.500.000 đồng. Vận động ủng hộ xã Mai Sơn huyện Tương Dương với số tiền 63.090.000 đồng. Tổ chức tốt chương trình “Bát cháo tình thương” tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được 8 đợt/ 2.400 bát tổng số tiền 24 triệu đồng. Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được 504.619.000 đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường phối hợp tặng quà hỗ trợ cho 9 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 01 hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá: 5.700.000 đồng. Ngoài ra hội liên hiệp phụ nữ phường còn vận động hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho 2 hội viên ở khối 8 và khối 14 với số tiền 15 triệu đồng.

II. CÁ NHÂN

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

- Với cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính bản thân đã không ngừng tăng cường nắm bắt thực tiễn học tập kinh nghiệm, đúc rút kinh nghiệm, áp dụng lý luận vào thực tế để nâng cao chất lượng công việc, năng lực công tác; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn chủ động sáng tạo trong công tác.

- Cùng với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính dự báo tốt tình hình, xử lý tốt những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành tài chính. Thực hiện chỉ đạo và điều hành Ngân sách theo cơ chế phân cấp; chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư quản lý giá và công sản; quản lý có hiệu quả tài chính doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra tài chính, công tác hỗ trợ và tư vấn tài chính. Thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách; Thực hiện phân bổ, cấp phát dự toán ngân sách, điều hành NSNN theo đúng luật NSNN, tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu, ổn định kinh tế và an sinh xã hội. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định cơ chế quản lý điều hành ngân sách hàng năm một cách có hiệu quả.

Cùng với BCH Đảng ủy Sở chỉ đạo có hiệu quả tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, triển khai thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp”...

- Nhiều năm liền Đảng bộ Sở Tài chính được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xếp loại Đảng bộ Vững mạnh.

2. Đồng chí PGS.TS Phan Huy Dũng - Giảng viên cao cấp Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh

- Bản thân đồng chí luôn tìm hiểu, học tập và nghiên cứu một cách có hệ thống về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; chuyển từ nhận thức sang hành động. Đã nghiên cứu và vận dụng sáng tạo lý luận giáo dục vào thực tiễn công việc được giao và có đóng góp quan trọng cho công tác quản lý, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng giáo viên môn Ngữ Văn.

- Là tác giả sách giáo khoa Ngữ Văn trung học cơ sở; chủ biên và tác giả sách giáo khoa Ngữ Văn trung học phổ thông. Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, ra đề thi, chấm thi học sinh giỏi các cấp và thi tuyển sinh đại học. Đã tham gia giảng dạy ngành Ngữ Văn bậc đại học và sau đại học; đã hướng dẫn hàng trăm sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học, hơn 140 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ. Nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh được đào tạo đã trở thành những nhà giáo, nhà quản lý, những cán bộ, viên chức có những đóng góp tích cực, to lớn cho cơ quan, đơn vị, địa phương và xã hội.

- Đã biên soạn và xuất bản 25 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo và giáo trình; công bố nhiều bài báo khoa học; đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Trường; có đóng góp quan trọng trong nghiên cứu việc vận dụng những thành tựu lý luận văn học hiện đại vào lý giải các vấn đề thực tiễn của Văn học Việt Nam, đặc biệt chú trọng vai trò của thi pháp học, lý thuyết tiếp nhận văn học trong việc đổi mới cách đánh giá, nhìn nhận những vấn đề lịch sử văn học. Nghiên cứu sự vận động đổi mới, cách tân của Văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập hiện nay.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

- Tham mưu xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác” đăng tải các nội dung theo nhóm các tiểu mục như: Gương điển hình học tập làm theo lời Bác, Bác với thanh niên, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đăng tải trên web tinhdoannghean.vn nhiều bài viết về gương thanh niên tiêu biểu được đăng tải trên báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Tham mưu tổ chức ngày hội “Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An làm theo lời Bác” cấp tỉnh; Tham mưu tổ chức phát động đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hướng tới đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Tuổi trẻ Nghệ An sắt son với Đảng", đề ra 10 nội dung trọng tâm.

- Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Dạ hội thanh niên “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ” và trao giải Cuộc thi tìm hiểu “30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”.

- Tham mưu, chỉ đạo ĐVTN tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động. Tỉnh Nghệ An có 46.557 lượt thí sinh dự thi, là tỉnh đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng tham gia cuộc thi; tổ chức diễn đàn “Đảng trong trái tim người trẻ” và Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc năm 2020...

4. Đồng chí Trịnh Xuân Tương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò

- Là người chủ trì tổ chức Hội, ông luôn động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Ông luôn tôn trọng và gương mẫu trong mọi cử chỉ, hành động, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả, không để xẩy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, đặc biệt Hội CCB phường thường xuyên tuyên truyền, vận động xây dựng được mối quan hệ đoàn kết lương giáo, động viên hội viên CCB và nhân dân vùng giáo sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước.

- Xây dựng và phát huy các mô hình, các câu lạc bộ có hiệu quả như CLB CCB làm kinh tế giỏi, CLB CCB nữ, CLB thời sự pháp luật ; Mô hình "Dân vận khéo" về đoàn kết lương giáo của chi hội CCB khối 4 ; Mô hình tiết kiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 ; Mô hình vườn cây "Đời đời nhớ ơn Bác" ; Mô hình thực hiện chủ trương "5 không" trong quản lý du lịch.

- Bản thân ông luôn đi đầu trong công tác “Dân vận khéo” như đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, vận động Hội viên, nhân dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định về chủ trương "5 không" trong quản lý du lịch, bảo đảm giữ gìn ANTT, an toàn cho du khách khi về nghĩ dưỡng, bảo đảm VSMT xanh - sạch - đẹp được nhân dân và du khách ghi nhận.

5. Đồng chí Nguyễn Đình Lương - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu

- Tổ chức sinh hoạt toàn đoàn để tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác và bức thư cuối cùng Bác gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng với nhiều cách làm sáng tạo như: thông qua sinh hoạt chi đoàn, qua trạng xã hội như Facebook, Zalo,… tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch, các quan điểm sai trái trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia hội thi báo cáo viên cấp huyện đạt giải nhất và tham gia Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên nhiều hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa như: thu gom rác thải, trồng cây xanh, trồng hoa trên tuyến đường nội thị,nhận chăm sóc, vệ sinh thường xuyên đài tưởng niệm liệt sĩ của thị trấn; các hoạt động tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó như: Tổ chức tu sửa nhà cửa cho 02 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 5,2 triệu đồng; tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 5 triệu đồng; tặng quà cho đoàn viên thanh niên người theo đạo nhân dịp lễ Noel; tổ chức tốt cho ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện (bản thân đã có 9 lần hiến máu); Thành lập đội thanh niên xung kích đảm bảo ANTT, phối hợp, tham gia với Công an thị trấn tuần tra đảm bảo ANTT; Tổ chức cho ĐVTN thị trấn tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19.